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НАБУ закрыло последнее дело о незаконном обогащении

Среда, 27 марта 2019, 17:39
НАБУ закрыло последнее дело о незаконном обогащении

В Национальном антикоррупционном бюро не осталось ни одного дела о незаконном обогащении.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в Facebook.

"С сегодняшнего дня в НАБУ больше нет дел о незаконном обогащении. Из-за решения Конституционного суда полностью закрыты 26 уголовных производств и 37 - в части ст.368-2 УК Украины (незаконное обогащение)", - говорят в бюро.

По данным антикоррупционного органа, общая сумму имущества, законность происхождения которого расследовали детективы НАБУ в этих делах, составляла около 500 миллионов гривень.

"Чаще всего речь шла о доходах и имуществе народных депутатов, прокуроров, чиновников центральных органов власти и судей", - отмечают в НАБУ.

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Напомним:

  • 26 февраля Конституционный судпризнал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание для чиновников за незаконное обогащение.
  • Суд решил, что положения статьи не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности. В частности, статья о незаконном обогащении якобы обязывает самого подозреваемого доказать законность его состояния.
  • Уголовную ответственность за незаконное обогащение ввели в 2015 году. Это было одним из требований ЕС во исполнение Плана действий по визовой либерализации, а также одним из обязательств Украины перед МВФ, закрепленным меморандумом.
  • Подозрения по этой статье сообщили экс-исполняющему обязанности председателя Государственной фискальной службы Мирославу Продану, министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, экс-чиновнику Генпрокуратуры Дмитрию Сусу, экс-военному прокурору сил АТО Константину Кулику.
  • Отмену статьи не поддержали 4 из 18 судей Конституционного суда. Трое из них также выступили за отставку Станислава Шевчука с должности главы КС.

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Темы: НАБУкоррупциязаконодательствокриминал
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