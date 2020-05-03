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Роман Боднар
голова Черкаської ОДА

Використовувати втому від карантину заради політичного піару – це підлість

Неділя, 03 травня 2020, 18:50

Чим відрізняється політикан від державника?

Політикан думає про майбутні вибори. Державник – про майбутнє держави.

Зі зміною світу змінюється й формула успіху. 

Колись достатньо було бути жорстким, рішучим, вольовим, хитрим, підступним, навіть підлим. Що більше таких рис в одній людині, то більше шансів на успіх. Такий лідер завойовував території і підкорював народи.

Але із плином століть все більшу роль для досягнення успіху стали відігравати вже інші якості: дисциплінованість, відповідальність, ідейність. Сильних почали перемагати організовані. 

А сильних і одночасно організованих почали перемагати організовані та вмотивовані (релігією, патріотизмом тощо).

Але і цього пізніше стало недостатньо. Почали домінувати критичне мислення та винахідливість. Наука і техніка, винаходи новітньої зброї гарантували перевагу навіть у сутичках із переважаючим у чисельності супротивником. 

І от поступово настає той час, коли технологічна перевага поступається перевазі… правильно! – інформаційній. 

Частина світу заходить в інформаційну епоху. Так, саме частина. Тому, що й досі окремі племена живуть за правилами, що були актуальними понад 5000 років тому. Багато країн живуть за жорсткими релігійними канонами. Успішніші країни ще на стадії технологічного розвитку. А найбільш успішні – у розквіті саме інформаційної епохи. Коли інформація для розвитку суспільства і держави стає перевагою. 

Окремо акцентую увагу саме на інформації, яка використовується для маніпулювання свідомістю. 

Маніпуляція – це намагання викликати у нас відповідну вигідну комусь емоцію. Емоція – це рушійна сила. Викликавши емоцію спотвореною інформацією, ініціатори фейків досягають результатів.

І саме суспільства із нерозвиненим критичним мисленням найбільш вразливі до маніпуляцій. Саме вони стають жертвами зовнішнього деструктивного впливу. 

Нас розділити дуже легко: за мовним чинником, ставленням до релігії, до земельної реформи і вже навіть ставленням до карантину. 

А тепер про ситуацію в Черкасах мовою фактів, а не емоцій.

Міський голова Черкас, вочевидь готуючись до провокації, завчасно пішов у неоплачувану відпустку. Рішення про послаблення карантину в Черкасах ухвалював виконавчий комітет. Тому легко говорити про "опір", коли відповідальність, а точніше безвідповідальність – на колективному органі влади.

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Рішення виконкому підписав НЕ міський голова Черкас. Питання справедливості цього рішення мер Черкас свідомо не торкався, маніпулюючи в публічній площині "тиском" органів центральної влади.

Місяць тому мер Черкас у відео розповідав підприємцям "що всіх грошей не заробиш" і закуповував гроби для померлих від коронавірусу. На момент запису цього відео у Черкасах не було зафіксовано жодного випадку зараження коронавірусом. На сьогодні в області 308 випадків інфікування, 9 летальних випадків, 7 із яких – жителі міста Черкаси. 

Тоді мер говорив про найскладнішу ситуацію з часів існування всього світу. А сьогодні – передчасно пом'якшує карантин. Інакше, як політичною провокацією, цю ситуацію назвати не можна. 

Якщо влада міста свідомо наражає людей на небезпеку, намагаючись політизувати втому від карантину, а також створює умови для поширення вірусу, то такі дії точно повинні отримати правову оцінку. Питання кваліфікації таких дій варто залишити відповідним органам.

Щодо тез інтерв’ю А.Боднаренка:

А.Б.: Жодного разу, хоч ми і сотні мільйонів гривень платили до бюджету, обласна державна адміністрація не дала місту ні копійки протягом трьох років. Так і цей рік. 

По-перше: в постанові КМУ №1085, до якої апелює міський голова у багатьох коментарях, чітко йдеться: "... кошти спрямовуються... не більше 20 відсотків на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах". Про невиконання постанови областю мова взагалі не може йти. 

