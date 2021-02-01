Стратити не можна помилувати — Гостиний двір, або «кидок» міністра культури Ткаченка

Гостиний двір — об'єкт, який не потребує представлення. Це одна з візитівок столиці.

Час боротьби киян за його порятунок вимірюється не одним роком. Станом на сьогодні об'єкт перебуває в незадовільному стані. Фактично він руйнується.

Спостерігаючи катастрофічну ситуацію з серцем Подолу і пасивне ставлення вже декількох складів Кабінету міністрів, місто включилось в активну фазу боротьби за його порятунок.

З 2017–2018 років ми б'ємося за те, щоб об'єкт передали на баланс Києва. Громада спільно з Київрадою створила майданчик для дискусії щодо функціональності об'єкту на базі профільної комісії.

Місто готове здійснити реконструкцію Гостиного двору, створити в ньому громадський простір, музей Києва, розмістити інші експозиції, які вже були обговорені з громадськістю, з Києво-Могилянською академією.

Підготувавши всі необхідні документи для передачі Гостиного двору на баланс столиці, ми зіштовхнулись лише з однією проблемою — відсутністю політичної волі рятувати об'єкт культурної спадщини.

Здавалося б, після спілкування з нинішнім складом Кабінету міністрів вдалося їх переконати якомога швидше почати діяти.

Прем'єр-міністр дійсно виніс питання передачі Гостиного на засідання уряду. Перед цим були отримані всі погодження в необхідних міністерствах.

Міністр культури, пан Ткаченко, знав про всі ініціативи. Коли нарешті це питання було винесено на засідання уряду, несподівано Ткаченко проявив ініціативу і вперше приділив увагу Гостиному.

Його ініціатива полягала у вимозі до міста розмістити три музеї на території об'єкта. Цю вимогу сторона Ткаченка запропонувала оформити у вигляді меморандуму.

Місто погодилося підписати запропонований міністром культури драфт меморандуму, адже термінова необхідність консервації об'єкта — першочергове завдання.

Після підписання меморандуму з боку мера столиці документ оперативно передали панові Ткаченку... але несподівано загубили. Після повторної передачі підписаного документа запанувала мовчанка...

Так тривало, поки місто не дізналось про дивну ініціативу міністра. Він надіслав лист на ім'я прем'єр-міністра з метою отримати Гостиний двір на баланс Міністерства культури.

Це, як мінімум, дивний крок, який, м'яко кажучи, показує непослідовність дій Ткаченка. Таке відчуття, що всі його дії спрямовані просто на затягування часу, а, можливо, підіграють комусь іще, хто має свої "види" на об'єкт.

Нагадаю: незважаючи на те, що об'єкт раніше повернули під управління державою, охороняти і контролювати його продовжує невстановлена структура.

Крім того, хочу акцентувати, що у Міністерства культури та держави в особі Державного управління справами на балансі є значна кількість об’єктів культурної спадщини, які потребують фінансування та масштабної реконструкції.

До прикладу, "Мистецький арсенал" може бути місцем розвитку музейного простору та втілення в життя ідей пана Ткаченка.

Наразі чекаємо на позицію Кабінету міністрів, який найближчим часом має взяти на себе відповідальність та поставити крапку в цій несподіваній суперечці.

Дмитро Білоцерковець, для УП

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