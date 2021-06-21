Захист лісів: що треба зробити і що вже зроблено

Сьогодні Україна входить до десятки найбільших лісових держав Європи, займаючи 8 місце за площею лісів та 6 місце за запасами деревини. Але вже через 30-40 років такі регіони України, як, наприклад, Рівненщина та Житомирщина можуть залишитися взагалі без лісу.

Такі шокуючі прогнози минулого року оприлюднила компанія EOS Data Analytics спільно з Інститутом космічних досліджень НАН України.

Все через масові незаконні вирубки та експорт нашої деревини за кордон. За даними, WWF 22% деревного вугілля у ЄС виготовлено саме з українських дерев.

Навіть такі відомі світові бренди як IKEA підозрюються у використанні для свого виробництва вкраденого з України лісу.

Одним з важливих напрямків роботи Держекоінспекції стала комплексна перевірка лісгоспів по всій країні. За дорученням Прем’єр-міністра ми розпочали цю роботу і вже скоро побачили, наскільки кричущими є порушення.

Кілька красномовних фактів.

Держпідприємство "Гайсинське лісове господарство"у Вінницькій області: незаконна порубка дерев. Збитки – 33,5 млн. грн.

ДП "Дашівське дослідне лісомисливське господарство" у Вінницькій області: неправомірно знищено 1025 дерев різних порід та діаметрів. Сума збитків перевищує 10 млн. грн. Усі документи щодо цієї справи ДЕІ передала місцевому управлінню СБУ.

ДП "Тульчинський райагроліс" на Вінниччині: незаконна вирубка дерев, наявність необлікованих насаджень, засмічення лісового масиву. Збитки за порушення склали 3,6 млн грн. Матеріали спрямовано до правоохоронних органів.

І це не одиничні випадки. Діє система винищення цілих лісових масивів і масштаби її межують з екоцидом. Щомісяця ДЕІ фіксує в середньому 200 фактів таких порушень.

У 2020 році ми розрахували понад 354,6 млн гривень збитків за знищення рослин (це на 112% більше, ніж в 2019 році). А вже за 5 місяців 2021 року нарахували збитків на майже 130 млн грн.

Читайте також: В Україні горить ліс, зникає вода у криницях, а рисей продають на OLX. Чи є вихід?

В боротьбі з "лісовою мафією" Держекоінспекція вже зараз застосовує інструменти аерокосмічного моніторингу. Взаємодіємо з Національним центром управління та випробування космічних засобів, що дозволяє отримувати супутникові знімки земної поверхні. Таким чином ДЕІ може виявляти незаконні вирубки та, навіть, фіксувати авто, на яких пересуваються порушники.

Реклама:

В минулому році Уряд створив потужний бар’єр для вирубок в Карпатах.

Ухвалена постанова, яка забороняє їх суцільне проведення в цьому регіоні. Хоча, за даними порталу Global Forest Watch, в 2011-2018 роках наймасштабніші рубки відбувалися якраз не в Карпатах, а на Поліссі.

Тепер важливо кардинально збільшити штрафи. Сьогодні вони становлять усього 510-1020 гривень.

Треба також переглянути застарілі методики розрахунку грошових стягнень. Низькі "розцінки" за вирубку (42 гривні за дерево діаметром до 10 сантиметрів) аж ніяк не заважають "чорним лісорубам" робити свою справу.

Комплексними діями – перевірками, штрафами, нарахуванням збитків, міжнародним співробітництвом, космічними технологіями – ми зупинимо винищення лісів.

До цього варто додати відповідальність за переробку незаконно заготовленої деревосировини, що остаточно ліквідує тіньовий ринок її обігу.

Україна слідом за Європою переходить до принципово нових підходів у захисті довкілля. Коли це вже не якісь другорядні справи, а пріоритет, що визначає сутність внутрішньої політики держави. Тож в цьому контексті ми переосмислимо значення лісових багатств для нашого майбутнього і зробимо усе можливе, аби їх зберегти та примножити.

Андрій Мальований

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної нформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.