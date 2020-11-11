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Ігор Клименко
Голова Національної поліції України, генерал поліції другого рангу

Електронне досьє затриманих та нагляд за поліцейськими: як працює Custody Records у поліції

Середа, 11 листопада 2020, 16:00

Питання дотримання прав людини у роботі поліцейських завжди було чи не найбільш проблемним.

Серед основних причин — відсутність ефективного механізму контролю за перебуванням осіб у приміщеннях поліції та належної фіксації дій обох сторін. 

Випадки насильства, першочергово з боку поліцейських, підштовхнули нас до пошуку оптимальних методів контролю за діями деяких недобросовісних колег. Custody Records стала саме тим інструментом, який зможе забезпечити достатній нагляд. 

Що таке сиcтема Custody Records?

В уявленні багатьох Custody Records — це звичайна мережа відеокамер, які розташовані в приміщеннях поліції та ізоляторах тимчасового тримання. Але насправді все масштабніше. 

Якщо коротко, то Custody Records — це автоматизована система обліку дій із затриманими особами, в якій міститься електронне досьє на кожного(-у) затриманого(-у).

У цю єдину облікову картку обов'язково вноситься інформація про особу, поліцейського(-у), який або яка проводили затримання, очевидців, причини та підстави позбавлення волі, дані про проведення слідчих дій.

Загалом система об'єднує в єдиний комплекс відеофіксацію в ізоляторах тимчасового тримання, підрозділах поліції та відео з бодікамер поліцейських.

Це важливий момент, і я особисто наполягав на тому, щоб відео- та/чи аудіофіксація дій обох сторін проводилася безпосередньо з моменту виникнення підстав для затримання особи.

Це зменшить кількість незадокументованих затримань, а також можливих маніпуляцій. До того ж так можна уникнути конфліктних ситуацій та за допомогою записів вирішити спірні моменти.

Custody Records у Національній поліції України

Нині Custody Records як підсистема обліку затриманих осіб інтегрована в єдиний інформаційний портал Національної поліції і використовується в 133 ізоляторах тимчасового тримання. Нещодавно вона запрацювала у Харкові та Сєвєродонецьку Луганської області. 

Власне, першочергово ця система передбачала захист прав затриманих. Однак її повне впровадження ще й у підрозділах поліції допоможе почуватися безпечно й особам, які перебувають там з інших причин.

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Наприклад, громадяни можуть звернутися за необхідною інформацією, або ж їх викликали на допит, чи доставили за підозрою у скоєнні правопорушення. У будь-якому разі вони повинні перебувати лише у визначених приміщеннях: у вестибюлях, кімнатах прийому, кабінетах слідчих дій тощо. 

Тому ми плануємо використання системи моніторингу також і безпосередньо в підрозділах поліції. Ми вже проводимо поступове переобладнання та налаштування матеріально-технічного і програмного забезпечення.

Крім того, важливим є навчання спеціалістів, які працюватимуть із Custody Records. Такі курси вже організовані в Харківському національному університеті внутрішніх справ. 

Упровадження цієї системи дозволить забезпечити детальну фіксацію всіх дій щодо затриманої особи, починаючи з моменту її фактичного затримання та протягом усього періоду перебування у територіальному підрозділі поліції — до моменту звільнення цієї особи або ж її доставлення до ізолятора тимчасового тримання. 

Дистанційний контроль

Велика перевага впровадження Custody Records — це дистанційний нагляд, який може здійснювати уповноважений поліцейський через систему віддаленого відеоконтролю. Він перевіряє дотримання прав затриманих осіб, а також розглядає їх скарги.

У потрібний момент відповідальна особа може відкрити облікову карту, пересвідчитися в доцільності затримання громадянина(-ки) та проконтролювати, чи не порушуються його чи її права під час перебування в ізоляторі тимчасового тримання. 

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Обладнання ізоляторів тимчасового тримання та окремих поліцейських приміщень засобами відеофіксації — однозначний позитив для обох сторін. Це сприятиме попередженню неналежної поведінки поліцейських стосовно затриманих чи відвідувачів підрозділів поліції.

І водночас захистить правоохоронців від можливих провокацій. Яскравий приклад: 2 червня у Тернопільській області затримана звинуватила поліцейських у побитті.

Завдяки встановленій відеокамері з'ясувалося, що жінка сама поранила собі пальця, а потім кров'ю вимазала обличчя, інсценуючи побиття.

Так, випадки необґрунтованих звинувачень поліцейських трапляються нерідко. І довести правоту правоохоронців у такій ситуації важко, тож відеофіксація в цьому разі прийде на допомогу. 

Я переконаний, що такі нововведення однозначно мінімізують ризики виникнення конфліктних ситуацій та сприятимуть дотриманню службової дисципліни поліцейськими. І ми першочергово зацікавлені у повноцінній роботі Custody Records у кожному підрозділі поліції.

Ігор Клименко, для УП

Колонка — матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
Теми: поліціяМВСправа людиниХарківарешт
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