Повітряні кулі та "гречка" на місцевих виборах: як НАЗК моніторить витрати партій

Серед повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції – контроль за фінансуванням політичних партій.

Наш Департамент запобігання політичній корупції постійно збирає цілу низку даних про кошти партій "невідомого походження". Звісно, під час місцевих виборів особливо цікаві випадки ми знаходимо, стежачи за витратами на агітацію.

Результатом аналізу такої інформації вже скоро мають стати адмінпротоколи, направлені до суду. Після подання партіями звітів за ІІІ квартал 2020 року НАЗК здійснить їх аналіз, виявить порушення та направить відповідну інформацію до суду.

Вимагаючи прозорості від партій, ми вважаємо за необхідне й самим діяти прозоро. Саме тому хочемо розповісти, які саме дані ми аналізуємо та які потенційні порушення ми вже виявили.

Які дані про партії шукає НАЗК та що цікавого вже виявили?

Усі вказані нижче джерела інформації, їхній тип для багатьох не стануть новиною. Протягом останніх 5 років їх успішно застосовували громадські організації, значно випереджаючи якістю своїх пошуків колишню НАЗК.

Після перезавантаження Агентства ми почали активно співпрацювати з Рухом ЧЕСНО, BIHUS.info, Міжнародною фундацією виборчих систем та переймати їхні найкращі практики моніторингу витрат партій.

Таким чином, серед головних джерел інформації про витрати партій на агітацію для нас є:

1. Журналістські розслідування. НАЗК не може проводити слідчі дії та працювати "в полях". Тож інформація від журналістів для нас – незамінний ресурс.

Ми вже взяли в роботу інформацію з журналістського розслідування BIHUS.info про мільйонні витрати партій на білборди та рекламу в соціальних мережах. Звісно, і самі використовуємо можливості Facebook для аналізу витрат інших партій на рекламу.

2. Фото, відео та репортажі зі з’їздів партій. Усі, хто хоч раз організовували такі заходи, знають, що оренда приміщення, аудіообладнання, відеокамери тощо коштують немалих грошей. Ці ж послуги отримують партії для організації заходів, партійних з’їздів, конференцій.

Однак далеко не завжди ці витрати відображаються в партійних звітах. Мовляв, це ж не очевидно, що партії знадобляться такі послуги, то й НАЗК про них не здогадається. Натомість викласти на сайті фото або відео з партійного з’їзду зазвичай мало хто забуває.

3. Сюжети телеканалів. Під час виборів телеканали насичені сюжетами про діяльність партій. З останніх новин ми дізнаємося про мітинги із парасольками із символікою партій і так звану "гречку" – продуктові набори, які партії традиційно роздають громадянам перед виборами.

Витрати на ці заходи ми також сподіваємося знайти у звітах партій.

4. Соціальні мережі. Це просто бездонний масив інформації для аналізу звітів, який самі партії викладають добровільно. Саме завдяки ним ми дізналися про найцікавіші способи агітації партій на цих місцевих виборах.

Наприклад, одразу дві партії – з Чернігова та Черкас – вирішили запустити в небо величезні повітряні кулі зі своєю символікою. Причому в обох випадках на кулі літали переможці конкурсів, організованих партіями. У Чернігові на кулі не зупинилися та запросили до агітації заслуженого артиста України.

Також осередок іншої партії на своїй сторінці у Facebook оголосив про те, що громадяни перерахували на його рахунок понад 545 тисяч гривень. Звісно ж, ці кошти також мають бути відображені у звіті.

5. Друкована продукція. Під час виборів майже неможливо пройти біля метро, не отримавши яскравої роздруківки. Якщо для багатьох такий спосіб агітації може здатися надокучливим, для нас це лише ще один привід отримати інформацію для перевірки.

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Однак у цьому році маємо й незвичний кейс у цьому напрямку. На жаль, деякі партії для агітації не нехтують навіть темою коронавірусу, яким щоденно заражаються вже тисячі наших співгромадян. Так, одна з партій розповсюдила листівки та афіші з рекомендаціями про захист від коронавірусу російською мовою, не забувши додати свій логотип.

6. Дані від громадян. Ми постійно отримуємо листи від громадян та громадських організацій щодо можливих порушень партій. На щастя, багато українців уже зрозуміли, що повідомляти такі дані – це необхідна практика для того, аби порушників могли притягти до відповідальності. Варто зазначити, що і якість цих повідомлень постійно підвищується, ми отримуємо фактичні дані, які з мінімальною обробкою можемо взяти в роботу.

Чому це все важливо?

Ми розуміємо, що деяким людям може здатися, що ми просто витрачаємо час, шукаючи партії в соціальних мережах та моніторячи ЗМІ. Але правильність таких дій підтверджується двома простими аргументами.

По-перше, дієвість такого підходу ми вже довели результатами своєї роботи.

З початку року складено 223 протоколи стосовно керівників партій. З них 111 вже розглянуті судами. У 80 справах за рішенням суду керівників партій визнано винними.

Також до Національної поліції України направлено 17 матеріалів про дії партій, що містять ознаки кримінальних правопорушень. По 8 матеріалам тривають 4 кримінальних провадження.

У наступному році наша робота в цьому напрямку зможе стати ще ефективнішою завдяки запуску електронного Реєстру звітності політичних партій у промислову експлуатацію. Ми передбачили окремі модулі аналізу даних, які допоможуть нам бачити інформацію про можливі порушення ледь не одразу після подання партією звіту.

По-друге, такі підходи до пошуку інформації відповідають найкращим міжнародним практикам, які радить застосовувати Міжнародний інститут демократії та підтримки виборчих процесів (International IDEA – МІДПВП).

Загалом прозорість фінансування партій – це одна із головних практик запобігання корупції, якій слідують усі розвинуті країни.

Адже це один із головних запобіжників потрапляння недоброчесних людей у владу.

Саме члени партій стають депутатами Верховної Ради, міських, місцевих та сільських рад. Саме вони формують державну політику та вирішують, чи буде побудовано зручну дорогу біля нашого будинку. Та коли ці члени партій приховують кошти вже під час агітації, чи можна бути певними, що вони працюватимуть чесно на державу?

Здійснюйте свідомий вибір та повідомляйте про можливі порушення НАЗК.

Ганна Чорнуцька, для УП

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.







Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.