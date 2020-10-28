Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop
Марина Голуб
засновниця комунікаційного агентства GOLUBi GROUP

Комунікуйте і робіть це фахово, а не шукайте "чарівну кнопку"

Середа, 28 жовтня 2020, 18:00

Слуги, господарі, господарники, прихильники минулого і майбутнього, прогавили в кампанії місцевих виборів-2020 найголовніше — донести виборцю смисли про суть місцевого самоврядування. У результаті дві третини українських громадян просто не прийшли на місцеві вибори, які на наступні 5 років більше значать для їхнього життя, ніж вибори парламенту і Президента. 

Політичні партії та проєкти, загальнонаціональні та локальні, на місцевому рівні зробили одні й ті самі помилки. Усі як один спрямували сили на боротьбу за увагу найбільш знедолених і невибагливих виборців.

При цьому жодна партія не запропонувала порядку денного для активної, свідомої і творчої частини суспільства — підприємців, і навіть не спробувала залучити виборця в змістовну комунікацію. Замість цього ми бачили позбавлені сенсу гасла та іноді — жалюгідну подобу креативу.

Не раз складалося враження, що всі кампанії проєктував один і той самий політтехнолог, а макети білбордів робив один і той самий невмілий і непрофесійний дизайнер.

Партії, з величезними бюджетами, з невеликими бюджетами та без бюджетів — зосередилися на рекламі і на пошуку чарівних політтехнологій, що дають можливість проєктам із нульовим рівнем знання моментально ставати відомими, а партійним кандидатам — закохувати в себе виборців з першого погляду.

Утім, чудес не буває. Шлях від нульового знання бренду до знання без підказки — довгий, витратний, стосунки і  довіру необхідно будувати, і при всьому бажанні це неможливо сформувати за один день, натиснувши якусь "чарівну кнопку". І бізнес, на відміну від політиків, вже розуміє, яке значення на цьому шляху набуває якісна і професійна комунікація і які результати вона приносить.

Українські бізнесмени вже серйозно ставляться до застосування комунікаційних інструментів: розуміють, навіщо їм потрібен персональний бренд, готуються до публічних виступів, створюють і шліфують свої точки контакту, як онлайн так і офлайн.

Можна виокремити низку закономірностей і типових помилок, які призводять до провалу в комунікаціях і як наслідок — не отримання бажаного результату на виборах.

 Ось найпоширеніші з них:

1. Партії та політики витрачають величезні кошти на свої штаби, білборди, листівки, але не мають основного і головного — ІДЕЇ. Ця ідея повинна бути цікавою, позитивною, і такий, щоб люди хотіли нею поділитися.

Повинні бути переконливі історії, з якими можна зайти до виборця. Повинні бути відповіді (спочатку для себе) на питання "Я йду на вибори, щоб — ЩО? Що я хочу змінити? Чого я хочу досягти?".

На цьому рівні і виникає провал. Тому що мрії з серії "хочу віджати ділянку під кіоск" або "роздати набережну під забудову" не напишеш на білборд і не долучиш прихильників. Чесна відповідь самому собі "йду туди, не знаю куди, буду робити те, не знаю що" — як рухомий рядок, який моментально зчитує виборець, що б ви йому не розповідали.

2. Диференціюватися від конкурентів, створити унікальну пропозицію, мати свій tone of voice, заволодіти увагою, комунікувати і будувати взаємини з жителями територіальної громади, пропонувати і просувати ідеї — довгий шлях, в якому переважна більшість політиків місцевого рівня поки себе не бачать.

Замість цього ведуть комунікацію в чисто феодальному стилі, відповідно до уявлень про безпорадний народ, якому потрібен слуга, що допоможе, або господарник / господар, який захистить і все вирішить. Тому вся комунікація з виборцем зводиться до подарунків, установки лавочок, парканів, дитячих майданчиків, каруселей, вікон, унітазів та інших предметів.

Але життя вчить і в черговий раз доводить, що такі інформаційні приводи і "точки контакту" самі по собі не спрацьовують. Вдячність — найшвидкоплинніша з усіх людських емоцій, а дарування лавочки — ще не привід, щоб вас запам'ятали і захотіли проголосувати.

3. Політики поки не зрозуміли, що навіть на місцевому рівні важливо формувати свій персональний бренд. Парасолька партійного бренду — це ще не все. На місцевому рівні виборець довіряє не назві партії, а людині, яка представляє цю партію.

Персональний бренд складається з двох компонентів — хто про вас знає, і що вони про вас говорять. Саме комунікації, а не рекламні площини (в білбордах чи кубах) дають можливість сформувати персональний бренд і зробити так, щоб про вас дізналися і почали говорити, щоб ви "стали видимим" в очах потенційних виборців.

Це дасть можливість завоювати авторитет у людей, які будуть готові підтримати те, чим ви займаєтеся. І якщо працювати правильно, аудиторія сама почне шліфувати ваш персональний бренд.

