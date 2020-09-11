"Правосуддя" РФ з царських часів проявляє ненависть до кримськотатарського народу

Я, Мустафаев Сервер Рустемович, родился 5 мая 1986 года в местах высылки (депортации) – прошлых агрессий против моего многострадального крымскотатарского народа.

Я, гражданин Украины, политзаключенный, узник совести – таким меня и остальных фигурантов видит и признает весь мир в своих многочисленных резолюциях. Хоть вы и не хотите этого признавать и приобщать к материалам дела.

В этих же резолюциях и декларациях мира Крым признан территорией Украины, а Россия названа оккупантом. К нам правоприменима 4 Женевская конвенция, на которую мы с первого дня ареста обращаем внимание агрессора и ее слуг – прокуратуру, ФСБ и суды РФ.

Моя религия – Ислам и исходящая из нее культура, традиции, образ жизни, которые являются одним важных идентификаторов моего крымскотатарского народа.

Ранее не судим, если не считать, как упомянул ранее, что заочно осужден и огульно оклеветан весь мой народ, мои предки, и мы огульно названы "предателями".

Для любого здравомыслящего человека образ террористов, думаю, приблизительно понятен, но в наше время и в нашем случае (в частности, я магистр КНУСА (Киевский национальный университет строительства и архитектуры), женат, имею 4 малолетних детей, социально ответственный гражданин) такой образ точно не вписывается в описание "террориста".

Власть любой современной страны мира создает многомиллиардные целевые, государственные программы поддержки и стимулирования: повышения образованности среди населения, увеличении рождаемости, социальной ответственности, гуманности и т. д.

Так почему тогда сегодня на скамье подсудимых из 8 обвиняемых в столь страшных террористических преступлениях 8 фигурантов с высшим образованием? Как могут многодетные отцы покушаться на мир и порядок своего дома – Крым?

На 8 подсудимых – 35 детей, 3 инженера, 2 преподавателя, 2 филолога, 1– юрист по образованию, 1– инвалид по зрению, 1– официальный опекун за инвалидом 1 группы. В общественной жизни каждый из нас является волонтером, меценатом, журналистом, правозащитником либо просто тем, кто не живет по принципу "моя хата с краю – ничего не знаю".

Мы живем по правилу – "нет чужой боли", "нет чужой несправедливости, страдания". Как можно обвинять таких людей в том, что вы вешаете на нас? Какой разум сможет связать с нами террор и насилие? Что стало с миром, а в данном случае – с РФ?

Моя сегодняшняя данная речь процессуально называется "последнее слово". Словно – всё, для нас жизнь завершается, деяния прекращаются. А процессуально это выглядит как "ну, вот и настал момент истины", преступление наказано, вот преступник, доказали его вину и ошибку.

По сути, так называемое "правосудие" сейчас ждет от меня (от нас) раскаяния и просьбы о прощении за содеянное. Да, пожалуй, я так и сделаю, и хоть теперь, надеюсь, не подвергнусь предвзятому прерыванию со стороны суда, несправедливому удалению из зала суда и реализую гарантированное вашей конституцией право на слово, мнение, взгляд.

Пресечение именно этого, обещанного вами, моего и любого гражданина фундаментального права стало основой нашего уголовного дела и всех репрессий, свалившихся на Украину и Крым в частности, в 2014 г.

Так вот, во-первых, это мое очередное, а не последнее слово на моем пути ненасильственного сопротивления и борьбы с несправедливостью и агрессией, свалившейся на нашу землю, народ, культуру и религию.

Во-вторых, я сожалею лишь, что с 2014 года, сделав многое в области журналистики, в правозащитном и гуманитарном направлении, мы не успели остановить ненасытного, кровожадного врага и агрессора.

Я сожалею, что где-то не успел или не смог своевременно и достаточно донести до общества и мира истинную картину крымских реалий о "возвращении в родную гавань" и "жизни в иллюзионном Российском Крыму".

Тяжело видеть, как принудительно навязанные российские паспорта стали основанием для репрессий против инакомыслия. Но, пожалуй, вдвойне больно слышать и видеть, как мир и даже некоторые в Украине соглашаются с незаконными действиями против граждан Украины со стороны РФ, которая мотивирует и оправдывает свою агрессию сугубо внутренней политикой над "своими" гражданами.

Я сожалею, что есть среди народа те, кто обманулись на мирские блага, преступную перспективу в карьере и креслах агрессора. Жаль, что дороги, школы, детские сады или даже мечети и формальные (лишь на бумаге) права, и фальшивая реабилитация крымскотатарского народа стали предметом торга против сотен осиротевших при живых отцах детей.

Сотни семей, лишившихся кормильцев, десятки, сотни убитых, похищенных, пропавших без вести граждан в Украине и Крыму – все они достойные сыновья своего народа и золотые имена в современной истории непокоренных и несломленных, хоть и подвергшихся отчуждению, клевете и токсификации под клеймом "террористов", "экстремистов", "диверсантов" и прочего абсурда.

