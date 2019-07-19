Рада чудес або чарівні кнопки

В модели выживания животных нет понятия чуда. Мозг рептилии или мартышки не оперирует понятием вымысел. Он не способен создать то, чего не существует. Это не поможет животному выжить. В реальном мире ему нужно добыть пищу, найти воду и укрыться в уютной берлоге.

Эволюция наградила нас разумных рациональным разумом. Третьим мозгом. Мы получили логику, мышление. Дабы мы лучше выживали в условиях конкурентного мира.

И дабы мы лучше взаимодействовали в больших группах, нам даровано воображение. И оно породило вымысел. Мы научились сочинять мифы, создавать несуществующие образы, творить богов и героев в своих головах. Мы стали верить в чудеса.

Чудо не помогало нам добыть себе пропитание или найти воду. Чудо не строило нам укрытие от хищных врагов. Но чуду мы доверяли все, что было нам не ясно. И у чуда мы просили новых чудес.

Допускаю, что с точки зрения выживания, ожидание чуда помогало нам надеяться и добавляло психологической надёжности. Ничего материального чудо не могло нам создать.

Согласно Юваль Ной Харари, самыми могучими волшебниками стали жрецы и юристы. Особенно юристы. Это они придумали и сотворили несуществующие в реальном мире корпорации, акционерные общества и прочие юридические лица.

Мы и сейчас живем в ожидании чуда. Чуда высоких зарплат, дешевой колбасы и многокомнатной квартиры. И мы каждый раз верим в прибытие доброго волшебника. Мы даже совершаем обряд голосования и выбираем в президенты, депутаты, правительство тех, кто больше похож на волшебника. Тех, кто обещает больше несбыточного. Но очень нам нужного несбыточного чуда.

Затем, мы, конечно же, клянём этих "добрых Гудвинов". Мы осознаём, что это были включившие чары злые колдуны и ведьмы. И мы снова упорно верим в прилёт доброго чародея.

А на старых мы таим обиду. И это же природно.

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Психологи чётко определили природу обиды. Неоправданные ожидания приводят к разочарованию. А далее обида, желание мести и агрессия. Вот и родился конфликт.

Каждые новые выборы – это новые ожидания. И в первую очередь, ожидания чуда.

А что, если делать обычный "reality check". И проверять свои ожидания чуда от тех, кого мы выбираем.

Вот у меня есть одно простое ожидание от нового состава украинского парламента.

Убрать политическую коррупцию, лишить желания просто так прогуляться в депутаты, обеспечить зарождение профессионального парламентаризма очень просто. Нужно всего лишь внедрить индивидуальную систему голосования.

При всех каденциях, самых прогрессивных и демократичных, было невыгодно вводить такую систему. Ведь тогда депутатам нужно было бы ходить на работу. Сидеть целыми днями в зале. Читать сравнительные таблицы законопроектов и голосовать. Лично. Это же глупость какая-то. Депутат должен работать. Смех.

Внедрение системы индивидуального голосования – не чудо. Волшебником быть не нужно. Мы такую систему внедрили в киевском городском совете в 2015 году. Для этого хватило воли всего лишь двух человек. Городского головы Виталия Кличко и меня, как секретаря Киевсовета.

Уже избраны новые депутаты в городе, а система работает. И решения в городском парламенте принимаются реальными депутатами. В реальном режиме. Без передачи карточек эквилибристам многостаночникам. И провальное голосование из-за нехватки голосов становится поводом для призыва к ответу внутри каждой фракции.

Миссия нового Верховного Совета проста. Внедрить систему индивидуального голосования у себя. И этим создать будущее для последующих каденций. И да, им самим также придётся ходить на работу. Или сложить мандат и вернуться на сцену, в офис или уютную дачу.

И споры про существование реальной коалиции прекратятся. Это будет видно на мониторе.

К тому же, оборудование было профинансировано и возможно уже лежит на складе у хозяйственников Верховного Совета.

Ну, чудотворцы, слабо? Чудо все равно случится. Либо с вами, либо без вас.

Алексей Резников, специально для УП

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.