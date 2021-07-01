Комітет нацбезпеки ВРУ саботує реформу СБУ?

30 червня Комітет нацбезпеки Верховної Ради України вчергове продемонстрував своє ставлення до нагальної для державної безпеки реформи. Включивши до порядку денного законопроект реформи СБУ, комітет не розглянув жодної з 2412 правок.

Нагадую, що на початку червня до Комітету надійшов напрацьований після 1-го читання робочою групою текст законопроекту реформи.

Зусиллями експертів, партнерів і громадськості вдалося суттєво покращити бачення реформи у тексті законопроекту в порівнянні з 1-им читанням.

Серед покращень варто відзначити:

усунення СБУ від сфери економіки та зменшення участі у боротьбі з організованою злочинністю;

вилучення повноважень розслідувати злочини з усуненням суперечливих норм та скорочення перехідного періоду з 2026 до 2023 року;

суттєво ширша демілітаризація служби у відомстві;

збільшення контрольних повноважень профільного комітету ВРУ над СБУ;

зменшення впливу президента на відомство.

Звісно законопроект ще може бути покращеним, оскільки, крім перспективи, для цього залишаються і ризики, зокрема, пряме втручання у діяльність осіб, бізнесу при здійсненні контррозвідувальної діяльності шляхом надання рекомендацій чи застережень, неконституційні повноваження президента тощо. А також потреба прийняття окремого закону до кримінального процесуального кодексу. Однак відповідні пропозиції надійшли, а законопроект вже встиг отримати схвальний відгук партнерів та Міжнародної дорадчої групи.

Відповідно до Регламенту ВРУ профільний комітет має підготувати законопроект до 2-го читання.

Обсяг роботи, як для одного законопроекту, значний – 2414 правок та пропозицій народних депутатів. Щодо них Комітет має зробити висновок і надати народним депутатам не пізніше як за 10 днів до дня розгляду на пленарному засіданні.

Враховуючи, що нинішня сесія закінчується 23 липня, цілком логічним було очікування, що Комітет оперативно приділить достатньо уваги цьому. Більше того, ще в травні на робочій групі повідомлялося, що винесення законопроекту в зал на 2-ге читання планується на червень.

Але цього не сталося.

За червень Комітет не те що не спромігся підготувати законопроект, а приділив цьому питанню по суті лише 5 хвилин: розглянули 2 (дві) з 2414 правок народних депутатів. З таким темпом Комітет до закінчення каденції цього скликання не розгляне й 100 правок, зірвавши прийняття закону.

Відбулося це тому, що Комітет, майже за місяць лише двічі включив питання СБУ на кінець порядку денного. Очікувано, що жодного разу не залишалося більше 5 хвилин для розгляду правок.

Таке ставлення свідчить про фактичне уникнення розгляду питання, яке, заслуговуючи на першочерговість, може потребувати близько 40 годин з мінімального розрахунку 1 хв на 1 правку. Розуміючи це, Комітет мав би виділяти набагато більше часу, але не робить цього.

І не дивно, отримавши комплімент від міжнародних партнерів, тобто продемонструвавши готовність до реформи, команда президента може перекласти подальшу долю на плечі Комітету і "опозиційних" депутатів, які буцімто ретельно хочуть опрацювати пропозиції. Натомість зберегти вигідний для нинішнього порядку речей в країні статус Мефістофеля з головним офісом на Володимирській і мати аргументи при отриманні чергових траншів від МВФ.

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Позаяк, відповідальність за це лежить на представниках фракції Слуг, які представлені більшістю у Комітеті і керівництві, зокрема, Давиді Арахамії та Олександру Завітневичу. Адже робота Комітету і визначення пріоритетів порядків денних перш за все їх відповідальність.

Позиція ж СБУ у цьому очевидна і прогнозована – максимальне затягування для збереження хоча б на якийсь час того, що має забрати реформа. Це і було продемонстровано вже при першому розгляді проекту на Комітеті 16 червня. Не без іронії, відомство тоді представляв працівник відділу "К", ліквідація якого є одним з першочергових завдань реформи, через скандали з корупцією та зловживаннями.

Наглядною на засіданні Комітету також була підтримка риторики СБУ депутатом Іриною Верещук, яка подала значну кількість спам-правок разом з групою депутатів, серед яких найбільш активним є представник ОПЗЖ Григорій Мамка.

Виглядає так, що СБУ, на жаль, має достатню підтримку і можливість бути почутою у Комітеті нацбезпеки. Оскільки слугує підтримкою команді президента. Тільки от відповідальність на цій стадії законотворчого процесу несуть не усі обрані народні депутати, а лише члени Комітету і перш за все згадане вище керівництво.

При продовженні описаної тенденції, може дійти до перенесення підготовки проєкту закону на наступну сесію з втратою важливого часу для бюджетного планування витрат на СБУ у наступному році та підготовки до припинення, передачі повноважень. Як наслідок це може призвести до питання відстрочення важливих перетворень на рік – значної втрати часу.

Разом з цим, не варто забувати і про політичну нестабільність президента та його команди, які орієнтуються на піар та задоволення суспільного запиту, а не змістовну модернізацію державного апарату. А затягування лише зменшуватиме цікавість суспільства до реформи СБУ залишаючи агентів змін сам на сам владою, якій і так не погано живеться.

Віталій Цокур

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.