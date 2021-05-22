Облегчить страдания людей и положить конец кризису

4 191. Именно о таком количестве нарушений режима прекращения огня сообщалось только за последние две недели.

Это 4 191 случай потрясений, которые оставляют людей со страхом за свои жизни и собственность.

Это ровно на 4 191 момент тревоги больше, чем кто-либо из общины или общества должен увидеть за всю свою жизнь.

К сожалению, нарушения режима прекращения огня на востоке Украины уже давно стали и остаются обычной реальностью. Впрочем, еще больше настораживает то, что несмотря на призывы международного сообщества к сдержанности и деэскалации, уровень напряженности в течение нескольких прошедших месяцев только возрастал.

Наши наблюдатели из Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ), которые по-прежнему несмотря на многочисленные трудности объективно освещают факты на местах, фиксируют все выше активность вдоль большей части линии соприкосновения, особенно боевой стрельбы и взрывов из-за применения тяжелого вооружения.

Это значит, что растет число жертв среди гражданского населения и боевых потерь, а также повреждений и разрушений объектов гражданской инфраструктуры.

Пандемия COVID-19 еще больше усугубила трудности, с которыми сталкиваются пострадавшие вследствие конфликта общины. Есть моральный долг облегчить страдания людей, которые заслуживают непоколебимых стабильности и безопасности в повседневной жизни.

ОБСЕ, в частности во время Председательства Швеции, Специальная представительница Действующей председательницы ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Хайди Грау, а также четверо координаторов рабочих подгрупп ТКГ уже седьмой год подряд прилагают усилия для урегулирования кризиса и смягчения его влияния на пострадавших вследствие конфликта людей.

Как и прежде, предоставляя сторонам поддержку в достижении устойчивого урегулирования, мы полностью привержены Минскому процессу и усилиям "Нормандской четверки".

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Однако, чтобы положить конец этому кризису и вызванным им страданиям, сторонам необходимо соблюдать свои обязательства. Эти обязательства, предусмотренные в Минских соглашениях, все еще предлагают план для деэскалации, восстановления стабильности и безопасности, а также обеспечения безопасности людей.

Диалог – это единственный способ восстановить доверие и добиться долговременного урегулирования. Я это видела и усвоила во время переговоров, в которых я сама непосредственно принимала участие – всегда непросто, когда вы не сходитесь во взглядах. Однако это безусловно возможно. Это требует терпения, мужества и сосредоточенности на реальных желаемых результатах, а не на процессе или модальностях.

Наблюдая за работой ТКГ, мы можем увидеть, чего участники могут добиться при наличии на то политической воли.

Они могут во время встречи найти общий язык по разным вопросам: от договоренностей о режиме прекращения огня и координации освобождения удерживаемых лиц до открытия и возобновления работы пунктов пропуска вдоль линии соприкосновения.

В такой напряженной и сложной ситуации нам нужны очень качественные и преданные своему делу переговорщики, которые могут применить весь свой бесценный опыт, тонкое чутьё и аналитический ум, чтобы найти путь вперед.

Мы также видим, чего можно достичь при помощи усилий СММ по медиации на местах.

Только в течение 2020 года Миссия способствовала установлению и осуществляла мониторинг соблюдения примерно 1 500 так называемых "окон тишины" (специальных локальных режимов прекращения огня), которые обеспечили возможность проведения ремонтно-восстановительных работ на жизненно важных объектах инфраструктуры, обеспечивающих связью, водой, электричеством и газом 6 миллионов человек.

Это примеры реального прогресса, который помогает реальным людям. Однако существует неотложная необходимость значительно более существенного прогресса: открытия новых пунктов пропуска и возобновления работы существующих, более активной противоминной деятельности, дальнейшего разведения сил и средств, освобождения удерживаемых лиц.

Сами по себе они не положат конец конфликту, но помогут всем тем, на чьи жизни он повлиял. Кроме того, они могут помочь заложить основу для вовлеченности и налаживания диалога, что, в свою очередь, будет способствовать продвижению в направлении долгосрочного урегулирования.

Также нельзя недооценивать роль СММ.

Усилия Миссии по содействию налаживанию диалога крайне важны. Более того, СММ на местах являются объективными "глазами и ушами" для всего мира. Наблюдатели устанавливают факты, чтобы предоставить объективную картину реальной ситуации – информацию, которая может стать основой для достижения взаимопонимания при обсуждении мирного урегулирования на разных платформах, таких как ТКГ.

В то же время непрерывные ограничения и препятствования работе СММ, например, неоднократные случаи глушения и стрельбы по ее техническим средствам мониторинга, включая беспилотные летательные аппараты и камеры, не позволяют Миссии полноценно выполнять свой мандат.

СММ рассчитывает на свои неограниченную свободу передвижения и технические средства для осуществления круглосуточного мониторинга, чтобы устанавливать факты и докладывать о них.

Миссия должна иметь возможность осуществлять свою деятельность безопасно, надежно и беспрепятственно по обе стороны от линии соприкосновения.

В дополнение к ТКГ и СММ, Миссия наблюдателей ОБСЕ на двух российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" также продолжает содействовать прозрачности, работая на международной границе, а Координатор проектов ОБСЕ в Украине оказывает поддержку проведению более широких реформ и реагированию на влияние конфликта.

В конечном итоге именно стороны должны соблюдать взятые на себя обязательства и найти путь к устойчивому политическому урегулированию.

Любое долгосрочное урегулирование возможно только посредством диалога между сторонами, а не применения силы. Любое устойчивое решение рождается путем медленной, но крайне необходимой работы по построению доверия.

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Минские соглашения остаются согласованным путем вперед и единственными документами, в которых предлагается выход из кризиса в Украине и вокруг нее.

Я призываю все стороны к выполнению и полному соблюдению договоренностей, достигнутых на Парижском саммите "Нормандской четверки" в декабре 2019 года – открыть пункты пропуска, провести разведение сил и средств, отвести вооружения и осуществить разминирование, – а также к защите человеческих жизней и их общин. Это должно произойти уже сейчас.

Только за 2021 года СММ подтвердила информацию о 27 жертвах среди гражданского населения. Даже одна жертва это уже слишком много.

Всем необходимо продолжать работу на основе уже реализованных усилий. Со своей стороны, ОБСЕ продолжит делать все, что в наших силах. Тем не менее, для того чтобы раз и навсегда положить конец этому кризису, нужны политическая воля и вовлеченность всех сторон.

Хельга Мария Шмид, Генеральный секретарь ОБСЕ

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