Я рад, что число предавших народ и себя, количество искусившихся иллюзией беззаботного блага ничтожно мало и уменьшается с каждой новой агрессией, которая ежемесячно, вот уже более 6 лет, приходит в дома и семьи тех, кто был против, и даже тех, кто лебезил перед РФ.

Несомненно, это все есть уроки всем нам и выявление лицемеров, ошибок на пути развития общества, в которых погряз Крым, Украина и, наверное, даже весь мир в период спокойствия и борьбы за личное благополучие.

Да, можно сказать и мир, так как сегодня на примере ситуации с Украиной, украинским народом и мусульманами Крыма мы открыто видим, как превратились в пыль и развеялись мифы вокруг международных законов, норм и договоров.

Как вокруг ценностей, касающихся неприкосновенности и целостности территориальных границ, не осталось живого места; как вокруг декларируемых миром прав и свобод слова, взгляда, религии и политических воззрений царят заупокойные молитвы.

Все вышесказанное однозначно показывает нам, что международные законы и нормы, договора и меморандумы показали свою непригодность для человечества, тем более против наглого варварства 21 века и беззакония.

События 2014 года перевернули мир и жизненный уклад Украины и Крыма в частности. Конечно, это коснулось и меня, и остальных фигурантов нашего дела, и всех политзаключенных Кремля в современной истории Украины и Крыма.

Крымские татары в Крыму – это сердце данной благородной земли. Сегодня, применяя политику выдавливания, ассимиляции и наглой интеграции этого народа, РФ словно убивает этот организм, где Крым без крымских татар немыслим так же, как Крым сегодня умирает без воды, которая важна для жизнедеятельности человека.

Я боюсь не того, что мой голос ничего не изменит, я уверен, изменения уже происходят, но многие считают, что их голос ничего не даст, и этим себя успокаивают.

Многие считают, что если хотеть чего-то большего для страны, для народа своего или для себя лично как гражданина, то станет еще хуже. Что если пойти против системы, то эта система тебя сломает. Но мы все в этой жизни делаем свой выбор.

Я и остальные политзаключенные Кремля выбрали не молчать о том, что происходит, и не ждать, пока другие где-то борются за лучшую жизнь, за свои права. А на примере достойных подражания праведных предшественников и героев своего времени, и своих народов, сжать свои кулачки с решительностью и стойкостью перед тираном.

Хоть и страшно, но стоять за свое право, хотеть перемен, справедливости и лучшую жизнь в своем доме, в соответствии с культурой и традицией, переданной вместе с молоком матери.

Я хочу обратить внимание тех, кто сейчас в этом зале, тех, кто видит, читает и слышит нас за пределами этого конвейера "террористов", и призываю к здравому смыслу, быть честными перед самими собой.

Невозможно жить просто и молча, как ни в чем не бывало: не лезть в политику, оставаться глухим и слепым при очевидной несправедливости, формально облеченной в форму закона, которая ни что иное, как беззаконие. Думать, что это меня не касается, это проблемы отдельных людей, государств, а вы, мол, сможете просто сами защищаться, если это коснется вас, вашей семьи, страны.

Это все утопия в ваших головах. Глупо думать и рассчитывать на светлое будущее после беззакония, произошедшего со стороны РФ в 2014 г. Найдите в себе силы посмотреть правде в глаза, за вас этого никто не сделает.

Мы все чьи-то дети, у нас есть тоже дети, внуки. Я – отец 4-х детей. Я не хочу, чтобы мои дети, мой народ жили в стране угроз и запугиваний, унижения и пыток, похищений и незаконных арестов, агрессии и притеснений.

Я знаю, что каждый против всего этого, против того, что происходит в Крыму в частности. Даже та малая часть допущенных в суд свидетелей, те сотни и тысячи неравнодушных и поддерживающих нас, солидарных с нами людей на воле, – в Крыму, Украине и мире – лучший этому пример.

Как яркий пример последних дней – усталость общества от подобных, в край доставших народ тирании и беспредела, вижу события в Беларуси и Хабаровском крае РФ. Я знаю, что везде, и в Крыму в частности, многие боятся. Боятся сказать правду, выразить свое искреннее мнение и отношение к власти и происходящему. Боятся потерять свой комфорт, теплое место, деньги и социальный статус.

Я верю, что для большинства из нас есть вещи куда более важные, чем деньги, личное спокойствие и банальные мирские блага.

Прокурор, ФСБ и так называемое "правосудие" РФ на протяжении всей своей истории с царских времен проявляет очевидную неприязнь и даже ненависть к моему крымскотатарскому народу, нашей культуре, религии и нашему нежеланию быть рабами власть имущих людей.

