НАБУ закрыло последнее дело о незаконном обогащении

В Национальном антикоррупционном бюро не осталось ни одного дела о незаконном обогащении.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в Facebook.

"С сегодняшнего дня в НАБУ больше нет дел о незаконном обогащении. Из-за решения Конституционного суда полностью закрыты 26 уголовных производств и 37 - в части ст.368-2 УК Украины (незаконное обогащение)", - говорят в бюро.

По данным антикоррупционного органа, общая сумму имущества, законность происхождения которого расследовали детективы НАБУ в этих делах, составляла около 500 миллионов гривень.

"Чаще всего речь шла о доходах и имуществе народных депутатов, прокуроров, чиновников центральных органов власти и судей", - отмечают в НАБУ.

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Напомним: