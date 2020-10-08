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Андрій Осадчук
народний депутат, "Голос"

Покарання за Кагарлик: імітація справедливості

Четвер, 08 жовтня 2020, 17:00

Штат Кагарлицького відділення поліції скорочений повністю – такою була одна з перших офіційних реакцій керівництва поліції на підозру зґвалтування їхніми підлеглими 26-річної дівчини, яку викликали до поліцейського відділку як свідка у травні цього року.

Уже в жовтні в інтерв'ю агентству "РБК-Україна" голова Нацполіції Ігор Клименко публічно заявляє, що працівники цього підрозділу включені до складу Обухівського відділу поліції.

Це те, про що я говорив раніше: ці поліцейські бачили і чули насильство, але зараз вирішили мовчати. Їхньому мовчанню вірять керівники і залишають працювати в поліції.

Замість обіцяних звільнень – лише імітація жорсткої реакції на тяжкий злочин з боку правоохоронців. 

Насправді ж відділ поліції продовжив працювати одразу після трагічної події у Кагарлику. П'ятьох поліцейських звільнили зі служби, зокрема підозрюваних у зґвалтуванні та катуванні, а решту чекала переатестація. 

Однак навіть цю переатестацію і кадрові зміни частково пояснювали не лише розслідуванням, а й змінами у структурі – запровадженням так званого "Білоцерківського проєкту", який змінює систему управління нарядами поліції. 

Після переатестації із 40 кагарлицьких поліцейських вирішили звільнити тільки одного, двох понизили. А ще шістьох взагалі підвищили. Чим можна пояснити такі "вражаючі" результати переатестації? Тим, що вона виявилася банальною імітацією. 

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Навіть якщо поліцейські отримували догани або не набирали мінімум балів, вони все одно проходили переатестацію. І продовжували обіймати свої посади попри те, що керівники рекомендували їх понизити. 

А серед запитань від комісії до поліцейських, які працювали разом з підозрюваними у зґвалтуванні, були й такі – "Чим любите займатись?", "Де ви бачите себе через 3 роки?" і "Кількість населення Кагарлика?". 

Новим начальником поліції Кагарлика став колишній начальник сектору превенції цього відділку Вадим Бандура. 

Нагадаю, превенція – це запобігання злочинам. Зокрема й таким, які описувались у 12 зверненнях про протиправні дії або бездіяльність працівників цього відділку, 8 повідомленнях про застосування сили на лінію 102 та 1 зверненні до Департаменту внутрішньої безпеки. 

Із включенням кагарлицького підрозділу до складу Обухівського відділу поліції імітацію справедливості у справі про зґвалтування в Кагарлику практично завершено. Чекаємо ще остаточних результатів судового розслідування, однак підозрювані вини не визнають, а їхні колеги, "переатестовані поліцейські", не хочуть свідчити проти колишніх співробітників. 

І сам злочин в поліцейському відділку в Кагарлику, і реакція на нього керівництва правоохоронців свідчать про недолугість реформи, яку проводить відомство Авакова, про рівень корпоративної культури у відомстві "вічного міністра", що формується завжди згори. А "високі стандарти" переатестації навіть після настільки резонансної справи свідчать про рівень відбору кадрів до поліції.

Показово, що один із колишніх поліцейських, звинувачуваних у зґвалтуванні, навіть не проходив психофізіологічне обстеження. Ба більше, імітація переатестації замість кадрової та репутаційної очистки поліцейського відділку, де катували людей, – це плювок в обличчя всім правоохоронцям, які дійсно прийшли служити і захищати, зокрема і тим, які затримували підозрюваних. 

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Система покриває своїх і дає сигнал іншим перевертням у погонах, що їм особливо немає за що переживати. Саме це читається у словах Клименка, які дуже добре зрозуміли всі його підлеглі.

Очевидно, що роботу поліцейських комісій по відбору правоохоронців потрібно вдосконалювати. 

Мій відповідний законопроект №3722 про внесення змін до закону "Про Національну поліцію" вже включений до порядку денного сесії Верховної Ради. 

А керівництво правоохоронних органів я закликаю припинити імітації і нарешті розпочати реформу слідчого блоку Національної поліції України. Зло має бути покараним, а реформа поліції – завершена.

Андрій Осадчук, для УП

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.  






Теми: Кагарликкриміналполіція


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