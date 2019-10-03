Вибори нової Ради громадського контролю при ДБР – обирайте 15 кращих

Вже сьогодні, 3 жовтня, о 15:00 розпочнеться перше онлайн голосування за новий склад Ради громадського контролю при Державному бюро розслідувань. Триватиме воно рівно добу – до 15:00 4 жовтня. Кожен з бажаючих зможе віддати свій голос за 15 найбільш достойних кандидатів і тим самим допомогти нам отримати ефективну та дієву РГК, що працюватиме для посилення Бюро.

Ця подія важлива і, без перебільшення, довгоочікувана. Для того, щоб зрозуміти чому, повернуся трохи в історію.

26 квітня минулого року в ДБР запрацювала перша Рада громадського контролю, яку обирали під час Установчих зборів, де кандидати голосували один за одного – зрозуміти, кого більше підтримує громадськість було неможливо.

Вже після установчих зборів Директор ДБР Роман Труба пообіцяв, що наступну РГК обиратимуть за допомогою інтернет-голосування. Ця ідея опрацьовувалася з Консультативною місією Європейського Союзу, громадськими організаціями, зокрема "Електронною демократією", яка надала консультативний супровід більше, ніж 11 виборів РГК при різних державних органах – від НАБУ до Міністерства у справах ветеранів.

У лютому 2019 року з цією організацією ми уклали Меморандум про співпрацю і почали готувати процедуру відкритого обрання нового складу Ради громадського контролю шляхом рейтингового інтернет-голосування.

Все було готово: конкурс оголошено, документи від кандидатів отримано, підготовлено звіт про тих, кого допущено, дату голосування призначено на 18 квітня. І тут з’явилося одне "але" – судовий позов.

Під завісу своїх повноважень член першого складу РГК, вочевидь, вирішує таки залишити по собі слід в історії ДБР та подає позов до Окружного адміністративного суду міста Києва стосовно нового порядку обрання Ради.

Для забезпечення позову – заяву про заборону ДБР проводити та визнавати результати виборів членів РГК. 12 квітня суд задовольняє заяву, вибори заблоковані. Результат – ДБР лишається без РГК і одразу ж оскаржує судову ухвалу.

Лише 18 вересня цього року Окружний адміністративний суд міста Києва скасував ухвалу щодо заходу забезпечення судового позову, давши зелене світло онлайн-виборам.

Чому для нас так важливо отримати якісний склад РГК?

По-перше, це дозволить запустити процес формування дисциплінарної комісії. До її складу мають увійти п’ятеро осіб, троє з них – члени РГК. Враховуючи повноваження згаданої комісії, думаю не слід довго пояснювати, чому в РГК при ДБР нам так важливо побачити не лише доброчесних активістів з хорошою репутацією, а і професіоналів, які знають тонкощі законодавства і усвідомлюють повноту покладеної на них відповідальності.

По-друге, саме РГК має бути джерелом не лише конструктивної критики, а і конструктивних ідей, що допоможуть зробити Державне бюро розслідувань кращим.

Ми дуже віримо, що суспільство допоможе обрати 15 достойних активістів, які працюватимуть "для", а не "всупереч". Для того, щоб Державне бюро розслідувань ставало сильнішим, ефективнішим та професійнішим.

Саме тому ми закликаємо не бути байдужим і допомогти нам отримати якісний громадський контроль. Зробити це дуже просто і швидко. Знайомтесь з кандидатами, обирайте 15 достойних і долучайтесь до розбудови нового правоохоронного органу. Голосування з 15:00 триватиме за посиланням: https://voting.dbr.gov.ua

Анжеліка Іванова, речниця Державного бюро розслідувань

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