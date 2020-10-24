Що робити, якщо побачили порушення закону на виборчій дільниці

Хоча власне вибори ще не розпочалися, структурні підрозділи Національної поліції вже відкрили 180 кримінальних проваджень за підкуп виборців та перешкоджання реалізації виборчого права і ще 475 справ – через порушення виборчого процесу.



Впоратися з такою кількістю порушень непросто, адже для виявлення махінацій потрібні величезні ресурси. І 25 жовтня контроль повинен ще більше посилитися.

Тому необхідні нові технологічні рішення, щоб громадяни могли самі швидко повідомляти про порушення: надсилати фото, відео, геолокацію й контактувати одразу з органами правопорядку. Адже громадський контроль на місцях – найдієвіший спосіб боротьби з фальсифікаціями.



25 жовтня, ймовірно, спостерігатимуться традиційні порушення: підкуп виборців та членів комісії, перешкоджання волевиявленню (наприклад, людині не дозволяють проголосувати); фінансування агітації; ведення агітації у день виборів. На ці порушення треба звертати особливу увагу.

Абсолютна більшість українців вважають, що результати місцевих виборів 25 жовтня будуть сфальсифіковані. За даними соціологічної групи "Рейтинг", 76% респондентів зазначають саме таку позицію (дані).

Причому дослідники зауважують, що протягом жовтня частка людей з такою позицією суттєво зросла.

І така статистика насправді не дивує. Поле зловживань для фальсифікаторів на місцевих виборах величезне. Українці з усіх областей стають свідками порушень.

Можливо, ви бачили це на власні очі: до прикладу, якщо агітатори приходили до вас додому і пропонували продукти чи кандидат у депутати давав місцевим школярам коштовні подарунки.

Тим часом на Київщині один із кандидатів на посаду місцевого голови роздавав "подарункові" конверти у межах передвиборчої агітації. Голоси виборців оцінили у 1000 гривень. Такі самі грошові "подарунки" від кандидатів отримали учасники одного зі спортивних заходів в Івано-Франківську.

На тлі складної економічної ситуації і, відповідно, зниження рівня життя громадян такі методи, на жаль, досі успішно працюють.

Чимало звичних для нас передвиборчих "плюшок" – як-от роздача продуктових наборів чи встановлення лавок у парку – є порушенням закону. Такі дії кваліфікуються як підкуп виборців. І потім за "гречку" доводиться розплачуватися роками некваліфікованого управління і корупції.

Згідно зі статтею 160 Кримінального кодексу України, підкуп – це зокрема надання виборцям будь-якої "неправомірної вигоди" зі згадуванням політичної партії чи кандидата. Неправомірною вигодою називають все, що перевищує 3% прожиткового мінімуму (зараз це близько 65 гривень). Тобто якщо вам приносять кошик ковбаси, це підкуп, про який необхідно заявляти у поліцію.

Звичайно, існують набагато масштабніші схеми, які виходять далеко за межі того, що кандидати раптово стають добрими самаритянами. Існують великі сітки підкупу виборців, які роками діють у регіонах. Одну з таких сіток викрили активісти Кременчука. А в Тернополі Національна поліція звернула увагу на пости містян у фейсбуці, які обурювалися неправомірною агітацією, і тепер триває перевірка за цією справою.

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За сприяння активістів поліція також виявила розгалужену сітку підкупу в Одесі. Під час затримання злочинців правоохоронці вилучили майже $45 000. Людям видавали з цих грошей по 1000 гривень, якщо вони проголосують за конкретного кандидата на посаду мера.

Повідомляти про порушення на виборах – дуже важливо. Це захист нашого з вами права голосу та правової держави.

Це можна зробити, зателефонувавши на гарячу лінію МВС за номером 1536. Якщо порушення відбулося у день виборів, то є можливість звернутися до чергового правоохоронця, який буде на виборчій дільниці.

Крім того, втілюються й нові технологічні рішення.

Наша команда, всеукраїнський громадський рух "ДієСлово", спільно з Національною поліцією оголосили про запуск чат-бота у Telegram та Facebook. Це дозволить виборцям швидко повідомляти про порушення, що фактично є великими кроком вперед.

Зрозуміло, що перевантаженої гарячої лінії МВС буде не достатньо, а чергового поліцейського, можливо, просто не буде на місці, тому запропонована нами співпраця громадянина і держави стане додатковим та ефективним, а також простим у застосуванні інструментом контролю громадян за своїм вибором.

Ми переконані, що впровадження новітніх технологій – наше неминуче майбутнє, яке ми впроваджуємо вже сьогодні. Уявіть, як можна спростити взаємодію з органами влади за допомогою штучного інтелекту, machine learning та big data.

Тому на виборах 2020 цього разу громадяни матимуть більше можливостей для контролю за виборчим процесом, застосовуючи розроблений нами механізм.



Ми прагнемо, щоб результати виборів відображали позицію громадян, а не проплачених фінансово-промисловими групами "окупації" місцевих рад.

Ярослав Недзельський, для УП

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.















Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.