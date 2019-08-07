"Двовладдя" в Києві: чи має президент право звільнити голову КМДА

Актуальным является обсуждение компетенции президента Украины назначать и увольнять председателя Киевской городской государственной администрации. Сейчас Виталий Кличко занимает две должности: Киевского городского головы (мэра) и председателя КГГА. Первая – выборная, вторая – по назначению.

Согласно статьи 10 Закона Украины "О столице Украины – городе-герое Киев", председателем КГГА становился только избранный городской голова.

Противники права президента на назначение и увольнение главы КГГА аргументируют свою позицию решением Конституционного Суда Украины (Дело об особенностях осуществления исполнительной власти и местного самоуправления в городе Киеве) от 25 декабря 2003-го года.

В нем КСУ разъяснил, что КГГА является единственным в организационном отношении органом, который выполняет функции исполнительного органа Киевского городского совета и параллельно функции местного органа исполнительной власти.

По вопросам, отнесенным к ведению местного самоуправления, этот орган подотчетен и подконтролен Киевскому городскому совету, а по вопросам осуществления полномочий в сфере исполнительной власти – Кабинету министров Украины.

И только голова Киевского горсовета может быть назначен президентом председателем КГГА.

Противники данной концепции утверждают, что законом Украины от 07 сентября 2010 года "О внесении изменений в Закон Украины "О столице Украины - городе-герое Киеве" (о порядке образования районных советов), законодателем был вновь урегулирован этот вопрос. В частности, Закон Украины "О столице Украины – городе-герое Киеве" был дополнен статьей 10-1.

Согласно последней исполнительным органом Киевского горсовета является КГГА, которая параллельно выполняет функции государственной исполнительной власти, что является особенностью осуществления исполнительной власти в Киеве.

Также говорится о том, что председатель Киевской городской государственной администрации назначается и увольняется президентом Украины.

Рассмотрим данную коллизию в двух аспектах.

Обоснованность юридической позиции Конституционного Суда Украины. Право президента уволить городского голову с должности председателя КГГА с учетом решения КСУ и изменений в закон Украины "О столице Украины – городе-герое Киеве".

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Обоснованность юридической позиции Конституционного Суда Украины

Итак, согласно действовавшего тогда закона "О КСУ", к компетенции КСУ относилось официальное толкование Конституции и законов Украины. При этом, согласно статьи 8 Конституции Украины, в Украине признается и действует принцип верховенства права, а Конституция Украины имеет высшую юридическую силу по отношению ко всем иным законам нормативно-правовым актам.

Таким образом, Конституция является юридическим мерилом всех остальных нормативных и подзаконных актов. Следовательно, осуществляя толкование конституционных норм, КСУ обязан придерживаться указанного принципа и не допускать толкования Конституции и подзаконных актов. Это основа основ конституционной юстиции.

В данном же решении, в КСУ сославшись на то, что Конституция уполномочила определить законом, какими должны быть особенности осуществления исполнительной власти и местного самоуправления в городе Киеве, фактически истолковал конституционную норму через закон.

Напомню, что решения КСУ, принятые в порядке конституционного производства, являются окончательными и обжалованию не подлежат, поэтому впоследствии законодатель урегулировал данную проблему через принятие в 2010 году нового закона.

Право президента уволить городского голову с должности председателя КГГА

Согласно пояснительной записки к данному законопроекту, его целью явилось усовершенствование правового статуса местного самоуправления в городе Киеве путем предоставления территориальной громаде города Киева и Киевскому городскому совету права принимать решения о создании районных советов в городе.

Основой нормативно-правовой базы законопроекта являются законы, регулирующие самоуправление.

Таким образом, позиция противников президентской компетенции на назначение и увольнение главы КГГА, относительно обхода парламентом решения КСУ от 25 декабря 2003, являются несостоятельными.

7 сентября 2010-го года был принят закон Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О столице Украины – городе-герое Киеве", согласно которому городской голова Киева должен возглавлять Киевсовет, а председатель КГГА – управлять всеми коммунальными предприятиями, а также департаментами, которые отвечают за город.

По сути, с 2010 года именно с главой КГГА мэр обязан согласовывать большинство своих решений.

Самостоятельно мэр и депутаты могут только осваивать средства, выделенные на их деятельность, и голосовать на сессиях, определяя на какие городские нужды их потратить. Кстати, Киев – единственный город в Украине, где законодательная норма позволяет такое двоевластие.

После принятия указанных изменений в закон "О столице Украины – городе-герое Киеве", которыми закон был дополнен статьей 10-1, главой КГГА Виктор Янукович назначил Александра Попова, который и получил исполнительные полномочия. При этом городским головой остался избранный Леонид Черновецкий.

Таким образом, следует вывод о том, то разделение должности мэра и главы администрации не только законно, но и обоснованно с точки зрения функциональности и соблюдения конституционного принципа разделения властей, поскольку нельзя совмещать функции государственной исполнительной власти и местного самоуправления.

Председатель КГГА должен следить за соблюдением законов и Конституции органами местного самоуправления.

Однако сегодня председатель КГГА и городской голова Киева в одном лице фактически контролирует (а значит, НЕ контролирует) сам себя, а значит, администрация как орган исполнительной власти не работает.

Следовательно, такое "двоевластие" нарушает Конституцию и должно быть устранено.

Денис Невядомский, специально для УП

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.