По-друге: область взяла на свій баланс дорогу на в’їзді в місто Черкаси зі сторони Сміли. На жаль, до факту трагічної ДТП балансоутримувача цієї ділянки місцеві чиновники знайти не могли. Ми не шукали крайніх і забезпечили фінансування її ремонту у 2020 році на суму майже на 17 млн грн. 

По-третє: цього року ОДА спрямувала 30 млн грн на ремонт чотирьох доріг у місті Черкаси. Перелік доріг місто обирало самостійно, щоправда, впродовж останніх місяців тричі його змінювали. 30 млн грн обіцяли – їх виділили. 

Щодо втрати місячних надходжень до бюджету – ні про які 100 млн грн мова йти не може. 

ПДФО – основний податок, з якого формується міський бюджет. За квітень місто планувало отримати 185,6 млн грн ПДФО, отримало – 158. Минулорічний план за аналогічний період – 160 млн грн. Мінус – 27,6 млн грн, а не 100 млн грн. ПДФО знизився в основному за рахунок бюджетних установ, зокрема освітніх.

А.Б.: Коли Кабмін прийняв постанову про карантин, і коли у нас перші дні він почав працювати, ми закрили його ("Епіцентр") разом з поліцією. 

В кожному випадку порушення карантину чи з кожною заявою про порушення карантину треба розбиратися. Поліція має діяти. Однак якщо хтось десь порушує карантин, то це не дає права іншому також порушувати карантин. 

І тим паче закликати до порушень та створювати умови для того, щоби вірус поширювався цілими містами. Патрульною поліцією в перші дні карантину був складений адміністративний протокол за ст. 44-3 КУпАП. Зараз він на розгляді у суді. 

Від міського голови жодного офіційного повідомлення про порушення правил карантину персоналом "Епіцентру" до поліції не надходило.

Пандемія – це поганий час для політичних ігрищ та з'ясування політичних стосунків. Тому що кожний необережний крок і навіть просто безвідповідальна риторика, що знецінює боротьбу з поширенням вірусу, можуть мати наслідки у вигляді зростання числа інфікованих.

А.Б.: а чому не включили працівників обласної державної адміністрації? Я кажу: "Друзі, тому що ми не включили працівників Черкаської міської ради". 

Працівники ОДА працюють переважно дистанційно. А тих, хто в адмінприміщенні, підвозять чергові службові авто ще з перших днів карантину. До мерії з цим питанням ніколи не зверталися.

А.Б.: Із незрозумілих причин Черкаську обласну спеціалізовану лікарню зробили лікарнею для надання допомоги від COVID-19. 

У обласній лікарні лікують інфікованих коронавірусом пацієнтів із складними супутніми патологіями. Можливості надати їм кваліфіковану медичну допомогу в міській інфекційній немає, це інша спеціалізація. Тому в квітні обласна лікарня була визначена МОЗом як заклад першої хвилі. 

І саме в обласну перевели пацієнтів у тяжкому стані з ковідом із ІІІ міської лікарні, де інфікувалися більше 36 медиків і 24 пацієнта. 

Міська влада мала провести розслідування у власному комунальному закладі та вжити відповідних заходів, а не шукати крайніх. Обласна лікарня працює як із інфікованими пацієнтами, так і без вірусу, оскільки розділена на 2 окремих зони. Тому допомогу надають всім, хто цього потребує. 

P.S. Використовувати втому від карантину у політичних цілях і нехтувати загрозою поширення коронавірусу – це підлість та абсолютний деструктив, який можна порівняти хіба що з ворожими діями агресора проти українського народу. Тому реакція центральної влади є цілком зрозумілою і виправданою.

Тим паче, коли влада міста почала використовувати риторику, яка дуже нагадує стару політичну гру деяких політиків родом з Донбасу. Сепаруючись від загального для всіх областей карантину, говорити, що "Черкаси будуть чинити опір", – значить грати на тих же емоціях, що і один відомий персонаж, який говорив: "Донбас ніхто не ставив на коліна".

Міській владі варто пам'ятати насамперед про інтереси всієї України, а не гратися на настроях та втомі від карантину, розколюючи при цьому суспільство.

Роман Боднар, для УП

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.  

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
Теми: карантинЧеркасиЗеленський
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