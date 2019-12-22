Наш світогляд обмежують штампи

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Неділя, 22 грудня 2019, 10:45
Оксана КолядаОксана Коляда
міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб

Думати, аналізувати, робити висновки, приймати рішення – завжди складно.

Значно простіше мислити стереотипами, бути у двополярній (чорно-білій) системі координат, делегувати відповідальність за прийняття рішення на когось іншого.

Прогрес, результат – це про вихід за межі шаблонів і стереотипів.

Людина мисляча – це людина, що не дозволяє собі штампів.

На жаль, управління суспільними настроями здійснювати значно простіше, коли широкі верстви мислять шаблонами, читають заголовки і вдаються не до аналізу, а лише до інтерпретацій. 

А тепер по суті. Спробуйте провести контекстний аналіз слів "ветеран" і "переселенець" або просто "загугліть" ці слова. Що випадає? 

Узагальнюючи, можна сформувати такий синонімічний ряд. "Ветеран" – радикал, агресивний, неадекватний; "переселенець" – лінивий, нероба, "сєпар", крадій. Всі ці категорії підпадають під визначення "девіантної поведінки". Хто виїхав смугою громадського транспорту? Звісно, авто з номерами АН! Хто затіяв бучу в п'яному вигляді на вулиці? Неадекватний ветеран!

А знаєте в чому парадокс? Категорії "ветеран" та "волонтер" (у нашому випадку дотичні і навіть похідні поняття) досі є лідерами суспільної довіри!

Тобто що виходить? ЗМІ, соціальні мережі, громадські діячі та "експерти" всіляко посилюють інтерпретації та штампи щодо неадекватності та небезпечності "ветеранів". А суспільство схильне цій категорії довіряти. І це при тому, що "втомлених від війни" з кожним днем стає все більше. 

 
інфографіка групи "Рейтинг"

За даними групи "Рейтинг" від 6 грудня поточного року, 69% населення довіряють волонтерам, 68% – ветеранам, 66% – президенту, 65% – армії. А далі – провалля. Симптоматично, що найменше довіряють судам – 14% і органам прокуратури – 15%.

Але ось це стереотипне мислення, інформаційна війна не проходить марно – довіра до ветеранів і волонтерів потроху спадає. Лише загроза поширення агресії підживлює суспільні очікування.

Пам'ятаєте, з чого розпочалася Помаранчева революція? 

З розподілу українців на сорти. 

 
Пам'ятаєте, з чого розпочалася Помаранчева революція? З розподілу українців на сорти

Я впевнена, що технологи Януковича розділяли суспільство, діючи за російським сценарієм. В цьому і була сутність гібридної війни: спочатку серіал "Мєнти", потім деструктивні суспільні технології, потім викривлений інформаційний простір, потім – анексія Криму і окупація частини Донбасу.

Чи можна було цьому протистояти, враховуючи масштабно непорівнювальні бюджети на пропаганду в Росії та Україні? Я впевнена, що можна. І інструменти тут очевидні: правда, прозорість, професіоналізм, правове поле.

Сьогодні на порядку денному знову стають актуальними питання штучного суспільного розподілу та протистояння окремих аудиторій. Мені однаково неприйнятні тези про "неадекватного ветерана" та про "сєпара-переселенця". 

У моїй команді працює велика кількість переселенців, які у своєму патріотизмі можуть дати фору найбільшому патріоту з Галичини. І я також не одного разу спостерігала, як наші визнані воєнні герої готові "винести за дужки" весь свій попередній військовий досвід, якщо це стосується кадрових перспектив або якихось дрібних "ніштяків". Всі ми – лише люди.

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Після оприлюднення деталей "справи Шеремета", я виступила із публічною заявою. А далі почався якийсь треш. З одного боку мені дякували за те, що я встала на бік затриманих. З іншого проклинали за те, що я захищаю "убивць"... Ці люди, здебільшого, читали ЛИШЕ заголовки.

Я підтверджую кожне слово цієї заяви. Я дякую всім, хто по-перше, прочитав заяву повністю, по-друге, зрозумів, по-третє, підтримав.

Насправді, у правовій державі не може бути іншого підходу.

Насправді, патріотизм – це консолідовувати суспільство, а не розпорошувати його.

І да, я впевнена, що будь-який розвиток подій довкола цієї справи призведе до серйозних репутаційних втрат держави.

Чому?

В одному випадку, якщо провина затриманих буде доведена, тінь впаде на весь ветеранський та волонтерський двіж, який сьогодні має найбільшу суспільну підтримку.

З іншого, якщо провина не буде доведена, очевидні репутаційні втрати понесе вже сама адміністративна модель влади.

Мені здається, це очевидні принципи сильної, єдиної, демократичної України!

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Оксана Коляда, для Української правди

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Теми: суспільство Справа Шеремета


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