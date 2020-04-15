Facebook-група "Ізоізоляція": стихійна відповідь суспільства на біополітику влади

103 перегляди
Середа, 15 квітня 2020, 09:00
Сергій МєдвєдєвСергей Медведев
історик, професор ВШЕ (Москва)

Со смешанным чувством любопытства, восхищения, иногда – стыда и изредка – отвращения листаю проект Изоизоляция

Есть шедевры, есть откровенная пошлость, много эксгибиционизма, много забавной бытовухи – Сикстинская Мадонна стоит на облаках из рулонов туалетной бумаги, Витязь на распутье вглядывается в содержимое холодильника. 

Но что интереснее всего для меня – это новая стихийная форма сетевой телесности: подставляя свои тела, часто обнаженные, часто некрасивые, в известные сюжеты, люди перестают стыдиться тела, происходит массовое, коллективное раскрепощение, которое парадоксальным образом стало возможно благодаря изоляции.

Мне кажется, это стихийный ответ общества на биополитику власти, которая стала сейчас основной формой политического. 

Запертые, поднадзорные, наблюдаемые граждане были вырваны из социума – и неожиданно оказались наедине со своим телом, как в медицинском (поиск у себя симптомов), так и в чисто бытовом смысле: взор индивида обратился извне вовнутрь, на свою, и близких людей, телесность. 

И это не только форма терапии во время эпидемии, но и форма освобождения от биовласти, заявление права на свое тело, каким бы смешным или ненормативным оно ни казалось, тотальный боди-позитив. 

Пройдут недели или месяцы, карантин закончится, люди наденут одежды, маски (не медицинские, а социальные), маркеры статуса и выйдут в общество с его экономикой символа и симуляции. И с удивлением вспомнят, как наряжались в античные тоги из тюлевой занавески и позировали полуголыми на смартфоны своих внуков. 

Но с ними останется этот бесценный опыт "голой жизни" и познания собственной телесности как последнего убежища частной автономии перед лицом всевидящего Левиафана.

Сергій Мєдвєдєв

Оригінальний текст взято з Facebook-сторінки Сергія Мєдвєдєва

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.  

Теми: карантин коронавірус суспільство facebook


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Зеленський сказав, коли настане найважчий період епідемії в Україні 14 квітня 2020, 20:50
В Італії за порушення карантину розслідують "мафіозний похорон" 14 квітня 2020, 20:38
Песимістичний прогноз: літати українці зможуть не раніше вересня 14 квітня 2020, 20:20

Колонки

Сергій Мєдвєдєв Facebook-група "Ізоізоляція": стихійна відповідь суспільства на біополітику влади
Креативні фотоексперименти, які користувачі Facebook публікують у групі "Ізоізоляція", що з'явилась разом із коронавірусом,– це не тільки форма терапії в часи епідемії. Це й форма звільнення від біовлади, відстоювання прав на своє тіло в умовах жорсткого карантину. (рос.)
В'ячеслав Король Де межа карантину для економіки України
Карантин не повинен повністю зупинити економіку країни.
Михайло Бно-Айріян Порядок vs хаос: чому правильний менеджмент є критично важливим
Незважаючи на амбітні децентралізуючі плани уряду, районний рівень вкрай важливий зараз, коли держава намагається протистояти поширенню епідемії короновірусу.​ ​В чому полягають ризики зволікання з призначенням нових очільників райдержадміністрацій?
Павло Фролов Зупинити поправочний терор
Депутатські поправки мусять покращувати законопроєкти, а не блокувати роботу парламенту. Саме це ми передбачили у змінах до регламенту, покликаних дати відсіч поправочному терору.
Гуля Поготова Як виробляється імунітет проти вірусу, і зокрема проти COVID-19
Людина нарешті збагнула, що не вона наймогутніша на цій планеті. Тож тепер, щоби виживати, нам доведеться змінити свої звички і жити за новими правилами.
Марія Мезенцева Після пандемії: що має стати новим пріоритетом у виконанні Угоди про асоціацію
Нові виклики, з якими зіткнулася Україна внаслідок пандемії, на практиці показали, наскільки важливим для нашої країни є доступ до єдиного цифрового ринку ЄС.
Вадим Валько Антикорупційний суд у цифрах: призначені засідання та "рейтинги" суддів
За час своєї роботи судді Вищого антикорупційного суду ухвалили лише три вироки. Чому так мало?