Выборы нового Совета общественного контроля при ГБР - выбирайте 15 лучших

1759 просмотров
Четверг, 03 октября 2019, 13:25
Анжелика Иванова
пресс-секретарь Государственного бюро расследований

Вже сьогодні, 3 жовтня, о 15:00 розпочнеться перше онлайн голосування за новий склад Ради громадського контролю при Державному бюро розслідувань. Триватиме воно рівно добу – до 15:00 4 жовтня. Кожен з бажаючих зможе віддати свій голос за 15 найбільш достойних кандидатів і тим самим допомогти нам отримати ефективну та дієву РГК, що працюватиме для посилення Бюро. 

Ця подія важлива і, без перебільшення, довгоочікувана. Для того, щоб зрозуміти чому, повернуся трохи в історію. 

26 квітня минулого року в ДБР запрацювала перша Рада громадського контролю, яку обирали під час Установчих зборів, де кандидати голосували один за одного – зрозуміти, кого більше підтримує громадськість було неможливо.

Вже після установчих зборів Директор ДБР Роман Труба пообіцяв, що наступну РГК обиратимуть за допомогою інтернет-голосування. Ця ідея опрацьовувалася з Консультативною місією Європейського Союзу, громадськими організаціями, зокрема "Електронною демократією", яка надала консультативний супровід більше, ніж 11 виборів РГК при різних державних органах – від НАБУ до Міністерства у справах ветеранів. 

У лютому 2019 року з цією організацією ми уклали Меморандум про співпрацю і почали готувати процедуру відкритого обрання нового складу Ради громадського контролю шляхом рейтингового інтернет-голосування. 

Все було готово: конкурс оголошено, документи від кандидатів отримано, підготовлено звіт про тих, кого допущено, дату голосування призначено на 18 квітня. І тут з’явилося одне "але" – судовий позов. 

Під завісу своїх повноважень член першого складу РГК, вочевидь, вирішує таки залишити по собі слід в історії ДБР та подає позов до Окружного адміністративного суду міста Києва стосовно нового порядку обрання Ради. 

Для забезпечення позову – заяву про заборону ДБР проводити та визнавати результати виборів членів РГК. 12 квітня суд задовольняє заяву, вибори заблоковані. Результат – ДБР лишається без РГК і одразу ж оскаржує судову ухвалу.

Лише 18 вересня цього року Окружний адміністративний суд міста Києва скасував ухвалу щодо заходу забезпечення судового позову, давши зелене світло онлайн-виборам. 

Чому для нас так важливо отримати якісний склад РГК?

По-перше, це дозволить запустити процес формування дисциплінарної комісії. До її складу мають увійти п’ятеро осіб, троє з них – члени РГК. Враховуючи повноваження згаданої комісії, думаю не слід довго пояснювати, чому в РГК при ДБР нам так важливо побачити не лише доброчесних активістів з хорошою репутацією, а і професіоналів, які знають тонкощі законодавства і усвідомлюють повноту покладеної на них відповідальності.  

По-друге, саме РГК має бути джерелом не лише конструктивної критики, а і конструктивних ідей, що допоможуть зробити Державне бюро розслідувань кращим. 

Ми дуже віримо, що суспільство допоможе обрати 15 достойних активістів, які працюватимуть "для", а не "всупереч". Для того, щоб Державне бюро розслідувань ставало сильнішим, ефективнішим та професійнішим. 

Саме тому ми закликаємо не бути байдужим і допомогти нам отримати якісний громадський контроль. Зробити це дуже просто і швидко. Знайомтесь з кандидатами, обирайте 15 достойних і долучайтесь до розбудови нового правоохоронного органу. Голосування з 15:00 триватиме за посиланням: https://voting.dbr.gov.ua

Темы: ГБР Труба
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Материалы по теме
Нападением на журналиста Кутепова займется ГБР 29 апреля 2020, 18:39
О национальных интересах и спецоперации, которая происходит прямо сейчас 28 апреля 2020, 16:00
ГБР завершило следствие по делу Пашинского 28 апреля 2020, 15:46

Колонки

Роберт Лорян Информационная изоляция Донбасса или Еще один "грех" Facebook
Почему невозможно таргетировать рекламу в соцсетях по всей Украине (укр.).
Александр Салиженко ̶Н̶е̶ для прессы. Почему Раде следует восстановить прозрачность
Елена Щербан Как Банковая планирует дальше блокировать назначение Клименко руководителем САП
Руководство страны может попытаться использовать ручную комиссию сейчас, затянув назначение Клименко на несколько месяцев и переиграть уже даже утвержденные результаты (укр.).
Ирина Кобец Кредиты и ипотека во время войны
Как государство поддерживает тех, у кого есть кредиты в банках и что делать, чтобы не допустить массового банкротства после войны? (укр.)
Дарья Лазарева Зеленое восстановление транспорта: удобно для людей
Какие принципы следует учесть при восстановлении городов, чтобы улучшить систему общественного транспорта? (укр.)
Алексей Соболев Запустите малую приватизацию в условиях войны. Что для этого нужно?
Зачем возобновлять процесс приватизации во время войны? (укр.)
Алексей Макеев Оккупанты воруют украинское зерно: поименный список мародеров
Кто помогает вывозить и какие компании покупают у россиян украденное украинское зерно? (укр.)