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У Росії закрили скандальну справу проти журналіста Голунова

Вівторок, 11 червня 2019, 17:14
У Росії закрили скандальну справу проти журналіста Голунова

Справу проти російського журналіста "Медузи" Івана Голунова, якого затримали за підозрою у замаху на збут наркотиків, закрили.

Про це повідомляє 11 червня російське видання ТАСС.

"Прийнято рішення про припинення кримінального переслідування Івана Голунова в зв'язку з недоведеністю його участі у вчиненні злочину", - заявив міністр внутрішніх справ РФ Володимир Колокольцев.

За його словами, журналіста "Медузи" у вівторок звільнять з-під домашнього арешту.

Наразі всі звинувачення з нього зняті.

Крім того, "Медуза" повідомляє, що через справу можуть звільнити начальника управління по боротьбі з незаконним обігом наркотиків по Москві Юрія Дев'яткіна і начальника УВС у західному окрузі Москви Андрія Пучкова.

Зокрема, про це буде клопотати Колокольцев перед президентом РФ Володимиром Путіним.

Нагадаємо:

  • Кореспондента відділу розслідувань порталу "Медуза" Івана Голунова затримали 6 червня за підозрою у збуті наркотиків. Голунов встиг повідомити друзям, що йому підкинули наркотики, а при затриманні і в відділенні поліції його били.
  • У п’ятницю в Москві пройшли одиночні пікети проти затримання журналіста.
  • У суботу Голунова звинуватили в замаху на збут наркотиків у великих розмірах. Стаття передбачає від 10 до 20 років позбавлення волі.  
  • Після затримання Голунову близько 16 годин не дозволяли звернутися до адвоката, у поліції журналіста побили, не дозволивши викликати швидку допомогу.
  • Згодом стало відомо, що Голунова направили на обстеження до лікарні.
  • 8 червня Голунова терміново виписали з лікарні, куди він потрапив після затримання і струсу мозку, і доставили в суд для розгляду клопотання про його арешт.
  • Йому обрали запобіжний захід у вигляду домашнього арешту.

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