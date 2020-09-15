Тренд на вимагання: хто і скільки "вибиває" з українців

Понад 55 мільйонів гривень. Це орієнтовна загальна сума коштів, що вимагали зловмисники у громадян.

І це лише щодо зафіксованих випадків – 149 кримінальних провадження, оперативний супровід у розслідуванні яких здійснює Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

Якщо цю суму поділити на поточний офіційний показник чисельності населення України, то у кожного із нас, включаючи новонароджених дітей та пенсіонерів, вимагали більше однієї гривні.

А чи хотіли б ви просто віддати зловмисникам навіть гривню власних, чесно зароблених коштів? Питання, переконаний, риторичне.

Хто ж такі вимагачі?

Вимагання є одним із найпоширеніших видів злочинної діяльності серед організованих груп.

Зазвичай вимагачі будують цілі схеми, розподіляючи між собою "повноваження": хтось курує роботу виконавців, інші підшукують потенційних жертв та складають так звану легенду вимагання.

До "роботи" часто залучають спортсменів, фізична сила яких стає додатковим аргументом для потерпілих попрощатися з власними матеріальними цінностями на користь зловмисників.

Буває, що до вимагання "долучаються" і представники органів влади, і навіть правоохоронці.

Один з таких випадків стався у Кривому Розі. Там наприкінці червня цього року затримали групу осіб за вимагання 160 тисяч доларів США. Серед зловмисників виявився депутат місцевої райради та працівник правоохоронного органу. Діяли досить банально – "вибивали" неіснуючі борги з мешканців району. Власне, під час передачі 40 тисяч доларів США їх і затримали.

Не нехтують "легким заробітком" через вимагання і в установах відбування покарань.

Ці випадки відрізняються особливою жорстокістю та прагматизмом. Ув’язнені або раніше судимі громадяни не знаходять кращого способу заробітку, ніж погрожувати і вимагати гроші.

Така категорія зловмисників часто організовується в угруповання прямо в установах позбавлення волі, де об’єктом вимагання стають їхні ж співкамерники або родичі, що перебувають на волі.

Ілюстративним прикладом є кейс Кропивницького СІЗО. Там протягом двох років вимагали кошти в ув’язнених восьмеро учасників ОЗГ.

Організатор – "кримінальний авторитет", колишній "смотрящий" цього ж СІЗО, перебуває там під вартою. Його спільники – колишні та нинішні ув’язнені. У ході розслідування встановили 10 потерпілих, з яких загалом "вибили" майже 300 тисяч гривень. До слова, це кримінальне провадження вже скероване з обвинувальними актами до суду.

Погрози вбити дитину, фізична розправа і викрадення

Це далеко не всі, але найпоширеніші методи, що застосовують вимагачі для досягнення своїх злочинних цілей. Майже завжди зловмисники погрожують фізичною розправою, зокрема родині та близьким потерпілих.

Вимоги часто висувають телефоном, використовуючи одноразові номери і технології зміну голосу.

Саме так діяла злочинна група, члени якої вимагали 100 тисяч доларів у одного з успішних харківських пластичних хірургів. Особливий цинізм цієї історії – погрози вбити маленьку дитину потерпілого, якщо той відмовиться платити. Наприкінці серпня чотирьох фігурантів у цьому кримінальному провадженні затримали – перевіряємо, чи причетні вони до вчинення ще низки злочинів.

Є випадки, коли зловмисники вдаються до майже кіношного "креативу" і викрадають особу, вимагаючи кошти за її повернення.

Таким сценарієм скористалися троє учасників міжетнічної організованої злочинної групи. Вони незаконно позбавили волі чоловіка і обіцяли звільнити в обмін на 20 тисяч доларів. Щоправда, фінал для зловмисників вийшов зовсім не голлівудським – їх затримали поліцейські і відповідати тепер доведеться не лише за вимагання, а й за викрадення людини.

Півмільйона доларів і області-лідери

Максимальна сума, яку наважувались вимагати зловмисники за 8 місяців цього року, – півмільйона доларів. Непогано, правда?

Така ідея "заробітку" спала на думку неодноразово судимому за вчинення тяжких злочинів громадянину, який має зв’язки з кримінальним середовищем та є так званим "смотрящим" за одним із міст Київської області.

У разі невиконання потерпілим вимог погрожував застосувати силу до нього і родини. Наші оперативники викрили зловмисника, зараз досудове розслідування триває, а головному фігуранту повідомлено про підозру у вимаганні.

Крім того, варто звернути уваги на тенденцію поширення вимагання в різних областях України. Статистика Департаменту стратегічних розслідувань свідчить, що серед "лідерів" – Харківська, Хмельницька та Кіровоградська області. Саме там зафіксовано і розслідується найбільше випадків вимагань. Найбезпечнішим же за цим показником регіоном виявилася Волинь – там з початку цього року нами не зафіксовано жодної такої історії.

Насамкінець три важливі поради тим, хто став жертвою вимагачів: не піддавайтесь психологічним маніпуляціям зловмисників, не поспішайте віддавати їм гроші і одразу ж повідомляйте поліцію. Що раніше ви повідомите, то швидше ми зможемо включитися в роботу і допомогти зберегти ваші гроші, а іноді й життя.

Руслан Марчук, для УП

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