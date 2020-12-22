Справа «Роттердам+» готова до суду, попри всі намагання її злити

У п’ятницю 18 грудня стало відомо, що Антимонопольний комітет України закрив справу щодо неправомірності затвердження формули "Роттердам+".

Це ще один брудний крок від "професіоналів" Зеленського. Справу розслідували рік. А зараз, коли АМКУ очолює наближена до Зеленського Світлана Піщанська, її закривають.

До прикладу, приблизно за цей же час НАБУ у кримінальній справі зібрало томи доказів, призначило експертизи і отримало дані про збитки на 39,9 млрд грн.

Закриття справи Антимонопольним комітетом — дійсно палиця в колеса детективів і новий привід ручному прокурору Віталію Пономаренку добиватися закриття справи (яке Антикорсуд уже визнав неправомірним).

Але це не кінець "Роттердаму+". Детективи зібрали величезну кількість доказів і готові до передачі справи до суду.

Детективи нещодавно виступили перед депутатами Комітету з антикорупційної політики, розповівши, що у справі щодо формули "Роттердам+" є велика кількість доказів і злочинність схеми можна доводити не тільки в українських судах, а й у міжнародних.

Для підтвердження цієї інформації НАБУ оприлюднило презентацію, в якій наочно показано, який масив матеріалів мають детективи, які докази зібрали і що стоїть на заваді передачі справи до суду.

Пояснюю простою мовою, чому не варто слухати прибічників олігарха Ріната Ахметова і його покривачів, які з усіх можливих інформаційних каналів торочать про "законність" і "обґрунтованість" формули "Роттердам+".

Справа повністю готова до суду

У справі "Роттердам+" сотні томів доказів. Із них — дві експертизи 2019 і 2020 років, які визначили десятки мільярдів збитків. Але, окрім експертиз, детективи здобули численні докази, які свідчать про злочинність формули і умисел її авторів.

У презентації НАБУ йдеться про наявність у справі звітів, статистики, телефонних розмов фігурантів, переписок в інтернеті, відеозаписів, матеріалів обшуків тощо.

При цьому детективи зверталися до українських і міжнародних установ та компаній для отримання наукових висновків щодо енергетичного ринку і, зокрема, цієї формули.

Наприклад, звіти щодо дослідження ринків енергетики надали Національна академія наук, Антимонопольний комітет, Рахункова палата, CEG Europe тощо.

Висновки цих досліджень показали, що формула "Роттердам+" порушила інтереси споживачів і створила привілеї для "ДТЕК". Це ж підтверджується і обґрунтовується експертизами, які є повноцінними доказами у справі.

З усім цим можна сміливо йти до суду і доводити злочинність схеми і вину її авторів. Детективи кажуть, що готові і до доведення правоти слідства і в міжнародних судах, наприклад, у Європейському суді з прав людини.

"Удари" Ахметова по слідству

Компанія Ахметова "ДТЕК" виходить далеко за межі кримінальної справи для захисту формули "Роттердам+". Одним із видів впливу на державу є шантаж олігарха.

Адже відомо, що "ДТЕК" є монополістом з виробництва електроенергії в Україні, тобто саме від цієї компанії залежить, чи буде у нас з вами світло.

І важливо розуміти, що олігарх уже шантажував цілі області відключенням теплоелектростанцій для того, аби держава подарувала йому ще більше монопольних привілеїв. Тож не виключено, що рух у справі "Роттердам+" стане ще одним приводом для цього.

Також Ахметов залучає ЗМІ до "відбілювання" формули і формування хорошого іміджу олігархічної компанії.

Зокрема, це робиться через телеканали Ахметова із медіагрупи "Україна" та інші ЗМІ, на яких дуже часто критикують критиків (вибачте за тавтологію) формули, намагаються донести її "обґрунтованість", свідомо маніпулюють щодо того, що слідство у справі закрите, хоча це не так.

Не обходиться також без втручання у владу. У своїй презентації НАБУ оприлюднило перехоплену розмову одного з топменеджерів "ДТЕК" із невідомою іноземною особою. Топменеджер навесні 2020 року розповідав іноземцю, як важливо поставити свою людину очільником Міністерства енергетики.

"Отже, є один кандидат, жінка, з якою у нас добрі відносини, і на сьогодні це кандидат, якого буде запропоновано, і якщо за неї проголосують і вона отримає підтримку — це достатньо полегшить наше життя. Оскільки ми з нею розмовляємо спільною мовою, вона з міністерства, вона все знає. Вона… її остання посада в міністерстві була Директор Департаменту електроенергії", — цитує НАБУ топменеджера.

Як відомо, директоркою Департаменту електроенергії була Ольга Буславець, яку згодом і обрали тимчасовою виконувачкою обов’язків міністра енергетики.

Тобто у Ахметова вдалося пролобіювати свою людину в уряд, що доводить не просто втручання олігарха, а й безпорадність влади перед сильними цього світу.

З огляду на те, що саме уряд мав би відстоювати відшкодування за "Роттердам+", таке втручання Ахметова є цілком зрозумілим.

Заради справедливості тільки скажу, що у листопаді Буславець звільнили і вона залишалася першою заступницею міністра. А вже 21 грудня її звільнили і з цієї посади за її ж заявою, призначивши Юрія Вітренка.

Які перспективи

Станом на сьогодні справа відкрита . Попри те, що прокурор Віталій Пономаренко закривав її влітку, Вищий антикорупційний суд скасував постанову про закриття.

Інших чинних рішень немає. При цьому справа стоїть на паузі (і це передбачено Кримінальним процесуальним кодексом), адже залишилося тільки два дні розслідування, після яких матеріали відкривають підозрюваним і адвокатам, а далі — суд.

Але прокурором у справі досі є зашкварений Пономаренко, який точно знищить справу як не під час розслідування, так вже у суді.

Тому першим кроком зараз має бути зміна прокурора. Зробити це може тільки генпрокурорка Ірина Венедіктова. Попри звернення детективів, вона цього робити не поспішає вже більше місяця.

Другим важливим кроком у НАБУ називають цивільний позов від держави. Це означає, що держава в особі Кабінету Міністрів повинна добиватися відшкодування збитків, нанесених формулою "Роттердам+".

Це покаже, що держава захищає інтереси своїх громадян і себе взагалі.

Третій крок, можливий лише після зміни прокурора, — направити справу до Антикорупційного суду, який вже і даватиме численним доказам власну оцінку, порівнюватиме експертизи і визначатиме вину обвинувачених.

Наголосимо, що це має робити не прокурор, не генеральний прокурор, не детективи, не президент, а суд. У цьому випадку — антикорупційний.

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Справа "Роттердам+" має все для того, щоб її передавати в суд. Детективи, які кілька років збирали томи матеріалів, упевнені в достовірності, допустимості і достатності доказів і готові до суду як в Україні так і на міжнародному рівні.

Єдине, що блокує справу — потуги олігарха Ахметова, ручний прокурор Пономаренко і неспроможні уряд і генпрокурор. Сюди доєднався й Антимонопольний комітет.

І я більш ніж певен: не без схвалення Офісу Президента, який на "зливання" справи щодо однієї з найбільших енергетичних афер в історії України не реагує.

Але важливо щоб українці розуміли, ця справа — не муляж. Її можна довести до логічного завершення. Її не вдалося закрити, бо доказів занадто багато.

Її намагаються просто "злити", аби ми з вами залишилися надуреними, а монополісти і схемники залишилися у виграші.

Так не буде!

Віталій Шабунін, для УП

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