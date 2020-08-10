Балотуйтеся розумно: неправильний вибір політичного союзника загрожує втратою мандату

Я як учасник ініціативної групи "Досить труїти Кам'янське!" займаюся питаннями екології, боротьбою з корупцією.

За критику та виконання своїх депутатських повноважень мене у 2019 році виключили зі складу Кам'янської міської ради. Переконаний, мій досвід може стати корисним багатьом кандидатам напередодні місцевих виборів-2020.

У 2015 році я став депутатом Кам'янської міської ради від партії "Громадський рух "Народний контроль". Проте вже через пів року почали з'являтися місцеві бізнесмени, які потроху стали командували партійною структурою.

Ситуація склалася так, що на мене йшов тиск, аби я голосував за питання, з якими не погоджуюся. Вони розходилися з тими принципами, з якими я і моя тодішня партія йшли на вибори. Саме через це мене вперше й спробували відкликати з міської ради.

Фракція та міська рада на чолі з мером Андрієм Білоусовим вирішили таким чином позбутися "незручного" депутата. Щоправда, з першої спроби, у 2016 році, в них нічого не вийшло, адже мене підтримували містяни, які й змогли відстояти моє право займатись депутатською діяльністю.

Проте вже наприкінці 2019 року міська влада вирішила відкликати мене повторно, підключивши адмінресурс та порушивши законодавство.

Декілька днів ініціативна група збирала підписи містян. Свої підписи під цим зверненням під тиском ставили працівники комунальних підприємств та закладів. Потім партія "Народний контроль", яка на той момент вже фактично не працювала, ухвалила рішення про відкликання депутата. Вже 24 грудня таке рішення прийняли на сесії Кам'янської міськради.

Своє рішення про позбавлення мене мандату ініціативна група, до складу якої належали 14 членів вуличних і квартальних комітетів міста, аргументувала тим, що я як депутат звернувся до державної аудиторської служби з приводу порушень у міськраді. На думку ініціативної групи, такими зверненнями я заважав працювати міському голові та його команді.

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Тобто мене відкликали за виконання депутатських повноважень, якими передбачено, що народний обранець контролює законність прийняття рішень. Депутат, який має свою точку зору й дослухається тільки до громади, – дуже незручна фігура для всіх. Я подав документи на апеляцію, але суд вже намагається відмовити мені в цьому.

Після подій 2016 року, коли "Народний контроль" намагався відкликати Андрія Іванченко, я вийшов з партії. Близько року був безпартійним, але пізніше під час навчання познайомився з представниками політичної партії "Сила людей". У 2017 року приєднався до їхньої команди.

Я бачу, як ми спільно створюємо не олігархічний проєкт, а справжню партію. Усі статутні документи не передбачають варіантів, коли я виконував би доручення своїх виборців, а фракція навпаки стала підпорядкованою місцевому бізнесу.

В місті моя команда зараз продовжує працювати над висвітленням роботи органів місцевого самоврядування та моніторингом прозорості витрачання коштів платників податків.

Згідно з українським законодавством, розмір застави на місцевих виборах визначає Виборчий кодекс України. Сьогодні застави на виборах збільшені в 10 разів, хоча першопочатково був прийнятий закон про збільшення застав у 40 разів.

Закон був прийнятий, щоб унеможливити потрапляння фейкових партій до бюлетенів, але фактично він перекрив дорогу на вибори тим партіям, які не мають великих фінансових ресурсів та не отримують гроші від олігархів.

У нас залишається основний шанс на цих виборах у жовтні – зібрати потрібну заставу шляхом краудфандингу. Таким самим чином збирали й кошти, коли "Сила людей" брала участь у виборах до парламенту. Тоді мешканці Кам'янського зібрали близько 80 тис. грн.

Ми збираємо однодумців та нарощуємо сили. Фактично ми єдині, хто відкрито говорить про проблеми екології та викидів на металургійних заводах, які належать групі олігарха Ріната Ахметова. Мусимо домогтися, аби ефективно використовували бюджетні кошти та вирішували екологічні проблеми.

Також не менш важливе питання – прийняття спільно з жителями Кам'янського статуту територіальної громади і стратегію розвитку міста.

Головне, що можу порадити кандидатам сьогодні, – ретельно обирати команду, з якою працюватимете на розвиток міста. Бути впевненим, що у вас спільне бачення та є достатньо сил захищати свою незалежність. Я так кожному знайомому кандидату і кажу: "Іти можна лише з партією, якій довіряєш. Симпатії – то таке, а от довіра – це сильно. Прочитайте уважно статутні документи про імперативний мандат. Я на ці граблі один раз наступив. З мене досить".

Андрій Іванченко, для УП

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.











Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.