Президент Зеленський в опозиції до самого себе?

Своїм виступом у парламенті президент Володимир Зеленський остаточно показав, що тепер він – в опозиції до самого себе. У своїй промові президент критикував усе що міг. Спочатку нагадав, що згортають медичну та судову реформи, однак крім цих очевидних фактів не пояснив, як вирішити ці проблеми. А вони справді є.

Президент говорив про те, що потрібно посилювати боротьбу з корупцією. У той час, коли слугу народу Юрченка зловили на корупції з продажем правок, а зручна генпрокурорка лише під тиском депутатів врешті висунула підозру депутатові.

Зеленський вкотре повторив те, що ледь не щодня кажуть опозиційні партії: що обіцяних корупціонерів не саджають, що вони продовжують бути на волі і далі за тіньовими схемами відмивають гроші.

Президент не забув сказати про відсутність прогресу щодо деокупації Сходу України. Щоправда, "забув" розповісти про свої провалені обіцянки досягнути миру одразу після того, як українські військові припинять стріляти.

Розкритикував президент і Кабінет міністрів. Він підкреслив, що досі немає чіткого бачення, куди рухається українська економіка.

Що ж, партія "Голос" вітає президента в опозиції. Адже риторика його промови чітка і зрозуміла – це критика чинної влади. Але Зеленський забув, що він – і є влада, і цією промовою він в першу чергу дав оцінку самому собі.

Тому після президентського звернення залишається відкритим одне важливе питання: якщо президент в опозиції, то хто тепер керує державою?

Кіра Рудик, для УП

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