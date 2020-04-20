Труханов vs "слуги": Тимчасова слідча комісія та її перспективи

Після анонсу про ініціювання тимчасової слідчої комісії по Геннадію Труханову одеський Слуга Олексій Леонов з колегами по фракції, зокрема з Артемом Дмитруком, таки зареєстрували відповідний проєкт постанови. Фокус ТСК – порушення Конституції і корупційні правопорушення мера Одеси, а також неналежна робота правоохоронців.

Діяльність нинішнього мера Одеси справды потребує оцінки щодо законності. Обвинувачення у заволодінні 185 млн грн при купівлі заводу "Краян" та у недекларуванні майна дружини. Фігурування у розслідуваннях щодо зловживань при відведенні землі та наданні дозволів для зведення ЖК Greenwood та заволодіння близько 800 млн грн муніципалітету при ремонті доріг.

При цьому Труханов є лідером фракції "Довіряй ділам" в Одеській міськраді, яка формує робочий порядок денний ради і не цурається надавати під забудову землю в історичній частині Одеси та на узбережжі.

Але чим керуються ініціатори створення ТСК?

Підприємець Олексій Леонов і спортсмен Артем Дмитрук дещо неочікувано стали народними обранцями в Одесі по мажоритарці. Зі скромними активностями заснованої ними у 2018 році ГО "Я одесит – мені не все одно" та внаслідок запиту на нові обличчя хлопці потрапити до парламенту. Провели успішні виборчі кампанії, джерела фінансування яких повністю не розкривають.

Схоже, одесити повірили у спроможність нових облич без громадського чи політичного досвіду відстоювати інтереси людей. Однак одеські обранці неодноразово робили кроки, які говорять про те, що вони не схильні вирішувати питання в інтересах суспільства та держави.

Для прикладу, Дмитрук та Леонов – співавтори незаконного, політично вмотивованого проєкту постанови про звільнення директора НАБУ Ситника. Обидва є ініціаторами висловлення недовіри генеральному прокурору Рябошапці, що мало політичне підґрунтя. Обидва голосували за призначення генеральним прокурором Венедіктової, яка встигла продемонструвати лояльність не лише команді президента. Також удвох вони голосували за призначення Авакова на посаду міністра.

Публічна риторика одеських "слуг" узгоджується з їхніми діями щодо неефективності антикорупційних органів без наведення реальних аргументів. Формально вимагаючи законності, депутати роблять кроки, які перешкоджають досягати цієї самої законності.

Такий підхід простежується й у їхньому намірі створити ТСК.

Адже попереду місцеві вибори, а Труханов – головний претендент. Людина, яка консолідує достатньо ресурсів для своєї підтримки і має авторитет серед місцевого виборця. Тому у разі балотування чесним шляхом Леонову навряд вдасться виграти.

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І хоча Леонов не має достатньої підтримки у фракції "Слуга народу" для висування в мери Одеси, свою вдачу схоже вирішив формувати сам. І долати прірву електоральної підтримки Леонов вирішив за допомогою ТСК.

А така агресивна поведінка – це не відчайдушне бажання навести порядок, а прояв амбіцій посысти місце, що підтримується людьми в Одесі, до яких відносять Галантерника. Адже успішна виборча кампанія на "рідному" окрузі Сергія Ківалова, не позбавлена достатнього фінансування, широка реклама по Одесі останнім часом свідчать про підтримку скромного підприємця з боку впливових суб'єктів.

Варто відзначити, що Леонов не відзначається якимись прогресивними чи системними поглядами. Не має вираженої позиції в питаннях державної безпеки, що досить важливо у розрізі державної безпеки в Одесі. Натомість він засуджував знесення барельєфу Жукова.

На щастя, для "слуг" є антикорупційні кримінальні провадження по Труханову, факти замахів на громадських діячів Одеси та багато іншого, що за спритного підходу може бути використано як ресурс для впливу.

Однак ТСК – не правоохоронний орган. Комісія може зібрати матеріали, викликати зацікавлених осіб для надання пояснень. Потім сформувати висновки, які Верховна рада може взяти до відома та направити Генеральному прокурору для законного реагування, і це у кращому разі.

Своєю чергою встановлення фактів порушення Конституції як підстава дострокового припинення повноважень мера вирішується шляхом місцевого референдуму або двома третинами голосів місцевої ради. Тобто не Верховною Радою. Але про позачергові вибори в Одесі говорити не доводиться. Днями почнуться останні 6 місяців каденції, що виключає таку можливість. Тобто у цьому випадку крок одеських "слуг" матиме політичний характер, що, схоже, і є їхньою метою.

Натомість відсутність фактів притягнення Труханова до кримінальної відповідальності має різні причини, вирішувати які потрібно не створенням ТСК. Факти недекларування майна дружини фактично втратили перспективу через збіг строку давності притягнення до відповідальності. Уникнути цього можна було б за рахунок злагодженої та оперативної роботи антикорупційних органів, що не завжди є можливим.

Обвинувачення по "Краяну" сформовано на доказах, серед яких є здобуті з порушенням детективами НАБУ вимог процесуального закону. Не слід забувати також і про очевидний витік інформації по справі та вбачання керівником САП Холодницьким політичної доцільності збереження за Трухановим крісла мера.

А справи щодо ЖК Greenwood та заволодіння муніципальними 800 млн грн на тендерах ще перебувають на стадії слідства. Залишається розраховувати на їхній успішний результат. І, звісно, пильнувати на предмет нових випадків.

Щодо фактів діяльності Труханова чи його оточення, які підлягають вирішенню в Одесі, варто відзначити конформізм одеських правоохоронців, прокурорів та суддів. Не усіх, звісно, але достатньої кількості, яка дозволяє функціонувати місцевим порядкам.

Таким чином, факт неуспішності притягнення Труханова до кримінальної відповідальності має різні причини. Потреба реформувати САП, що давно обговорювалася, але підзабулася при "слугах". Проведення давно назрілого, повноцінного аудиту НАБУ. Призначення професійного та доброчесного керівництва в прокуратурах та поліції Одеси. Надання більших процесуальних можливостей органам досудового розслідування тощо.

Тому сенс у цій ТСК – створення інструменту впливу для досягнення політичних цілей людьми, які нічим не кращі за Труханова.

Подолати систему на кшталт "Довіряй ділам" (тобто організовану групу зі зв'язками та напрацьованими схемами) за наявності політичної волі в центрі впливу країни можливо шляхом надійної роботи органів кримінальної юстиції і забезпеченням чесних виборів.

Але, схоже, не таким напрямком зібралися рухатися у фракції "слуг", що, власне, очікувано. Бо неможливо працювати повз закон і розраховувати на законні успіхи.

А що стосується змін у виборчому законодавстві і потенційних обмежень для місцевих політичних проєктів, це не вирішення питання притягнення до відповідальності тих, хто вчиняє правопорушення.

Віталій Цокур, для УП

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