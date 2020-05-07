Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Що таке "виправити реформу". На прикладі двох лікарень

Четвер, 07 травня 2020, 09:30

Туберкульозна лікарня А, місто Одеса. У попередні роки провели реорганізацію туберкульозної служби та перейшли на лікування за сучасними стандартами. Мають багато пацієнтів. Працюють ефективно.

Собівартість одного випадку – 9 373 грн.

Туберкульозна лікарня В, місто Чернігів. Не проводили реорганізацію туберкульозної служби, лікують "по старінке". Жахливі умови перебування пацієнтів. Роздутий штат працівників. Мале навантаження: на 1 лікаря припадає 9 пацієнтів на рік.

Собівартість одного випадку – 115 000 грн.

Як було до реформи: медики в обох лікарнях мають однакові ставки. Лікарні отримують однакову суму коштів на свої ліжко-місця. Їм не вигідно лікувати краще, їм вигідно мати багато ліжко-місць. Але Одеська лікарня все-таки намагається лікувати як треба. А Чернігівській - все одно.

Починається реформа, і НСЗУ починає платити за реально надані послуги. Тариф за пролікований випадок – 20 663 гривні.

Лікарня А одразу отримує відчутно більше. Вони лікують багато пацієнтів, більш якісно і з меншою собівартістю. Вони піднімуть зарплати медикам і будуть розвивати лікарню. Пацієнтів будуть лікувати більш якісно.

Читайте також: Реквієм за медреформою

Лікарня В отримує відчутно менше. Це нарешті дає "чарівний пендель" місцевій владі, щоб вона провела реорганізацію туберкульозної служби, як в Одесі. Через один-два роки там теж стане нормальна лікарня.

Але тут приходить МОЗ і "виправляє помилки" в реформі. Для цього міністерство забирає гроші у лікарні А і передає їх лікарні В.

Бо в медіа негатив. Лікарі лікарні В (ті, в яких по 9 пацієнтів на рік) під загрозою скорочення.

Після виправлення помилок. Лікарні А не вистачає грошей. Через несправедливо мале фінансування. Лікарні В також не вистачає грошей. Через недолуге керівництво.

Ні одна, ні друга не мають причин щось робити краще. Перша: навіщо це їй? Зробиш краще, ще й заплатиш за це. Друга: навіщо це їй? Нічого не робиш – все одно платять.

Всі в однакових умовах. Однаково поганих. Зате на день медика, може, премію дадуть.

А пацієнт? Пацієнт закриває рот і далі отримує свою "безоплатну медичну допомогу".

Павло Ковтонюк

Оригінальний текст взято з Facebook-сторінки Павла Ковтонюка

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
Теми: медицинареформиЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Колонки

Як громадськість виборює реформу Нацполу на рівні Єврокомісії та INL 

Мартина Богуславець
виконавча директорка ГО "Інститут законодавчих ідей"

Коли в ТРЦ повернуться покупці та міжнародні бренди

Вікторія Зеленська
директор напрямку ексклюзивних концептів та розвитку мережі торговельних центрів "Епіцентр К"

Ризики законодавчих змін: не "закривайте рота" військовим

Лев Баглик
командир евакуаційного підрозділу 14 ОМБр

Війна має знову стати справою всього суспільства 

Єгор Фірсов
головний сержант підрозділу ударних дронів

Хто поверне депортованих дітей?

Олена Кондратюк
віцеспікерка Верховної Ради України

У чому українська сила людяності

Борис Ґудзяк
президент УКУ, митрополит Української греко-католицької церкви, митрополит Філадельфійський