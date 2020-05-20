Чи повинен чиновник ігнорувати офіційні запити? Відповідь Олександрі Устіновій

38 переглядів
Середа, 20 травня 2020, 18:00
Олександр КачураOlexandr Kachura
народний депутат, фракція "Слуга народу"

13 травня Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт №3354, авторами якого є, зокрема, я і перший віце-спікер парламенту, доктор юридичних наук, Руслан Стефанчук.

Наш законопроєкт стосується проблеми, з якою в своєму житті стикався майже кожен із нас. Це свавілля чиновників. Ми не з новин знаємо, як часом вони себе поводять, як ставлять палиці в колеса бізнесу, як зневажають людей і порушують закон.

Що відбувається, коли українці не можуть домогтися справедливості в кабінетах чиновників? Вони йдуть до нас, обраних ними депутатів, і вимагають захистити їхні права. А для цього в нас є передбачений законом інструмент парламентського контролю – депутатські запити і звернення.

Але в суспільстві існує міф про те, що чиновники бояться депутатських звернень більше, ніж діти уколів, і щойно отримують від нас листи, одразу виправляються і починають нормально працювати. Це не так. Дехто з них зневажає депутатів так само, як і людей, які нас обрали.

Чиновники можуть нам зовсім не відповідати або направляти відповідь через півроку, або шлють нам формальні відписки. Вони так роблять, бо знають, що їм за це якщо щось і загрожує, то штраф від 170 до 340 гривень. Тому вони можуть собі дозволити зневажати людей і плювати на офіційні звернення. І не лише на наші, а й членів Рахункової палати, які здійснюють контроль за використанням бюджетних коштів.

Ми не ставимо собі за мету лякати чиновників. Ми йшли до парламенту з іншою метою. Тому хочемо, щоб посадовці добросовісно виконували свої функції і не забували, що вони, якщо не слуги народу, то найняті ними менеджери. І якщо вони не бояться людей, то мають принаймні боятися закону. Тому ми запропонували законопроєкт, що піднімає штрафи аж до 8 500 гривень за невиконання законних вимог народних депутатів і членів Рахункової палати. 

За це проголосували 312 народних депутатів з усіх фракцій та груп. За нього голосували зокрема представники партії "Голос". Але моя колега Олександра Устінова різко виступила проти.

Читайте також: Депутати Портнова-Коломойського вигадали новий спосіб позбавлятися реформаторів

Ба більше, в своїй авторській колонці вона звинуватила мене в тому, що нібито я був якимось чином проти того, щоб 13 травня цей законопроєкт був ухвалений за основу та в цілому. Хоча якщо подивитися мій виступ під час його розгляду, то побачите, що я якраз наполягав саме на голосуванні за основу та в цілому. Окрім того, трохи дивно звинувачувати в цьому мене принаймні тому, що я є одним із авторів цього законопроєкту.

А позиція моєї колеги по парламенту чомусь більше нагадує боротьбу за право чиновників не відповідати на запити і звернення контролюючих органів. 

Особисто мені не зрозуміло, чому люди, які виступали за прозорість і підзвітність влади, сьогодні докладають зусиль до створення в Україні касти недоторканних – чиновників і топменеджерів державних компаній, які отримують мільйонні зарплати, не подають електронні декларації і можуть собі дозволити не відповідати на офіційні запити Рахункової палати і депутатів парламенту.

Loading...

Так само я не вважаю, що особисті образи, навішування ярликів на людей, з чиєю думкою депутат не погоджується, є гідним прикладом цивілізованої парламентської дискусії, до якої постійно апелюють у фракції пані Устінової.

Ми йшли до парламенту для того, щоб будувати чесну і прозору владу, де немає недоторканних. Де патрульний поліції з зарплатою 12 000 гривень такий же підзвітний суспільству, як і член наглядової ради державної корпорації, який отримує 300 000 гривень щомісяця. Де чиновник надає громадянам адміністративні послуги, а не вершить долі людей. Впевнений, що всі ми хочемо жити в такій країні, незалежно від того, хто за яку партію голосував.

Олександр Качура, для УП

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.  

Теми: Верховна Рада законодавство


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Рада скасувала два засідання через коронавірус у депутата 20 травня 2020, 14:54
У "Слузі народу" створюють комісію з розслідування можливого впливу Байдена на Порошенка 20 травня 2020, 14:34
Соціологи оновили рейтинг партій: лідер набагато випереджає решту 20 травня 2020, 12:09
Олександр Качура
Україна – не Венесуела. Ринок землі потрібен, давайте обговорювати застереження
Усі колонки автора

Колонки

Олександр Качура Чи повинен чиновник ігнорувати офіційні запити? Відповідь Олександрі Устіновій
13 травня Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт №3354, який стосується обов’язку посадовців відповідати на запити народних депутатів. За цей законопроєкт проголосували 312 народних депутатів з усіх фракцій, зокрема й з "Голосу". Але моя колега Олександра Устінова різко виступила проти.
Наталка Діденко Еволюція головних уборів. Від хусточки до хустки
Натрапила якось я на фотографію королеви Єлизавети у хусточці, з якої багато хто сміявся. Мовляв, якась бабуся, селянка, проста тітка, бо ж – у хусточці. І я замислилася про свої дитячі, дівочі та вже дорослі хусточки, хустки. А також шапки і шапочки.
Олексій Колесников Конфлікти щодо перспективних планів: як зберегти керованість у вирі реформ
Днями Уповноважений президента України із земельних питань Роман Лещенко заявив, що "намічається дуже серйозний скандал" щодо перспективних планів формування територій громад. Він також припустив, що через це процес об’єднання громад "буде пролонговано", щоправда, згодом зробив протилежну заяву.
Катерина Глазкова Шанс прибрати зайву бюрократію у виробництві ліків
Верховна Рада планує розглянути законопроєкт, який скасовує зайві регуляторні бар’єри на ринку медичних препаратів
Дмитро Рясний "Нафтогаз", який закручує голови: про звільнення Вітренка та майбутнє Коболєва
Чому в боротьбі Андрія Коболєва та Юрія Вітренка немає переможців, що стоїть за звільненням останнього та якими можуть бути наслідки для держкомпанії. Нижче декілька думок щодо цієї ситуації. (рос.)
Ґінтаутас Дирґела Знову ті ж граблі
Чому електронна акцизна марка для сигарет - це гроші на вітер, і коли в Україні почнуть впроваджувати європейські практики. (рос.)
Ігор Тинний Як і про що домовляються інвестори відновлюваної енергетики з урядом України
Вимоги інвесторів "зеленої" енергетики до уряду та які наслідки можуть бути у разі їх невиконання. (рос.)