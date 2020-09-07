Найдивніше в реакції на отруєння Навального – це відсутність реакції суспільства

Самое удивительное в реакции на отравление Навального – это отсутствие реакции.

Ну то есть слабые телодвижения есть: понятно, что Кремль в глухой несознанке, как с Боингом ("а вы докажите" ), МИД гремит кастрюлями, на арену выпущены старые шуты Рошаль с Познером – котелок пропаганды что-то привычно варит, булькает и чавкает.

Но общество, оппозиция, Запад на удивление спокойны: эка невидаль, покусились на убийство главного российского оппозиционера, это совершенно в порядке вещей, он сам давно нарывался, business as usual, проходим дальше.

Пять лет назад убийство Немцова было взрывом вакуумной бомбы, Кремль замер, Путин исчез на две недели, на улицы вышли десятки тысяч, а сейчас – тишина.

При этом Навальный на сегодня, при всем уважении к Немцову и признании масштаба его личности, – гораздо более крупная политическая фигура, человек-СМИ, человек-институт (мощная региональная организация), человек-политика, единственный в России человек, соразмерный Путину, имя которого власть суеверно боится произносить вслух.

Для многих существование Навального было маркером условной приемлемости режима и жизни в России (не убит, не посажен – значит, еще можно жить).

И вот он лишь случайно, по тупости исполнителей, не убит, уже три недели в коме, неизвестно, в каком состоянии вернется к жизни, вернется ли в Россию и в политику, то есть упали все красные флажки – и все молчат.

Да что Немцов, 2015-ый – это далекое прошлое, не далее как год назад все выходили за Голунова (до сих пор у многих аватарки!) и против фальсификаций на, смешно сказать, выборах в Мосгордуму.

Вы только вдумайтесь: люди шли под дубинки ОМОНа и Росгвардии за Мосгордуму! И те же люди год спустя молча принимают обнуление конституции, несменяемого президента, голосование на пеньках и теперь покушение на убийство и нейтрализацию Навального.

За этот год произошла ползучая, но оттого еще более страшная нормализация политического террора.

То есть он был всегда, но вызывал хоть какой-то протест, а теперь все молча признают, что такова новая норма: пытки, убийства, отравления, фабрикация дел.

"Сами виноваты" . "Не надо высовываться" .

И я не знаю, чего здесь больше – равнодушия, страха, бессилия, оцепенения... Читайте историю всех тоталитарных режимов 20 века, живем, как в хрестоматии.

И вот уже в новостях, между делом, пятой строкой – в Красноярске раскрыли террористическую организацию 14-15-летних школьников, планировали взрывы в школах и убийства одноклассников, уже дают признательные показания, и после "Сети" и "Нового величия" мы понимаем, что это уже норма, рутина 2020-го.

Что дальше? Дело о подкопе под Кремль? Вредители на производстве? Врачи-убийцы? Агенты японской и финской разведки?

Впрочем, чешский шпион у нас уже есть, только что продлили арест на три месяца.

Не Навальный в коме, а мы (россияне – УП) все.

Сергій Мєдвєдєв

Оригінальний текст взято з Facebook-сторінки Сергія Мєдвєдєва

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