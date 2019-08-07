Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop
Денис Нев'ядомський
суддя у відставці, радник голови Конституційного Суду України Станіслава Шевчука

"Двовладдя" в Києві: чи має президент право звільнити голову КМДА

Середа, 07 серпня 2019, 09:00

Актуальным является обсуждение компетенции президента Украины назначать и увольнять председателя Киевской городской государственной администрации. Сейчас Виталий Кличко занимает две должности: Киевского городского головы (мэра) и председателя КГГА. Первая – выборная, вторая – по назначению.

Согласно статьи 10 Закона Украины "О столице Украины – городе-герое Киев", председателем КГГА становился только избранный городской голова.

Противники права президента на назначение и увольнение главы КГГА аргументируют свою позицию решением Конституционного Суда Украины (Дело об особенностях осуществления исполнительной власти и местного самоуправления в городе Киеве) от 25 декабря 2003-го года.  

В нем КСУ разъяснил, что КГГА является единственным в организационном отношении органом, который выполняет функции исполнительного органа Киевского городского совета и параллельно функции местного органа исполнительной власти.  

По вопросам, отнесенным к ведению местного самоуправления, этот орган подотчетен и подконтролен Киевскому городскому совету, а по вопросам осуществления полномочий в сфере исполнительной власти – Кабинету министров Украины.

И только голова Киевского горсовета может быть назначен президентом председателем КГГА. 

Противники данной концепции утверждают, что законом Украины от 07 сентября 2010 года "О внесении изменений в Закон Украины "О столице Украины - городе-герое Киеве" (о порядке образования районных советов), законодателем был вновь урегулирован этот вопрос. В частности, Закон Украины "О столице Украины – городе-герое Киеве" был дополнен статьей 10-1. 

Согласно последней исполнительным органом Киевского горсовета является КГГА, которая параллельно выполняет функции государственной исполнительной власти, что является особенностью осуществления исполнительной власти в Киеве.

Также говорится о том, что председатель Киевской городской государственной администрации назначается и увольняется президентом Украины. 

Рассмотрим данную коллизию в двух аспектах. 

    1. Обоснованность юридической позиции Конституционного Суда Украины.
    2. Право президента уволить городского голову с должности председателя КГГА с учетом решения КСУ и изменений в закон Украины "О столице Украины – городе-герое Киеве".

Реклама:

Обоснованность юридической позиции Конституционного Суда Украины

Итак, согласно действовавшего тогда закона "О КСУ", к компетенции КСУ относилось официальное толкование Конституции и законов Украины. При этом, согласно статьи 8 Конституции Украины, в Украине признается и действует принцип верховенства права, а Конституция Украины имеет высшую юридическую силу по отношению ко всем иным законам нормативно-правовым актам.

Таким образом, Конституция является юридическим мерилом всех остальных нормативных и подзаконных актов. Следовательно, осуществляя толкование конституционных норм, КСУ обязан придерживаться указанного принципа и не допускать толкования Конституции и подзаконных актов. Это основа основ конституционной юстиции.

В данном же решении, в КСУ сославшись на то, что Конституция уполномочила определить законом, какими должны быть особенности осуществления исполнительной власти и местного самоуправления в городе Киеве, фактически истолковал конституционную норму через закон.

Напомню, что решения КСУ, принятые в порядке конституционного производства, являются окончательными и обжалованию не подлежат, поэтому впоследствии законодатель урегулировал данную проблему через принятие в 2010 году нового закона.

Право президента уволить городского голову с должности председателя КГГА

Согласно пояснительной записки к данному законопроекту, его целью явилось усовершенствование правового статуса местного самоуправления в городе Киеве путем предоставления территориальной громаде города Киева и Киевскому городскому совету права принимать решения о создании районных советов в городе.

Основой нормативно-правовой базы законопроекта являются законы, регулирующие самоуправление.

Таким образом, позиция противников президентской компетенции на назначение и увольнение главы КГГА, относительно обхода парламентом решения КСУ от 25 декабря 2003, являются несостоятельными.

7 сентября 2010-го года был принят закон Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О столице Украины – городе-герое Киеве", согласно которому городской голова Киева должен возглавлять Киевсовет, а председатель КГГА – управлять всеми коммунальными предприятиями, а также департаментами, которые отвечают за город.

По сути, с 2010 года именно с главой КГГА мэр обязан согласовывать большинство своих решений.

Самостоятельно мэр и депутаты могут только осваивать средства, выделенные на их деятельность, и голосовать на сессиях, определяя на какие городские нужды их потратить. Кстати, Киев – единственный город в Украине, где законодательная норма позволяет такое двоевластие.

После принятия указанных изменений в закон "О столице Украины – городе-герое Киеве", которыми закон был дополнен статьей 10-1, главой КГГА Виктор Янукович назначил Александра Попова, который и получил исполнительные полномочия. При этом городским головой остался избранный Леонид Черновецкий.

Таким образом, следует вывод о том, то разделение должности мэра и главы администрации не только законно, но и обоснованно с точки зрения функциональности и соблюдения конституционного принципа разделения властей, поскольку нельзя совмещать функции государственной исполнительной власти и местного самоуправления.

Председатель КГГА должен следить за соблюдением законов и Конституции органами местного самоуправления.

Однако сегодня председатель КГГА и городской голова Киева в одном лице фактически контролирует (а значит, НЕ контролирует) сам себя, а значит, администрация как орган исполнительной власти не работает.

Следовательно, такое "двоевластие" нарушает Конституцию и должно быть устранено.

Денис Невядомский, специально для УП

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
Теми: КМДАКиївмісцева влада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Колонки

Коли в ТРЦ повернуться покупці та міжнародні бренди

Вікторія Зеленська
директор напрямку ексклюзивних концептів та розвитку мережі торговельних центрів "Епіцентр К"

Ризики законодавчих змін: не "закривайте рота" військовим

Лев Баглик
командир евакуаційного підрозділу 14 ОМБр

Війна має знову стати справою всього суспільства 

Єгор Фірсов
головний сержант підрозділу ударних дронів

Хто поверне депортованих дітей?

Олена Кондратюк
віцеспікерка Верховної Ради України

У чому українська сила людяності

Борис Ґудзяк
президент УКУ, митрополит Української греко-католицької церкви, митрополит Філадельфійський

Від знайомства до "заручин": 30 років шляху України та ЄС від часу встановлення дипвідносин

Катаріна Матернова
посол Євросоюзу в Україні