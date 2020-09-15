Культурні відсотки

"Культурний ПДВ". Так коротко ми називаємо законопроєкт №3851 із довгою назвою "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної підтримки культури, туризму та креативних індустрій".

Кіно, музеї, концерти, арт-фестивалі, екскурсії – ці сфери "хворіють" на COVID-19 у надважкій формі. Як людині потрібен апарат ШВЛ, так і креативним індустріям потрібна державна допомога.

Європа вже пішла цим шляхом, зокрема суттєво знижуючи податки креативним індустріям. І я рада, що на цей шлях стає і Україна.

Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт №3851, ініційований президентом Володимиром Зеленським.

Основна суть документу – ми переводимо культурну сферу на знижену ставку ПДВ.

Пільгова податкова ставка допоможе збільшити різноманіття культурного продукту, адже виробляти і споживати його стає дешевше. Виграють і учасники сфери, і споживачі культурного продукту, тобто ми з вами.

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Ми знижуємо ставку ПДВ з 20% до 7% для цілої низки операцій:

- реставрація та ремонт музейних колекційних предметів та інших культурних цінностей;

- виготовлення дисків, афіш, скульптур і статуеток з будь-яких матеріалів;

- вистави (театр, цирк, опера), постановки, естрадні шоу, фестивалі, концерти артистів (виконавців);

- послуги з екскурсій для груп;

- режисування, продюсування, організація вистав, концертів тощо.

Також до 1 січня 2023 року за ставкою 7% оподатковуються послуги з тимчасового розміщення. Тобто готелі, хостели та подібні до них об'єкти, що сильно постраждали через падіння туристичних потоків.

Логічне запитання: а який зиск екскурсоводам зі зниження ПДВ, якщо багато з них працює "в чорну"? Відповідь не менш логічна: доступніший податок стимулюватиме бізнес виходити з тіні.

Це корисно передусім для самих підприємців. Наприклад, нелегальний гід не може укласти договір на проведення корпоративної екскурсії для клієнта, що працює за "білою" бухгалтерією.

Дуже важливий пункт законопроєкту: від оподаткування звільняються грантові кошти. Власне, ми запроваджуємо і саме поняття "культурний грант".

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Згідно з документом, це "цільова допомога у вигляді коштів або майна, що надаються на безоплатній і безповоротній основі за рахунок коштів державного та/або місцевого бюджетів, міжнародної технічної допомоги для реалізації проєкту або програми у сферах культури, туризму та у секторі креативних індустрій у порядку, встановленому законом".

Гранти – це сучасний підхід до фінансування культури. Ми звикли, що українські музеї, театри, галереї часто просять у держави грошей, але не хочуть нічого змінювати у своїй діяльності. В результаті відвідувачі туди не йдуть, збитки зростають, і заклади продовжують занепадати.

У Великій Британії я бачила інший сценарій. Музеї, які не відлякують гостей криками "руками не чіпати", а заробляють гроші. Колишні занедбані торговельні центри, які завдяки ентузіастам стали багатофункціональними арт-просторами. Бібліотеки, які з "кладовищ макулатури" перетворилися на місце зустрічі молодих людей.

Грант надається на конкурсній основі та під чітко виписаний план розвитку. Тут неможливо отримати гроші "просто так" або "від кума".

Такі кошти потраплять до рук креативних команд, які реалізують цікаві та сучасні ініціативи. Я вірю, що майбутнє культурної сфери – саме за грантами. Такий тип фінансування замінить прямі дотації, як комп'ютер замінив друкарську машинку.

Сподіваюся, законопроєкт №3851 успішно пройде і друге читання. Тоді кожен українець, задіяний в сфері креативних індустрій, зможе залишати в себе більше грошей і використовувати їх на розвиток та збільшення обсягів виробництва.

Євгенія Кравчук, для УП

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.









Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.