В Одесі викрили "сітку" підкупу виборців: за голос обіцяли 1000 грн

Поліція за підкуп виборців затримала голову виборчої комісії та місцевого мешканця. Голова комісії у 2015 році уже була засуджена за скоєння злочинів, пов’язаних з виборчим процесом.

Джерело: голова Нацполіції Ігор Клименко, якого цитує Департамент стратегічних розслідувань

Пряма мова Клименка: "Під час слідчих дій вилучено майже $45 000, які фігуранти планували використати для подальшого підкупу виборців. За один голос та голосування виключно за певного кандидата на пост Одеського міського голови у виборчому бюлетені громадянам пропонували 1000 гривень грошової винагороди. Доказ - скрін із телефона бюлетеня з позначкою навпроти прізвища кандидата".

Деталі: Підозрюваного впіймали під час отримання грошових коштів для подальшого підкупу українців.

Нагадаємо: 13 жовтня ЦВК достроково звільнила весь склад Одеської міської ТВК за порушення законодавства.

Центральна виборча комісія сформувала новий склад Одеської міської територіальної виборчої комісії.