Комітет, який має розглянути "антиколомойський" законопроєкт, перенесли: немає кворуму

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики, який мав зранку 30 березня розглядати "антиколомойський" законопроєкт №3260, перенесли на 13.00 через відсутність кворуму.

Джерело: Facebook-сторінки нардепів від "Слуги народу" Єгора Чернєва та "Голосу" Ярослава Железняка

Пряма мова Чернєва: "Розгляд закону про банки у Комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики заблоковано. Кворуму немає.

Поки що засідання не закрили. Воно перенесено на 13.00".

Деталі: Чєрнєв повідомив, що на засідання не з’явилися наступні депутати:

Абрамович І.О. (ОПЗЖ)

Холодов А.І. (СН)

Палиця І.П. (За майбутнє)

Ніколаєнко А.І. (Батьківщина)

Рєпіна Е.А. (СН)

Герега О.В. (За майбутнє)

Леонов О.О. (СН)

Устенко О.О. (СН)

Володіна Д.А. (СН)

Козак Т.Р. (ОПЗЖ)

Кулініч О.І. (Довіра)

Ляшенко А.О. (СН)

Солод Ю.В. (ОПЗЖ)

Южаніна Н.П. (ЄС)

Васильченко Г.І. (Голос, тому що лежить у лікарні)

Нардеп просить "допомогти відшукати безвісти зниклих" колег та переконати їх приїхати на роботу у комітет.

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