Допомога від США. Вакцина COVAX вже в Україні

Цього тижня в Україні США з гордістю приєднуються до уряду України та міжнародних партнерів, вітаючи прибуття першої доставки вакцин проти COVID-19 шляхом ініціативи COVAX.

Ця і наступні доставки вакцин дозволять щепити безкоштовно близько 20 відсотків населення країни. Це буде невід’ємною частиною кампанії масової вакцинації в Україні. Україна нарешті зможе заглядати у "постковідне" майбутнє.

Наші уряди роками успішно співпрацювали у вирішенні проблем в царині охорони здоров'я, з якими стикається Україна, таких як ВІЛ/СНІД та туберкульоз, а за останній рік – COVID-19.

Наша співпраця продовжується, і рятівні вакцини надходять, щоб допомогти зупинити пандемію в Україні.

Пандемія COVID-19 спричинила жахливі людські жертви, перенапружила наші економіки та стала надзвичайним стресом для систем охорони здоров'я у всьому світі. Поява нових штамів лише розширила виклики, з якими ми стикаємось.

Вакцинація має вирішальне значення для боротьби з пандемією, уповільнення появи нових варіантів вірусу та сприяння перезапуску світової економіки. Це факт.

Схвалені якісні вакцини захистять вас та тих, кого ви любите, від COVID. Разом із зусиллями щодо пом’якшення наслідків, такими як носіння маски, миття рук та уникання збирання у великих групах, це дає нам всі підстави вважати, що ми зможемо подолати цей вірус.

Проблема глобальна і вимагає глобального вирішення.

Прибуття цієї першої партії вакцини Pfizer-BioNTech стала можливою завдяки COVAX, історичній ініціативі в галузі охорони здоров’я, яка здійснюється у партнерстві з ЮНІСЕФ, ВООЗ, ЄС та іншими предстаниками міжнародного співтовариства.

Відповідно до масштабу виклику, Сполучені Штати показали приклад, зробивши найбільший внесок у ініціативу COVAX. На сьогодні ми виділили 2 мільярди доларів і обіцяємо ще 2 мільярди доларів, щоб забезпечити людям по всьому світу доступ до безпечної, гарантовано якісної вакцини.

Для України це означає, що COVAX надаватиме безкоштовні вакцини для понад восьми мільйонів людей.

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Щеплювати проти COVID-19 точно будуть, питання – коли, кого і чим. Усе про вакцинацію в Україні

З самого початку пандемії Сполучені Штати тісно співпрацювали з Україною, виділивши на сьогодні понад 50 мільйонів доларів на підтримку боротьби України з COVID-19 – на додаток до американських внесків у COVAX. Ця підтримка надалі зростає – тепер ми надаємо допомогу і у вакцинації проти COVID-19 в Україні.

В рамках цієї підтримки ми працюємо з партнерами, щоб забезпечити українцям доступ до точної інформації про вакцини, щоб вони могли приймати обґрунтовані рішення.

Ми також підтримуємо Міністерство охорони здоров'я у забезпеченні відповідних навчальних та логістичних заходів, щоб вакцини могли безпечно транспортувати та зберігати. Сюди входить пряма підтримка надхолодних ланцюгів зберігання і транспортування для перших доз вакцини Pfizer BioNTech, що надходять в Україну з COVAX.

При тому, що вакцини дають надію, ця криза далеко не закінчена.

Поточна ситуація є надзвичайно складною, і впровадження вакцин проти COVID буде найбільшим, найамбітнішим та найскладнішим зусиллям вакцинації в історії. Ось чому всі ми повинні продовжувати виконувати свою частину роботи.

В усіх цих випробувннях Сполучені Штати підтримують Україну. Ми стояли разом з самого початку пандемії, і ми продовжуватимемо в тому ж дусі партнерства, який характеризує кожен елемент наших багатогранних стосунків.

Крістіна Квін, Тимчасова повірена у справах США в Україні

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Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.