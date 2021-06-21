Защита лесов: что нужно сделать и что уже сделано

Сегодня Украина входит в десятку крупнейших лесных держав Европы, занимая 8 место по площади лесов и 6 место по запасам древесины. Но уже через 30-40 лет такие регионы Украины, как, например, Ровенская и Житомирская область могут остаться вообще без леса.

Такие шокирующие прогнозы прошлого года обнародовала компания EOS Data Analytics совместно с Институтом космических исследований НАН Украины.

Все из-за массовой незаконной вырубки и экспорта нашей древесины за границу. По данным WWF, 22% древесного угля в ЕС изготовлено именно из украинских деревьев.

Даже такие известные мировые бренды как IKEA подозреваются в использовании для своего производства украденного из Украины леса.

Одним из важных направлений работы Госэкоинспекции стала комплексная проверка лесхозов по всей стране. По поручению Премьер-министра мы начали эту работу и уже скоро увидели, насколько вопиющими являются нарушения.

Несколько красноречивых фактов:

Госпредприятие "Гайсинское лесное хозяйство", Винницкая область: незаконная порубка деревьев. Убытки – 33,5 млн грн.

ГП "Дашевское опытное лесоохотничье хозяйство" в Винницкой области: неправомерно уничтожено 1025 деревьев разных пород и диаметров. Сумма ущерба превышает 10 млн грн. Все документы по этому делу ГЭИ передала местному управлению СБУ.

ГП "Тульчинский Райагролес" в Винницкой области: незаконная вырубка деревьев, наличие неучтенных насаждений, засорение лесного массива. Убытки за нарушение составили 3,6 млн грн. Материалы направлены в правоохранительные органы.

И это не единичные случаи. Действует система истребления целых лесных массивов и масштабы ее граничат с Экоцидом. Ежемесячно ГЭИ фиксирует в среднем 200 фактов таких нарушений.

В 2020 году мы рассчитали более 354,6 млн гривен убытков за уничтожение растений (это на 112% больше, чем в 2019 году). А уже за 5 месяцев 2021 насчитали убытков почти на 130 млн грн.

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В борьбе с "лесной мафией" Госэкоинспекция уже сейчас применяет инструменты аэрокосмического мониторинга. Взаимодействуем с Национальным центром управления и испытания космических средств, что позволяет получать спутниковые снимки земной поверхности.

Таким образом ГЭИ может обнаруживать незаконные вырубки и даже фиксировать авто, на которых передвигаются нарушители.

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В прошлом году Правительство создало мощный барьер для вырубок в Карпатах. Принято постановление, запрещающее их сплошное проведение в этом регионе. Хотя, по данным портала Global Forest Watch, в 2011-2018 годах масштабные рубки происходили как раз не в Карпатах, а на Полесье.

Теперь важно кардинально увеличить штрафы. Сегодня они составляют всего 510-1020 гривен. Надо также пересмотреть устаревшие методики расчета денежных взысканий. Существующие низкие "расценки" за вырубку (42 гривны за дерево диаметром до 10 сантиметров), которые отнюдь не мешают "черным лесорубам" делать свое дело.

Комплексными действиями – проверками, штрафами, начислением убытков, международным сотрудничеством, космическими технологиями – мы остановим уничтожение лесов.

К этому следует добавить ответственность за переработку незаконно заготовленной древесины, что окончательно ликвидирует теневой рынок ее обращения.

Украине вслед за Европой переходит к принципиально новым подходам в защите окружающей среды. Когда это уже не какие-то второстепенные дела, а приоритет, определяющий сущность внутренней политики государства. Поэтому в этом контексте мы переосмыслим значение лесных богатств для нашего будущего и сделаем все возможное, чтобы их сохранить и приумножить.

Андрей Малеваный

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