Трагічний міф української національної ідеї

Якщо ви спробуєте знайти в інтернеті словосполучення на кшталт "польська національна ідея", "німецька національна ідея", "британська національна ідея", будете прикро розчаровані.

Виплеканий поколіннями українців вираз "national idea" з будь-якою з цих або інших країн виникає здебільшого у зв'язку з комп'ютерною грою Europa Universalis. Або в численних статтях вітчизняних гуманітаріїв, з обов'язковим посиланням на Гегеля, весну народів та іноді на американську мрію.

Особливо весело виглядає видача google для польської "idea narodowa": кілька посилань на історичні розвідки і далі – статті про українську національну ідею.

Украї́нська націона́льна іде́я – національна ідея українців, яка відображає головні національні інтереси і задає оптимальний напрям розвитку країни, як у сьогоденні, так і на майбутнє.

Через існування національних інтересів в політичній, економічній, культурній, побутовій сферах, відповідно національна ідея може існувати в складній синтезній формі як національна (державницька) ідеологія і в субформах – ідея етнічна, зовнішньополітична, культурна тощо.

Вікіпедія

Хоча ні, є одна країна, яка активно просуває в публічний простір поняття "національної ідеї", – РФ. Але якщо українці бідкаються, що ніяк не можуть придумати собі національну ідею для об'єднання, то московські гуманітарії впевнено визначають стабільну і діючу модель.

Неважливо, як вони називають її в конкретний історичний момент, ключовий тут елемент протиставлення – в них є, а в нас ні. І цей нюанс підштовує нас до гіпотези, що жонглювання національною ідеєю є лише елементом гри в failed state, яку нам кілька століть нав'язують і в гуманітарному просторі теж.

Докладніше про засоби інформаційної війни РФ проти України написано багато книжок, статей, наприклад, варто почитати Георгія Почепцова.

Найбільшу цікавість складає тонкий інструмент, який маніпулює здатністю людей до суперечок і сварок. В будь-якому колективі знайдеться кілька людей, які будуть влаштовувати обструкцію загальноприйнятій точці зору.

Публічна підтримка цих людей з боку тих, хто є лідером думок, і це підтверджено експериментально, може змінити і загальну думку. Це так зване вікно Овертона.

Що ж робить країна, яка прагне максимально посіяти хаос у своїх сусідів, щоб легше ними управляти? Окрім всього іншого, сприяє поширенню суперечливих, іноді антинаукових речей, з метою поляризації суспільства.

Вкладає величезні гроші в підконтрольні структури, поширюючи інформацію, яка, здавалося б, не є прямою загрозою національній безпеці.

Але коли таких вірусів багато, вони перетворюють суспільство на середовище безкінечних конфліктів.

Зникає довіра, авторитети, і коли справа доходить до важливих питань політичного чи соціального порядку денного, пошук істини перетворюється на всепоглинаючу боротьбу.

Один з найбільш показових прикладів останніх років – вірус перевернутого прапору, який через соціальні мережі успішно внесли до порядку денного українців. Мовляв, хай почубляться, який колір треба зображувати зверху.

І є всі підстави вважати, що основа нашого почуття меншовартості – "відсутність національної ідеї" – так само вдало вколотий в кінці 80-х вірус, який примушує інтелектуалів витрачати свою енергію на обговорення, що ж нас може об'єднати. І поки поляки та чехи вставали і робили, українці обговорювали. Обговорювали. І обговорювали.

Значно давніше подібне словосполучення справді використовувалося філософами і публіцистами, але скоріше як певна форма аргументації, щоб донести думку про необхідність єднання, адже це був лейтмотив 18-19 століття.

Суспільний договір – ось найближче до національної ідеї у сучасній західній літературі. Водночас сьогодні класичний суспільний договір давно став експонатом історичного музею, адже сама система соціальних відносин стала занадто складною. Часто "турист і терорист" більше впливають на державні рішення, ніж прем'єр-міністр чи президент.

