У Росії закрили скандальну справу проти журналіста Голунова

Справу проти російського журналіста "Медузи" Івана Голунова, якого затримали за підозрою у замаху на збут наркотиків, закрили.

Про це повідомляє 11 червня російське видання ТАСС.

"Прийнято рішення про припинення кримінального переслідування Івана Голунова в зв'язку з недоведеністю його участі у вчиненні злочину", - заявив міністр внутрішніх справ РФ Володимир Колокольцев.

За його словами, журналіста "Медузи" у вівторок звільнять з-під домашнього арешту.

Наразі всі звинувачення з нього зняті.

Крім того, "Медуза" повідомляє, що через справу можуть звільнити начальника управління по боротьбі з незаконним обігом наркотиків по Москві Юрія Дев'яткіна і начальника УВС у західному окрузі Москви Андрія Пучкова.

Зокрема, про це буде клопотати Колокольцев перед президентом РФ Володимиром Путіним.

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