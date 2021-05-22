Полегшити страждання людей і покласти край кризі

4 191. Саме про стільки порушень режиму припинення вогню повідомлялося лише за останні два тижні.

Це 4 191 випадок потрясінь, які полишають людей зі страхом за власні життя та власність.

Це на 4 191 момент тривоги більше, аніж будь-хто з громади чи суспільства повинен побачити за все своє життя.

На жаль, порушення режиму припинення вогню на сході України давно вже стали та лишаються звичною реальністю. Утім ще більше насторожує те, що попри заклики міжнародної спільноти до стриманості та деескалації, рівень напруженості упродовж кількох минулих місяців лише зростав.

Наші спостерігачі зі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні (СММ), які і далі попри численні труднощі об’єктивно звітують про факти на місцях, фіксують дедалі вищу активність уздовж більшої частини лінії зіткнення, особливо бойової стрільби та вибухів через застосування важкого озброєння.

Це означає, що зростає кількість жертв серед цивільного населення та бойових втрат, а також пошкоджень і руйнувань об’єктів цивільної інфраструктури.

Пандемія COVID-19 ще більше поглибила труднощі, з якими стикаються громади, які постраждали від конфлікту. Є моральний обов’язок полегшити страждання людей, які заслуговують непохитних стабільності та безпеки в повсякденному житті.

ОБСЄ, зокрема за Головування Швеції, Спеціальна представниця Чинної голови ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактній групі (ТКГ) Хайді Ґрау, а також четверо координаторів робочих підгруп ТКГ вже сьомий рік поспіль докладають зусиль для врегулювання кризи та пом’якшення її впливу на постраждале унаслідок конфлікту населення.

Як і раніше, надаючи сторонам підтримку в досягненні сталого врегулювання, ми цілковито віддані Мінському процесу та зусиллям "Нормандської четвірки".

Проте, для того щоб покласти край цій кризі та спричиненим нею стражданням, сторонам необхідно дотримуватися своїх зобов’язань. Ці зобов’язання, передбачені Мінськими домовленостями, все ще пропонують план для деескалації, відновлення стабільності та безпеки, а також убезпечення людей.

Діалог – це єдиний спосіб відновити довіру та досягти довготривалого врегулювання. Я це бачила та засвоїла під час перемовин, до яких я була безпосередньо залучена – завжди непросто, коли ваші погляди не співпадають. Однак це безумовно можливо. Це вимагає терпіння, сміливості та зосередженості на реальних бажаних результатах, а не на процесі чи модальностях.

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Спостерігаючи за роботою ТКГ, ми можемо побачити, чого учасники можуть досягти за наявності на те політичної волі. Вони можуть під час зустрічі знайти спільну мову з різних питань: від домовленостей про режим припинення вогню та координування звільнення утримуваних осіб до відкриття та відновлення роботи пунктів пропуску уздовж лінії зіткнення.

За такої надто напруженої та складної ситуації нам потрібні надзвичайно вправні та віддані своїй справі перемовники, які можуть застосувати увесь свій безцінний досвід, відчуття тонкощів процесу та аналітичне мислення, щоб віднайти шлях уперед.

Ми також бачимо, чого можна досягти за допомогою зусиль СММ з медіації на місцях.

Лише впродовж 2020 року Місія сприяла встановленню та здійснювала моніторинг дотримання приблизно 1 500 так званих "вікон тиші" (спеціальних локальних режимів припинення вогню), які уможливили проведення ремонтно-відновлювальних робіт на життєво важливих об’єктах інфраструктури, які забезпечують зв’язком, водою, електрикою та газом 6 мільйонів людей.

Це приклади реального прогресу, який допомагає реальним людям.

Однак існує невідкладна потреба значно суттєвішого прогресу: відкриття нових пунктів пропуску та відновлення роботи існуючих, активніша протимінна діяльність, подальше розведення сил і засобів, звільнення утримуваних осіб. Самі по собі вони не покладуть край конфлікту, але допоможуть усім тим, на чиї життя він вплинув. Крім того, вони можуть допомогти закласти основу для залученості та діалогу, що, у свою чергу, сприятиме просуванню в напрямку довготривалого врегулювання.

Також не можна недооцінювати роль СММ. Зусилля Місії зі сприяння налагодженню діалогу вкрай важливі. Більш того, СММ на місцях є об’єктивними "очима та вухами" для всього світу.

Спостерігачі встановлюють факти, щоб надати об’єктивну картину реальної ситуації – інформацію, яка може стати основою для досягнення взаєморозуміння під час обговорення мирного врегулювання на різних платформах, як от ТКГ.

Водночас безперервні обмеження та перешкоджання роботі СММ, наприклад, неодноразові випадки глушіння та стрільби по її технічних засобах моніторингу, зокрема безпілотних літальних апаратах і камерах, не дозволяють Місії повноцінно виконувати свій мандат.

СММ покладається на власні необмежену свободу пересування та технічні засоби для здійснення цілодобового моніторингу, щоб встановлювати факти та звітувати про них. Місія повинна мати можливість вести свою діяльність безпечно, надійно та безперешкодно з обох боків лінії зіткнення.

На додачу до ТКГ і СММ, Місія спостерігачів ОБСЄ на двох російських пунктах пропуску "Гуково" та "Донецьк" також продовжує сприяти прозорості, працюючи на міжнародному кордоні, а Координатор проектів ОБСЄ в Україні надає підтримку проведенню ширших реформ і реагуванню на вплив конфлікту.

Урешті решт саме сторони мають дотримуватися взятих на себе зобов’язань і віднайти шлях до стійкого політичного врегулювання. Будь-яке довготривале врегулювання можливе лише через діалог між сторонами, а не застосування сили. Будь-яке стійке рішення народжується через повільну, але вкрай необхідну роботу з розбудови довіри.

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Мінські домовленості залишаються погодженим шляхом вперед та єдиними документами, у яких пропонується вихід із кризи в Україні та навколо неї.

Я закликаю всі сторони до втілення та повного дотримання домовленостей, досягнутих на Паризькому саміті "Нормандської четвірки" у грудні 2019 року – відкрити пункти пропуску, провести розведення сил і засобів, відвести озброєння та здійснити розмінування, – а також до захисту людських життів та їхніх громад. Це має статися вже.

Лише за 2021 рік СММ підтвердила інформацію про 27 жертв серед цивільного населення. Навіть одна жертва це вже занадто багато.

Усім необхідно продовжувати роботу на основі вже втілених зусиль.

Зі свого боку ОБСЄ продовжить робити все, що в наших силах. Утім, для того щоб раз і назавжди покласти край цій кризі, потрібні політична воля та залученість усіх сторін.

Хельґа Марія Шмід, Генеральна секретарка ОБСЄ

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.