По-другому не понять однозначные, эмоционально-нервные реплики прокурора Колпикова в адрес крымских татар, религии Ислам, обвиняющего нас в якобы "неискренности" нашей веры как в течении судебных заседаний, так и в его последнем слове прений.

Слова прокурора, упрекающие нас в том, что мы защищаем и говорим про репрессии крымских татар, в то время как в многонациональной России на протяжении веков угнетали и репрессировали множество разных народов, вообще выглядят с его стороны как оправдание этих античеловеческих и антигуманных действий России!

Фактически, что и требовалось доказать. Сколько бы сладкая ложь про любовь к многонациональному населению и уважение ко всем религиям ни лилась из уст РФ и ее чиновников, правда непременно прорывается из их уст.

Как бы ни раздражало РФ наше стремление защищать себя, не молчать перед несправедливостью, как бы ни выводила из себя наша нелояльность к агрессору в лице РФ, мы никогда, ни в прошлом, ни сегодня не станем вашими рабами и покоренными.

Наша религия и исходящие из нее культура, традиции и политическая воля стали сегодня основанием для репрессий против нас и нашего ареста. Вы никак не можете или слепо не хотите этого признать и принять.

Для меня, для нас такие вещи, как человеческая жизнь, справедливость, желание смотреть в глаза своему ребенку без стыда, желание смотреть в зеркало без отвращения, гордость за свою чистую и мирную религию, свой народ и свой собственный выбор – это ценность!

Борьба со злом, тиранией и несправедливостью – это действия, не зависящие от наград или наказаний, не зависящие от количества врагов или друзей. Это ценность! Ценность, которая живет в нашем народе, в каждом из сегодняшних узников.

Теми, кто мы есть, нас делают не деньги, положение или социальный статус. Теми, кто мы есть, нас делают наши поступки и готовность потерять комфорт во имя благого, правильного, справедливого – даже ценой собственной свободы и жизни.

Именно поэтому, начиная с 2014 года, после того, как новая угроза пришла в Крым, осознав, что каток этих репрессий будет продолжительным и коснется всех без исключения, лишь поставив в очередь сначала активных, далее всех остальных, а в конце и тех, кто обманулся и склонился к измене, мы решили не молчать.

Для меня лично и для всех узников совести было и есть важным то, чтобы Украина и весь мир прилагали усилия для понимания того, что происходит в Крыму. Системно и последовательно боролись с несправедливостью.

Наше сопротивление – это наша жизнь, так как жизнь, которую нам навязывает РФ, стирает нашу идентичность, уничтожает нас как народ. Поэтому у нас нет другого пути для сохранения своей истории, культуры, языка и исламской идентичности, как основы народообразования.

Принять другой путь развития народа, который нам принудительно навязывает оккупант, – это утопия.

Проблемы людей и народов не должны быть статистикой, сводкой новостей, декларативной речью на трибуне или пламенным выступлением на ТВ. Это работа, труд, беспокойство и стремление изменить ситуацию. К этому, я призываю свой народ, своих единоверцев и в очередной раз обращаю внимание мирового, дипломатического сообщества и Украины.

Исламофобия РФ – это одна из основных мотиваций преследований в Крыму, да и по всей России. Запрет общепризнанных в исламском мире религиозных книг, хадисов, тафсиров и переводов Корана, преследование имамов, нападки на химар, широкомасштабная антиисламская пропаганда – это все ежедневная, пожалуй, основная сводка новостей Рос ТВ.

Это львиная часть уголовных дел и работы судов РФ, на примере ЮОВС в г. Ростов-на-Дону, но не только. Применение решения ВС РФ 2003 года как преюдициального акта в уголовных делах – это не борьба со злом, это проявление исламофобии, которая стала подлым бизнесом спецслужб по зарабатыванию денег, карьерного роста и показателей "эффективной" работы в направлении общественной "безопасности".

Да только ни мир, ни сама Россия не стали безопаснее и справедливее. Уже молчу про то, что это бизнес без риска для жизни и здоровья "борцов" за безопасность построен на освоении бюджетных средств, направленных на борьбу с терроризмом, средств налогоплательщиков.

Эта исламофобия РФ нагло прикрылась антитеррористическим и антиэкстремистским законодательством, ставшим инструментом борьбы как против Ислама, так и против всего инакомыслия.

Ярким примером этих действий стали масштабные преследования в Крыму, на что обратило внимание и мировое сообщество. Наш судебный процесс, а также уголовное дело, где поводом стало мирное собрание в мечети, – лучшее тому доказательство. Я как координатор ОО "Крымская солидарность", остальные фигуранты этого процесса, как и другие активные участники этого мирного объединения граждан, стали теми, кто имеет отличный от навязываемого РФ взгляда на события 2014 года, и всей незаконной агрессии РФ после.