4. Виборець не буде перелопачувати "мільйони тонн словесної руди", щоб знайти відповідь на питання — чи той ви політик, який йому потрібен. Людина робить свій вибір не на основі програми, а за принципом: подобається політик — чи не подобається.

А щоб мати шанс сподобатися, треба почати комунікувати і розуміти, як це працює. До публічних виступів треба готуватися, а не говорити, що попало. "Ходіння в народ" — не єдиний інструментарій залучення аудиторій. А якщо в народ іде команда партії — важливо розуміти соціальні ролі кожного учасника для побудови правильної комунікації з усіма жителями громади, від піонерів до пенсіонерів.

І не розповідати бабусям про гіперлуп, а підприємцям — про можливість заощадити в платіжці 50 гривень, а готувати для кожної аудиторії релевантні меседжі. Головна мета будь-яких зустрічей і публічних виступів — не просто зустрітися і виступити, а збільшувати свою аудиторію.

Реклама:

5. Неможливо залучити нові аудиторії старими методами. У дусі тренду діджіталізаціі, політики починають відмовлятися від газет і ринули в соцмережі та YouTube. Але переважно вони так і не зрозуміли, як це працює і чим цифрова комунікація відрізняється від аналогової.

У результаті комунікують з аудиторіями так, неначе зараз 1980-й рік, а в них — "перша кнопка" на телебаченні. Ми самі зустрічали таких людей, які впевнені, що якщо у них є сайт і сторінка в соціальних мережах, сама їх наявність вже гарантує, що про них знають і читають (як знали і читали газету "Правда").

А якщо вони мають канал на YouTube — його дивитимуться, як Першу програму телебачення в СРСР (упускаючи момент, що її дивилися, оскільки більше не було чого). Коли у людей немає вибору, вони готові терпіти нудні монологи і нечитабельні тексти. Але коли вибір є — люди будуть шукати саме те, що цікаво їм, а не вам.

Соцмережі — це ваші ЗМІ. Але чи будуть на них підписуватися і читати, чи не будуть — залежить від того, хто генерує контент, хто креатор, хто фотограф, хто спікер, і чи готовий він залучати аудиторію і комунікувати з нею. Це довгий шлях, де потрібно безперервно крутити педалі.

Інтернет повністю змінив модель впливу контенту на аудиторію. Масове поширення неякісного і нерелевантного контенту будь-якими способами, через всі канали і месенджери — не формує довіри і не приводить виборця на дільницю.

Звідси величезні витрати політичних партій на рекламні кабінети в Facebook (в сотнях тисяч доларів) і результат, про який ми говорили спочатку — виборець просто проігнорував вибори.

Чим би ви не займались, ви просто зобов‘язані у ХХI столітті володіти навичками ефективних комунікацій! Але частина бізнесменів і переважна більшість політиків досі живе в ХХ столітті, і вважає, що головне — робити свою справу (або створювати якісний продукт), а комунікація — річ другорядна.

Це — стратегічна помилка. Якщо ви взагалі не ведете комунікацію, або робите це без розуміння, з ким ви говорите і що ви говорите — ви тим самим відсікаєте своїх потенційних прихильників і зменшуєте свою аудиторію.

Говорити незрозумілою мовою (професійний сленг), або переходити на "мову вулиці" чи взагалі на комунікацію в феодальному стилі — означає, що ви не поважаєте свого виборця.

Політична кампанія має бути не тільки розумною, а й креативною. В комунікації важливо враховувати інтереси і якорі аудиторій, тенденції і тренди, а не відбуватися лише кольором і нікому вже не цікавими гаслами.

Виборці вже "розбалувані" світовими кампаніями і не будуть реагувати на прісні промови та "сірих мишей".

Сподіваємося, що розумні претенденти на майбутні перемоги зроблять висновки з кампанії-2020 і наступні 5 років зосередяться на якісній та змістовній комунікації, а не шукатимуть "чарівну кнопку", яка в підсумку виявиться черговими граблями.

Марина Голуб, для УП

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
Теми: вибориагітаціямісцева владапартіїбізнес
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Колонки

Як громадськість виборює реформу Нацполу на рівні Єврокомісії та INL 

Мартина Богуславець
виконавча директорка ГО "Інститут законодавчих ідей"

Коли в ТРЦ повернуться покупці та міжнародні бренди

Вікторія Зеленська
директор напрямку ексклюзивних концептів та розвитку мережі торговельних центрів "Епіцентр К"

Ризики законодавчих змін: не "закривайте рота" військовим

Лев Баглик
командир евакуаційного підрозділу 14 ОМБр

Війна має знову стати справою всього суспільства 

Єгор Фірсов
головний сержант підрозділу ударних дронів

Хто поверне депортованих дітей?

Олена Кондратюк
віцеспікерка Верховної Ради України

У чому українська сила людяності

Борис Ґудзяк
президент УКУ, митрополит Української греко-католицької церкви, митрополит Філадельфійський