Acta non verba, пане президенте!

Пане Президенте!

1 липня 2020 року в українському законодавстві набули чинності зміни, згідно з якими за керування транспортними засобами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння прийнято більш суворе покарання, в тому числі кримінальне.

Проте, де факто, за офіційними даними Національної поліції України, з початку 2020 року і до кінця вересня в Україні сталася 3286 дорожньо-транспортна пригода з причини керування транспортним засобом у стані сп'яніння, в якій постраждало 1152 громадян, 81 людина загинула.

Лише за три місяці, з початку дії підвищеної міри покарання — з 1 липня по 30 вересня поточного року — сталося 1176 ДТП з 480 постраждалими та 31 жертвою з вини таких водіїв.

Сумна статистика, пане президенте, свідчить про те, що до переліку загальнонаціональних запитань, які ви задаєте людям 25 жовтня під час проведення в Україні місцевих виборів, слід було додати ще одне — більш нагальне та реально назріле роками трагічної статистики.

Вибачте, але для відчуття та розуміння масштабів порушеного питання до тих радісних ранкових СМС "без втрат", які, за вашими словами, ви щодня отримуєте від Генерального штабу ЗСУ, нехай додадуть ще одне. Менш радісне повідомлення щоранку. Це кількість втрат за минулу добу громадян в ДТП на дорогах та вулицях усіх контрольованих українською владою регіонів України.

А це 2484 жертви ДТП лише за 9 місяців 2020 року. Це 2369 загиблих громадян у 2019-му, році обрання вас президентом України. Статистика, попри оголошену вами програму так званого "Великого будівництва" доріг, зростає на цих самих нових дорогах щодня. І ця тенденція вже виходить на страшні показники за результатом складного для всіх 2020 року.

Україна — це й ти?

На відміну від п'яти важливих запитань, яких "раніше у нас ніколи не питали", автор петиції хоче почути від вас відповідь на одне питання, яке ставлять мільйони людей владі України вже багато років.

І це не про запитання №1 про довічне ув'язнення для корупціонерів, яких сьогодні правоохоронні органи не здатні покарати з причин неспроможності довести провину в суді.

Це питання про покарання реально винних — водіїв, що керують транспортними засобами в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння.

Я пропоную вам скористатись правом законодавчої ініціативи у Верховній Раді та acta non verba (з латинської мови — не словом, а ділом) якомога швидше дати українцям однозначну відповідь на це запитання, щоб почати отримувати СМС "без втрат" громадян на водних та автомобільних шляхах України в мирний час, де продовжується справжня внутрішня війна з тисячами загиблих та постраждалих.

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Прошу вас, пане президенте, внести як невідкладний на розгляд Верховної Ради України проєкт Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України стосовно встановлення суворої відповідальності водіїв за керування транспортними засобами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння".

За скоєння даного правопорушення автор петиції пропонує запровадити принципове довічне позбавлення права водія керування транспортними засобами та підвищення виплати чинного розміру штрафу в 10 разів у разі доведеної вини такого водія в скоєнні ДТП.

На відміну від анонсованого вами довічного ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах, запропонована автором петиції довічна заборона на право керування транспортними засобами водіями в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння є цілком справедливою відповіддю існуючій загрозі та ефективним покаранням задля збереження людських життів і здоров'я громадян.

Ді Фент, для УП

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.







Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.