Все вышесказанное – реальная действительность. Это не предположения. А значит, надо решать эту проблему, ставшую вирусом, уничтожающим народы не меньше, чем COVID-19!

Те фрагменты информации с воли о крымских реалиях, множество людей, солидарных с семьями и детьми узников, сотни людей – поддержки возле конвейерных обысков и судов, тысячи людей на похоронах родных и близких политзаключенных, не прекращающиеся пикеты, коллективные молитвы и другие мирные формы возмущения творимым беспределом – нас вдохновляют.

Я горжусь и восхищаюсь вами.

К сожалению, наступает время, когда я и остальные фигуранты отправляемся, хоть и против нашей воли, несправедливо, на скамью болельщиков за вас, за тебя, мой мужественный, несломленный джемаат, а также за всех, кто продолжает бороться вместе с нами и за нас.

Нет, мои борьба и работа на этом благородном пути не прекращаются, мы не останавливаемся и не списываем себя в архив истории. Уверен, и вы не дадите забыть о нас ни миру, ни народу.

Просто очевидно видим, как пренебрегая законом, скоропостижно, лишая нас фундаментальных прав на защиту, пытаются завершить это формальное судопроизводство и вынести уже готовый приговор. А дальше, спрятать где-то далеко в глубинках своей просторной страны, ставшей сплошной тюрьмой, как в прошлом, так и сегодня, для всех инакомыслящих и неугодных.

Многие считают, что их мнение не важно, их действия и борьба без результата. На самом деле сегодня, как и всегда, важно каждое мнение, слово и благие поступки. Потому что человеческое достоинство, вышеуказанные ценности – превыше всех статусов, мнимых комфортов и регалий.

Палец легко сломать – кулак невозможно. Когда мы едины – мы непобедимы.

Характер непокоренного, несломленного крымскотатарского народа и мусульман в целом не может позволить нам и вам оставаться в спокойствии и в стороне в эти тернистые времена. Наша ненасильственная борьба, как в прошлом, так и сегодня должна быть системной и последовательной.

Мы с вами, вы с нами. Мы – часть из вас, вы – часть из нас. И у всех нас, и у всего мира нет права забывать и игнорировать крики материнских сердец, потерянные взгляды родителей похищенных, сотен детей, осиротевших при живых отцах, тоску и печаль жен, ставших в миг многодетными матерями-одиночками, несмотря на поддержку народа.

Сегодня, как, впрочем, и всегда, не может быть половинчатых позиций. Мы многое прошли. Давно прошла точка невозврата. Многим не просто выразить свою позицию, свое несогласие с происходящим. Присутствует страх. Но страх этот – иллюзия.

Таково есть мое, Дай Бог, не последнее, а очередное слово горькой правды для агрессора и сладкой истины для нас и тех, кто в здравом уме и на правильном пути.

Крымские татары – не предатели и не террористы. Свободу всем политзаключенным Кремля!

Как бы вы ни ухищрялись в своей пропаганде обмануть народ и мир, победа правды неизбежна. Так было в прошлом, так будет и сейчас. Это лишь вопрос времени. Хотите вы этого или нет, верите вы или не верите. Таково обещание Господа миров.

А тем временем все эти годы нас и наши семьи ни на минуту не оставили сотни и тысячи тех, кто не равнодушен, а солидарен с нашей мирной борьбой за правду и справедливость, кто направил объективы своих камер и настроил свое перо показывать и говорить правду, отображая всю ту боль, жертвы и беспредел, с которым столкнулся наш народ.

Как в Крыму, так и далеко за его пределами, нас помнят сотни и тысячи порой незнакомых людей. Ваши письма со словами поддержки становятся для нас глотком чистого воздуха в мире живых и достойных сердец, а также определенным стимулом и показателем присутствия, вдохновением бороться дальше и больше.

Сагъ олунъыз джемаат, эллеринъизни опемиз.

Спасибо активистам Канады, Латвии, Чехии, Франции, Украины и России. Мои дорогие коллеги, журналисты и правозащитники Украины, вы в самых тёплых моих воспоминаниях. Спасибо и вам за вашу системную и последовательную работу и поддержку.

Команда российских активистов и правозащитников: Вера Лаврешина, "Стратегия-18", Александр Крыленков, Лев Пономарев, Виталий Пономарев, Сергей Давидис, правозащитный центр "Мемориал" и все остальные, с кем рад был личному знакомству и совместной работе. Вас хочу отдельно выделить и поблагодарить за системную, посильную и важную для нас солидарность с нами.

Вы – достойные граждане своей страны. Вы ценой собственных жертв выбрали тернистый в РФ путь справедливости и правды. Жму всем вам руку. Не сдавайтесь и не останавливайтесь.

До скорой встречи на воле!

Мустафаєв Сервер

Джерело – "Кримська солідарність"

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