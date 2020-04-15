Как во время карантина не стать жертвой интернет-мошенников

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Среда, 15 апреля 2020, 17:30
Вадим Федорчук
эксперт в сфере E-commerce

Вже зараз всі ми чудово розуміємо, що жорсткий карантин, введений в нашій країні через коронавірус, суттєво вдарить по матеріальному добробуту мільйонів українців.

У певних сферах бізнесу є можливість налагодити дистанційну роботу, щоб деякі роботодавці могли виплачувати своїм співробітникам хоча б мінімальну зарплату. Але в більшості випадків людей відправляють у відпустки за свій рахунок або в "добровільно-примусовому" порядку звільняють за власним бажанням.

Мінімальна впевненість у завтрашньому дні змінилася страхом і панікою: на які гроші утримувати свою родину?

Насамперед на думку спадає ідея продажу речей, які мають певну цінність для родини: техніки, прикрас та інших пожитків.

Хтось здає речі до ломбарду, а хтось розміщує оголошення в інтернеті. І в цьому немає нічого поганого, якби не одне "але". В будь-які кризові моменти, немов гриби після дощу, з'являються шахраї, для яких ваші фінансові проблеми – заробіток.

Раніше існувала думка, що шахраєм може бути тільки продавець. Зараз шахраї успішно маскуються під добропорядних покупців.

Є кілька відомих способів, як залишити вас без товару і без грошей:

- наприклад, ви розмістили свою пропозицію про продаж певного товару на інтернет-дошці оголошень. Дуже швидко з'являється покупець, якому товар потрібен вже зараз.

Дійсно, приїжджає людина. Ви отримуєте sms про перерахування грошей. Передаєте товар і забуваєте перевірити баланс рахунку. І дарма. Адже sms фейкова і відправлена зі спеціального сайту, а грошей вам ніхто не перераховував.

- остерігатись шахраїв варто і тим, хто вирішив в період кризи продати свою (дорогу) техніку Apple. Припустімо, ви продаєте айфон, але покупець товар повертає. І тут ви помічаєте, що Apple ID вже під іншим користувачем або стоїть пароль (відбиток пальця), тобто телефон де-факто неробочий. А покупець дзвонить і "поблажливо" пропонує вам продати телефон із божевільною знижкою або вислати йому гроші в обмін на пароль.

- ще шахраї-шантажисти люблять "працювати" з тими, хто продає недорогі, але габаритні товари. Так званий покупець при отриманні товару може зажадати від вас знижку, і багатьом доводиться погоджуватися, тому що повернення вийде невиправдано дорогим.

- ну, і, звичайно, класика жанру – спритність рук. Покупець у відділенні доставки розпаковує коробку, наприклад, із телефоном, але відмовляється платити. Товар повертається вам. А ось коли ви розпаковуєте коробку, то там в кращому випадку підробка, а в гіршому – звичайний муляж.

Так що будьте пильні і намагайтеся убезпечити себе від шахраїв, а краще купуйте речі у перевірених місцях.

Вадим Федорчук, для УП

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Темы: торговля интернет


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