Дезінформація, яка працює проти дружніх відносин України із Заходом, походить значною мірою з російських джерел

Маючи майже три десятки років дипломатичного досвіду, я чимало стежила за національними та місцевими новинами по всьому світу, щоб краще розуміти суспільства, в яких працювала.

Справжня журналістика є життєво важливою складовою будь-якої демократії, служить навчанню й інформуванню громадськості про керівників та політику.

На жаль, завжди були спроби використовувати джерела новин для спотворення правди з метою просування тих чи інших політичних, економічних чи особистих інтересів. При тому, що нові технології збільшили можливості громадян отримувати новини з набагато ширшого кола джерел, це також полегшує розповсюдження оповідок і наративів, що є оманливими або просто-таки брехнею.

Через це я завжди обережно ставлюсь до інформації, яку споживаю.

Я сподіваюсь, що українці теж сповідують подібний підхід, коли вмикають телевізори та проглядають стрічки новин і пости у соціальних мережах.

Сьогодні дезінформація – це виклик, з яким стикаються усі демократії та їхні громадяни. Коли демократичні уряди підтримують свободу слова, деякі злісні суб'єкти – внутрішні та іноземні – розповсюджують відверту брехню або сильно спотворюють інформацію для просування своїх особистих цілей.

У той час, коли українці відважно захищають суверенітет і територіальну цілісність своєї країни на передовій у Донбасі, Україна не може дозволити поширення інформаційної агресії.

Сьогодні ми бачимо натиск дезінформації, спрямованої на підрив важливих та успішних реформ, які Україна проводила з часів Революції гідності і над втіленням яких зараз працює президент Володимир Зеленський.

Задля захисту своїх економічних інтересів зловмисні суб'єкти атакують правоохоронні і регулятивні органи та послаблюють корпоративне управління, водночас намагаючись зберегти корупційні схеми, які висмоктують гроші з державного бюджету на користь кількох осіб.

У той же час сили, що дивляться у минуле, прагнуть увігнати клин між українцями та їхніми демократичними союзниками. Вони твердять, що Захід хоче "керувати Україною" або переслідує власні інтереси за рахунок України. Цю брехливу теорію поширюють ті, хто не хоче бачити, щоб Україна реалізувала свій повний потенціал як заможна, процвітаюча демократія, що повною мірою використовує талант і творчість свого народу.

Підтримка Сполученими Штатами прагнення України бути сильною, незалежною, заможною та витривалою обумовлена нашим переконанням, що цілісна Європа, вільна та мирна, відповідає інтересам усіх нас.

Моя команда в Посольстві США працює пліч-о-пліч з партнерами в українському уряді, українському громадянському суспільстві та серед українського народу над просуванням ініціатив, які вони самі започаткували для досягнення своїх цілей.

Багато фальшивих оповідань, що атакують відносини України із Заходом та її реформи, походять безпосередньо з російських джерел.

Як зазначено у нещодавній доповіді Державного департаменту "Головні елементи російської дезінформації та пропаганди", Кремль регулярно намагається посіяти розбрат у західних суспільствах, включаючи Україну, послабити західні інститути, просувати маргінальні голоси і підривати наші демократичні ідеали.

Невипадково ми нещодавно бачили, як давня російська дезінформація – і відверта брехня – про "таємні американські біолабораторії" знов була запущена одночасно в Грузії та Україні – у двох демократичних країнах, що проводять реформи та розбудовують тісніші зв'язки із Заходом.

Ми також бачили, як деякі відомі українці та українські ЗМІ брехливо звинувачували реформаторських партнерів Заходу у нецільовому використанні коштів допомоги.

Чинячи таке, ці депутати, олігархи та інші відкинули інтереси українського народу задля власних особистих інтересів чи російських, у намаганні зберегти корумповану систему, яку вони використовують для власного збагачення і впливовості, та розсварити Україну з її західними партнерами.

Сполучені Штати віддавна намагаються співпрацювати з народом України у боротьбі з дезінформацією шляхом запровадження програм медіаграмотності, навчання розслідувальній журналістиці тощо.

Важливо, щоб усі громадяни демократичної країни мали навички розмежовувати обґрунтовану критичну журналістику і безпідставну брехню. Патріотичні українці повинні рішуче спростувати дезінформацію, спрямовану на просування російських чи олігархічних інтересів, а людей, які поширюють брехню, відсунути на узбіччя.

Окремі громадяни також можуть вжити заходів на захист себе та своєї демократії від дезінформації шляхом критичного мислення, використання різноманітного спектру ЗМІ та пошуку етичних і неупереджених джерел інформації.

Сьогодні в Україні працює багато таких авторитетних журналістів та ЗМІ. Не дозволяйте, щоб їхні голоси були заглушені тими, хто має більше статків, більше політичного впливу, або тими, кого підтримують недружні зовнішні сили.

Сполучені Штати і надалі мають намір працювати з українським урядом та громадянським суспільством для досягнення миру на сході України і повного впровадження реформ в ім'я побудови сильнішої та процвітаючої української демократії.

Крістіна Квін, для УП

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