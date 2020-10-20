Президент Зеленський в опозиції до самого себе?

Своїм виступом у парламенті президент Володимир Зеленський остаточно показав, що тепер він – в опозиції до самого себе. У своїй промові президент критикував усе що міг. Спочатку нагадав, що згортають медичну та судову реформи, однак крім цих очевидних фактів не пояснив, як вирішити ці проблеми. А вони справді є.

Президент говорив про те, що потрібно посилювати боротьбу з корупцією. У той час, коли слугу народу Юрченка зловили на корупції з продажем правок, а зручна генпрокурорка лише під тиском депутатів врешті висунула підозру депутатові.

Зеленський вкотре повторив те, що ледь не щодня кажуть опозиційні партії: що обіцяних корупціонерів не саджають, що вони продовжують бути на волі і далі за тіньовими схемами відмивають гроші.

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Президент не забув сказати про відсутність прогресу щодо деокупації Сходу України. Щоправда, "забув" розповісти про свої провалені обіцянки досягнути миру одразу після того, як українські військові припинять стріляти.

Розкритикував президент і Кабінет міністрів. Він підкреслив, що досі немає чіткого бачення, куди рухається українська економіка.

Що ж, партія "Голос" вітає президента в опозиції. Адже риторика його промови чітка і зрозуміла – це критика чинної влади. Але Зеленський забув, що він – і є влада, і цією промовою він в першу чергу дав оцінку самому собі.

Тому після президентського звернення залишається відкритим одне важливе питання: якщо президент в опозиції, то хто тепер керує державою?

Кіра Рудик, для УП

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.









Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.