Капітолій. Початок реваншу Трампа

Останні президентські дні Трампа. 20 січня відбудеться інавгурація нового президента США від демократів — Джо Байдена. Але гравець Трамп так просто не здасться.

Він зробить усе, щоби не зникнути з радарів ЗМІ ще як мінімум три роки. Причина — підготовка до президентських виборів у США, в 2024 році, на яких він, ймовірно, буде балотуватися.

І вже зараз ми можемо спостерігати за початком фактично передвиборчої кампанії цієї людини. Що про це свідчить:

1. Захоплення Капітолію.

Демарш прихильників Трампа проти результатів президентських виборів — це тільки початок. Для самого Трампа вкрай вигідні ці протести, адже буде-які згадки про нього в ЗМІ підвищують його популярність і рейтинг довіри серед республіканців.

І навіть попри те, що Дональд нібито намагається погасити агресивні настрої серед своїх прихильників і змиритися з оманливою перемогою Байдена — очевидно, що сам він і є організатором цих протестів.

Ставити крапку на своїй політичній діяльності Трамп не буде. Йому треба тимчасово піти з президентської посади, але з великим знаком оклику.

Потрібен соціальний струс, бунтівні настрої серед американців, які в подальшому будуть негативно впливати на каденцію Байдена і підривати його авторитет.

Захват Капітолію — це ідеальний початок і лише перші сходинки передвиборчої кампанії Трампа до наступних президентських виборів. І саме цієї подією ознаменувався 2021 рік, що тільки-но почався.

2. Спроба імпічменту.

20-го січня закінчується каденція Трампа і розпочинається новий виток історії США.

Демократи, усвідомлюючи, що ця амбітна людина намагатиметься й далі просувати свою персону в політиці і балотуватиметься у 2024-му, будуть робити все, щоби до 20-го січня відбувся довгоочікуваний імпічмент Трампа.

Що це їм дасть?

Головний лейтмотив імпічменту — Трамп не зможе балотуватися в президенти США.

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Спікер палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі заявила, що у випадку імпічменту за причиною недієздатності, згідно з 25-ою поправкою США, Трамп не зможе балотуватися вдруге.

Це ідеальний сценарій для демократів, які зможуть спокійно видихнути і не перейматися щодо провокацій і "палиць в колеса" Байдену від трампістів.

3. Сюрприз на інавгурації.

Якщо ж імпічмент усе-таки не відбудеться, то очікуємо нового етапу шоу від Дональда.

Цілком ймовірно, що під час інавгурації Байдена Трамп публічно оголосить, що буде балотуватися на наступних президентських виборах.

Цим самим він уб'є двох зайців — перетягне на себе всю увагу від свого головного конкурента — Байдена і дасть нову надію, ідеологічний поштовх для своїх прихильників.

Як висновок — епатажність і амбітність не дозволяють Дональду по-тихому піти з президентської посади. Гра вже пішла не за його правилами.

І навіть якщо за імпічмент все-таки буде проголосовано,Трамп усе одно постійно з'являтиметься в інформаційному просторі, щоби й далі утримувати громадський інтерес до своєї персони. Паралельно не виключаємо судові тяжби з його ініціативи щодо незаконності і безпідставності імпічменту.

У будь-якому випадку реванш розпочато.

Олег Петровець, для УП

Колонка — матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.