Покарання за Кагарлик: імітація справедливості
Штат Кагарлицького відділення поліції скорочений повністю – такою була одна з перших офіційних реакцій керівництва поліції на підозру зґвалтування їхніми підлеглими 26-річної дівчини, яку викликали до поліцейського відділку як свідка у травні цього року.
Уже в жовтні в інтерв'ю агентству "РБК-Україна" голова Нацполіції Ігор Клименко публічно заявляє, що працівники цього підрозділу включені до складу Обухівського відділу поліції.
Це те, про що я говорив раніше: ці поліцейські бачили і чули насильство, але зараз вирішили мовчати. Їхньому мовчанню вірять керівники і залишають працювати в поліції.
Замість обіцяних звільнень – лише імітація жорсткої реакції на тяжкий злочин з боку правоохоронців.
Насправді ж відділ поліції продовжив працювати одразу після трагічної події у Кагарлику. П'ятьох поліцейських звільнили зі служби, зокрема підозрюваних у зґвалтуванні та катуванні, а решту чекала переатестація.
Однак навіть цю переатестацію і кадрові зміни частково пояснювали не лише розслідуванням, а й змінами у структурі – запровадженням так званого "Білоцерківського проєкту", який змінює систему управління нарядами поліції.
Після переатестації із 40 кагарлицьких поліцейських вирішили звільнити тільки одного, двох понизили. А ще шістьох взагалі підвищили. Чим можна пояснити такі "вражаючі" результати переатестації? Тим, що вона виявилася банальною імітацією.
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Навіть якщо поліцейські отримували догани або не набирали мінімум балів, вони все одно проходили переатестацію. І продовжували обіймати свої посади попри те, що керівники рекомендували їх понизити.
А серед запитань від комісії до поліцейських, які працювали разом з підозрюваними у зґвалтуванні, були й такі – "Чим любите займатись?", "Де ви бачите себе через 3 роки?" і "Кількість населення Кагарлика?".
Новим начальником поліції Кагарлика став колишній начальник сектору превенції цього відділку Вадим Бандура.
Нагадаю, превенція – це запобігання злочинам. Зокрема й таким, які описувались у 12 зверненнях про протиправні дії або бездіяльність працівників цього відділку, 8 повідомленнях про застосування сили на лінію 102 та 1 зверненні до Департаменту внутрішньої безпеки.
Із включенням кагарлицького підрозділу до складу Обухівського відділу поліції імітацію справедливості у справі про зґвалтування в Кагарлику практично завершено. Чекаємо ще остаточних результатів судового розслідування, однак підозрювані вини не визнають, а їхні колеги, "переатестовані поліцейські", не хочуть свідчити проти колишніх співробітників.
І сам злочин в поліцейському відділку в Кагарлику, і реакція на нього керівництва правоохоронців свідчать про недолугість реформи, яку проводить відомство Авакова, про рівень корпоративної культури у відомстві "вічного міністра", що формується завжди згори. А "високі стандарти" переатестації навіть після настільки резонансної справи свідчать про рівень відбору кадрів до поліції.
Показово, що один із колишніх поліцейських, звинувачуваних у зґвалтуванні, навіть не проходив психофізіологічне обстеження. Ба більше, імітація переатестації замість кадрової та репутаційної очистки поліцейського відділку, де катували людей, – це плювок в обличчя всім правоохоронцям, які дійсно прийшли служити і захищати, зокрема і тим, які затримували підозрюваних.
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Система покриває своїх і дає сигнал іншим перевертням у погонах, що їм особливо немає за що переживати. Саме це читається у словах Клименка, які дуже добре зрозуміли всі його підлеглі.
Очевидно, що роботу поліцейських комісій по відбору правоохоронців потрібно вдосконалювати.
Мій відповідний законопроект №3722 про внесення змін до закону "Про Національну поліцію" вже включений до порядку денного сесії Верховної Ради.
А керівництво правоохоронних органів я закликаю припинити імітації і нарешті розпочати реформу слідчого блоку Національної поліції України. Зло має бути покараним, а реформа поліції – завершена.
Андрій Осадчук, для УП
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