План повернення Донбасу, про який ви не думали

Как известно, российская агрессия на востоке Украины, вылившаяся в оккупацию Крыма, части Донбасса, а самое главное – повлекшая за собой тысячи погибших, длится уже более пяти лет.

Ожидаемо, этот болезненный для украинского общества вопрос стал предметом спекуляции практически всех политических сил.

Питання Донбасу і переселенців

Новый президент Владимир Зеленский регулярно затрагивает тему мира, предлагая достичь его путем расширения Нормандского формата с привлечением США и Великобритании.

Очевидно, что такие предложения вызывают ироническую улыбку и не могут рассматриваться как эффективная стратегия, а какие-либо переговоры с Путиным с высокой долей вероятности приведут только к ухудшению ситуации: у Украины нет на руках реальных козырей для ведения такого диалога.

Многие при этом забывают, что эта война – прежде всего, информационная, и ключом для ее прекращения может стать именно позиция людей на оккупированных территориях.

Не секрет, что за все пять лет военных действий украинская власть практически не заботилась о судьбах переселенцах.

Многие люди, выехавшие из зоны АТО, вынуждены были вернуться в Донецк и Луганск, так и не найдя социальной поддержки со стороны государства. А те полтора миллиона, которые все же выехали, ведут постоянную борьбу за выживание, ютясь в съемных квартирах и живя сегодняшним днем.

Даже право голоса для переселенцев существенно ограничено. Напомню, что внутренне перемещённые лица до сих пор лишены права голосовать на местных выборах и в мажоритарных округах на выборах национального уровня, а в партийных списках парламентской предвыборной кампании их практически нет.

Несмотря на всю сложность ситуации, Украина могла бы её переломить, решив при поддержке международных партнеров основную проблему таких граждан, а именно – предоставив им жилье на подконтрольной Украине территории.

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Механізм надання житла переселенцям

Механизм может быть следующим: Украина, ЕС, США и другие заинтересованные доноры запускают совместную программу по строительству и покупке жилья, которая должна распространяться на всех переселенцев, за исключением боевиков, воевавших против Украины и главных идеологов так называемых ДНР и ЛНР.

Этот пул партнеров выкупает права собственности на жилье у внутренне перемещённых лиц, зарегистрированных на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, и взамен предоставляет им жилплощадь где-нибудь в Харькове, Киеве, Львове.

При этом, ни в коем случае не следует строить для переселенцев отдельные города или районы: нужно не создавать гетто, а обеспечивать условия для ассимиляции.

Затем, собрав этот банк недвижимости на востоке Украины, украинское государство и его иностранные партнёры подают коллективные иски против России в международные суды и арестовывают российское имущество по всему миру.

Но делать это нужно в максимально сжатые сроки, чтобы обеспечить массовый отток населения из Донбасса.

В сочетании с грамотной информационной политикой этот шаг даст Украине существенное преимущество в информационной войне и поможет качнуть маятник политических симпатий на оккупированных территориях в сторону проукраинской идеи.

Можно предположить, что власти самопровозглашенных республик попробуют воспрепятствовать таким миграционным процессам, но это повлечёт за собой недовольство, а возможно, и протесты в так называемых ДНР и ЛНР, а это, в свою очередь, подорвёт позиции России.

Донбасс и Крым – это, прежде всего, не территории, а проживающие на них люди.

Если Украина продолжит игнорировать их интересы, на этом поле будут наращивать политическое влияние такие игроки, как Виктор Медведчук, который уже сейчас централизованно привозит избирателей из оккупированной Горловки для получения открепительных талонов. А мир в таком случае будет возможен только на российских условиях.

Андрей Петров, специально для УП

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