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Ігор Ейдман
російський соціолог

Коронавірус московської поліцейщини

Середа, 15 квітня 2020, 21:00

Попытка московских властей ограничить с помощью пропусков контакты между горожанами обернулась полной противоположностью - давкой и хаосом в метро. 

Коронавирус говорит Собянину большое спасибо, ничего лучшего для его распространения придумать было нельзя.

Я живу в Берлине. Даже в пик развития эпидемии людям здесь не запрещали свободно ходить и ездить по городу без всяких пропусков, гулять в парках, заниматься спортом. 

Основные требования властей – соблюдать дистанцию и не собираться компаниями больше двух человек (причем, семьям – можно). При этом полиции на улицах вообще не видно, документы никто не проверяет.

Как оказалось, такая политика достаточно успешно работает. 

В последнее время в Германии стабильно сокращается число заражений и активных случаев COVID-19; по слухам, в мае собираются в той или иной степени разрешить работу школ, детских садов, парикмахерских, большинства магазинов.

Российские власти работают в привычной для себя бюрократической, полицейской логике – "держать и не пущать"; пытаются под шумок эпидемии устроить в Москве цифровой концлагерь по китайскому образцу. 

Но то, что работает в Китае, в России приводит только к еще большему бардаку и помогает распространению эпидемии.

Германский опыт показал, что эффективна не полицейщина, а политика, сохраняющая максимум свободы для горожан в условиях необходимых разумно достаточных ограничений.

Игорь Эйдман

Оригінальний текст взято з Facebook-сторінки Ігоря Ейдмана

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
Теми: карантинкоронавірусРосія
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