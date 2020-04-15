Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop
Вадим Федорчук
експерт у сфері E-commerce

Як під час карантину не стати жертвою інтернет-шахраїв

Середа, 15 квітня 2020, 17:30

Вже зараз всі ми чудово розуміємо, що жорсткий карантин, введений в нашій країні через коронавірус, суттєво вдарить по матеріальному добробуту мільйонів українців.

У певних сферах бізнесу є можливість налагодити дистанційну роботу, щоб деякі роботодавці могли виплачувати своїм співробітникам хоча б мінімальну зарплату. Але в більшості випадків людей відправляють у відпустки за свій рахунок або в "добровільно-примусовому" порядку звільняють за власним бажанням.

Мінімальна впевненість у завтрашньому дні змінилася страхом і панікою: на які гроші утримувати свою родину?

Насамперед на думку спадає ідея продажу речей, які мають певну цінність для родини: техніки, прикрас та інших пожитків.

Хтось здає речі до ломбарду, а хтось розміщує оголошення в інтернеті. І в цьому немає нічого поганого, якби не одне "але". В будь-які кризові моменти, немов гриби після дощу, з'являються шахраї, для яких ваші фінансові проблеми – заробіток.

Раніше існувала думка, що шахраєм може бути тільки продавець. Зараз шахраї успішно маскуються під добропорядних покупців.

Є кілька відомих способів, як залишити вас без товару і без грошей:

- наприклад, ви розмістили свою пропозицію про продаж певного товару на інтернет-дошці оголошень. Дуже швидко з'являється покупець, якому товар потрібен вже зараз.

Дійсно, приїжджає людина. Ви отримуєте sms про перерахування грошей. Передаєте товар і забуваєте перевірити баланс рахунку. І дарма. Адже sms фейкова і відправлена зі спеціального сайту, а грошей вам ніхто не перераховував.

- остерігатись шахраїв варто і тим, хто вирішив в період кризи продати свою (дорогу) техніку Apple. Припустімо, ви продаєте айфон, але покупець товар повертає. І тут ви помічаєте, що Apple ID вже під іншим користувачем або стоїть пароль (відбиток пальця), тобто телефон де-факто неробочий. А покупець дзвонить і "поблажливо" пропонує вам продати телефон із божевільною знижкою або вислати йому гроші в обмін на пароль.

- ще шахраї-шантажисти люблять "працювати" з тими, хто продає недорогі, але габаритні товари. Так званий покупець при отриманні товару може зажадати від вас знижку, і багатьом доводиться погоджуватися, тому що повернення вийде невиправдано дорогим.

- ну, і, звичайно, класика жанру – спритність рук. Покупець у відділенні доставки розпаковує коробку, наприклад, із телефоном, але відмовляється платити. Товар повертається вам. А ось коли ви розпаковуєте коробку, то там в кращому випадку підробка, а в гіршому – звичайний муляж.

Так що будьте пильні і намагайтеся убезпечити себе від шахраїв, а краще купуйте речі у перевірених місцях.

Вадим Федорчук, для УП

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.  



Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
Теми: торгівляінтернет
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Колонки

Як громадськість виборює реформу Нацполу на рівні Єврокомісії та INL 

Мартина Богуславець
виконавча директорка ГО "Інститут законодавчих ідей"

Коли в ТРЦ повернуться покупці та міжнародні бренди

Вікторія Зеленська
директор напрямку ексклюзивних концептів та розвитку мережі торговельних центрів "Епіцентр К"

Ризики законодавчих змін: не "закривайте рота" військовим

Лев Баглик
командир евакуаційного підрозділу 14 ОМБр

Війна має знову стати справою всього суспільства 

Єгор Фірсов
головний сержант підрозділу ударних дронів

Хто поверне депортованих дітей?

Олена Кондратюк
віцеспікерка Верховної Ради України

У чому українська сила людяності

Борис Ґудзяк
президент УКУ, митрополит Української греко-католицької церкви, митрополит Філадельфійський