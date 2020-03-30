Президент повинен зробити вибір: інтереси країни або інтереси Коломойського

Понедельник должен был стать днем борьбы с коронавирусом и коломовирусом в украинском парламенте.

Депутаты должны были проголосовать два ключевых законопроекта, необходимые для сотрудничества с МВФ.

Сотрудничество с МВФ, критически важное для того, чтобы страна избежала дефолта. Дефолта, который сделает всю страну беднее и слабее перед российской агрессией.

Но депутаты не смогли. "Не шмогли".

Депутаты не смогли проголосовать закон, который направлен против интересов Коломойского.

Депутаты не смогли выбрать интересы страны.

Депутаты пренебрегли даже пожеланием президента. Или требованием. Кто его теперь разберет…

Окончательное ли это поражение? Нет. Но оно показательно.

Ключевое голосование, определяющее будущее страны. Требование президента. Экономический кризис. Эпидемия. В такой момент депутаты вообще не должны испытывать сомнений. Но желание Коломойского оказалось сильнее.

Президента публично унизили. Хотя унизил он себя сам. Своей слабостью. И своей нерешительностью.

Почему это происходит? Ответственность ложится в первую очередь на президента Зеленского. Это его фракция. Именно он привел этих случайных людей под купол. Именно он дал им власть.

И до сих пор все его желания эти люди удовлетворяли. Абсолютно все. Кроме первого желания, которое было направлено против интересов Коломойского.

Депутаты назначали любых людей. Депутаты увольняли любых людей. Увольняли достойных. Назначали кого попало. Достаточно было только воли президента.

А что сейчас?

Депутаты вдруг ослушались? Почему?

В том числе и потому, что сам президент продолжает играть в игру "пропетлять" с Коломойским.

Президент должен понять, что есть интересы страны. И интересы Коломойского. И они противоположны. И президент должен выбрать. Нельзя и дружить с Коломойским, и спасать страну от дефолта. Нельзя.

Президент должен занять публичную позицию, четко заявив, что идет против Коломойского. Дать понять, что все государственные институты, которые еще существуют, будут направлены против Коломойского.

Президент должен сделать выбор.

Представьте себе, что вы свадебный фотограф из Запорожья. Который случайно стал депутатом. Просто потому, что его округ продали Богуслаеву, выставили его, но народ в порыве любви к Зеленскому все равно выбрал свадебного фотографа.

И вот он попадает в Раду, где ничего не понимает. А тут тебе статус. Много бабла в конвертах. И куча вопросов, в которых ты ни в зуб ногой.

И вот приходит кризис. Ты слышишь, что может быть дефолт. В 1998 году ты еще был в детском садике, но понимаешь, что, наверное, дефолт это плохо и надо проголосовать против него.

Но рядом с тобой сидит Дубинский, весь такой из себя важный, и понятными для тебя словами говорит, что дефолт это нормально, что мы так кинем рептилоидов и Сороса. И вообще это весело.

Но ты еще не уверен и, наверное, против дефолта, тем более, что-то такое говорит президент.

И ты, наверное, даже готов проголосовать против дефолта. Но тут тебе звонит Коломойский и еще более понятными для тебя словами говорит, что он с тобой сделает, если ты посмеешь проголосовать против него. И показывает пряник, который ты получишь, если не проголосуешь. И куда он намотает твое депутатское достоинство.

И все бы ничего, если бы ты знал, что президент точно будет за тебя. Но президент вроде бы против дефолта. Но одновременно и явно не против Коломойского, ведь хочет назначить его человека министром здравоохранения.

И тут ты понимаешь, что голосование пройдет. И президент опять будет дружить с Коломойским. И тогда вряд ли будет останавливать Коломойского, если он захочет намотать на березу ваше депутатское достоинство. И какой выбор сделает депутат?

Выбор депутата абсолютно логичен. Для такого депутата. И пока президент не займет четкую позицию, другого выбора не будет.

Государство всегда было сильнее любого олигарха. И президент должен доказать, что государство у нас еще есть.

Но государство пока не работает на интерес страны. Государство позволяет Коломойскому толкать страну к дефолту.

Какой у нас выбор? Либо Зеленский просто продолжает играть роль, а на самом деле думает только об интересах Коломойского и ему плевать на интересы страны. И только изображает желание спасти страну от дефолта.

Или президент хочет спасти страну от дефолта. Но не может. Потому что проигрывает в парламенте Коломойскому.

И какой из этих вариантов лучше?

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Можно ли избежать дефолта? Да, у нас есть запас времени. Но каждый день промедления в условиях кризиса стоит нам очень дорого.

И создается впечатление, что для того, чтобы парламент консолидировался, надо, чтобы все олигархи объединились против Коломойского. Потому что дефолт не выгоден никому из них.

И только когда станет совсем горячо, только когда дефолт будет "на завтра", обстоятельства загонят депутатов в зал и заставят проголосовать.

Но это будет очень болезненный сценарий. Потому что в такой момент курс гривны будет лететь вниз каждый день, денег у бюджета не будет, и никто не сможет помогать бизнесу преодолевать последствия карантина.

Это бедность. Это преступность. Это сломанные человеческие судьбы. И это та цена, которую мы можем заплатить за отсутствие сегодня политической воли у президента. Политической воли не подать законопроекты и призвать не допустить дефолт. Нет.

Необходима политическая воля бороться с Коломойским. Дать всем понять, на чьей ты стороне.

Сергей Фурса

Оригінальний текст взято з Facebook-сторінки Сергія Фурси

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.