Ба більше, в західній політичній науці сенси, які ми вкладаємо в національну ідею, називають просто "ідеологія націоналізму", тобто концентрація виключно на питаннях мови-регіону-крові-землі тощо. Постіндустріальний світ виявився складнішим за ці вектори, і громадяни в різних країнах єднаються навколо цінностей.

Так, наприклад, існують цінності західного світу – здебільшого ліберальні, про свободу, волю, незалежність, економіку, розвиток. Ці цінності об'єднують багато країн, на них накладаються історичні аспекти та нюанси менталітетів, і в результаті існують домінуючі політичні культури та культури участі.

Тобто швед схожий на ірландця, тому що вони зазвичай поділяють однакові цінності західного світу. І водночас вони різні, бо мають різний історичний, культурний та ментальний генезис (тобто національну ідентичність).

Але немає окремо ірландської національної ідеї і шведської національної ідеї.

Можуть бути різні моделі урядування, розподілу соціальних благ, культури участі – але це все про менеджмент, а не про філософські поняття в головах.

Між тим, якраз в цю хвилину хтось в Україні пише монументальну працю на тему: "Час нарешті визначити свою національну ідею". Або проводить круглий стіл, який має на меті обговорити та визначити, що ж нас об'єднує, куди ми йдемо і чиїх батьків діти.

Наслідків з таких заходів жодних, це не більше, ніж словоблуддя, покликане відволікти увагу від ключового: на яких принципах має управлятися держава.

Що найцікавіше – ми вже визначилися із цими принципами в 2014 році, адже саме тоді пройшов вододіл між індивідуальними цінностями свободи і цінностями держави-господаря. І вся наступна історія України лише підтверджує це: вільні вибори, конкуренція смислів, акцент на економіці та розвитку.

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Це не означає, що не буде помилок, і не можуть бути обрані хибні моделі або неефективні політики. Навпаки, можливість критикувати, міняти курс свідчить про реалізацію ідей відкритого демократичного світу. Непогрішимість же національної ідеї та її керманичів – це зовсім інші цінності і зовсім інша історія.

Нам треба нарешті усвідомити як нормальне явище, а не девіацію:

- Консенсусу в суспільстві бути не може. Це апріорі неможливо, завжди будуть незадоволені, опозиція. Навіть у Великобританії 1940-х існувала досить потужна група прихильників миру з Гітлером.

Це суть будь-якого колективу – поява різних думок. Треба навчитися співіснувати в таких умовах, отримуючи результат за допомогою різних інструментів (і тут діалог або силове рішення – рівнозначні методи, використання яких залежить винятково від умов рівняння).

- Управляти державою – це складне мистецтво, яке вимагає досвіду, розуму, хитрості, вміння домовлятися, удачі і надійних спільників. Національна ідея до управління державою в 21 столітті точно не має великого стосунку. Прості рішення, що народжуються на кухні чи в салоні таксі, – так само.

- Час вже пройти процес ініціації і стати дорослими: життя складне, зради неминучі, тож задача кожного вправного менеджера – мінімізувати ризики. Образи і рефлексія – ознака слабких націй і лідерів.

- Індивідуальне важливіше за глобальні проблеми, адже впливає на них. Власна справа, сплата податків, чисте парадне, розділення сміття, догляд за тваринами – з цього починається успішне місто і успішна країна.

Треба задавати політикам конкретні запитання і вимагати від них відповідальності за обіцянки. Треба вчитися сперечатися і дискутувати, концентруючись на предметі суперечки. Треба вчитися домовлятися заради зрозумілої і досяжної мети, яку можна виміряти, а не просто намалювати в політичній програмі.

Ці правила, звичайно, можна назвати національною ідеєю. Але так сталося, що вони однакові для всіх спільнот, які хочуть розвиватися і досягати успіху.

Артем Біденко, для УП

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.









Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.