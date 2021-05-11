Навіщо СБУ слідство до 2026 року?

Підготовка законопроекту з реформи СБУ до другого читання наближається до завершення. А ключове питання реформи – позбавлення СБУ функції слідства, набуває актуальності.

Позиція авторів законопроекту 3196-д: зберегти слідство до 2026 року. Частина громадськостість, експертів і депутатів проти такого тривалого перехідного періоду. Закон "Про національну безпеку України" не передбачає серед функцій СБУ слідство.

Звідси питання чому до 2026 року, а не раніше? Отримані відповіді полягають у неготовності ДБР до нової підслідності. Однак обґрунтованих строків для такої підготовки не повідомляється.

Безумовно, перехідний період потрібний, але він має виходити з реальних потреб: забезпечення матеріально-технічною базою, набір чи переведення слідчих до ДБР, передача справ тощо.

Виконання цих кроків протягом року – цілком реальне завдання за наявності політичної волі. Але для цього її немає і причин цьому декілька, які мають політично-стратегічне значення.

Відкуп для СБУ

Президенти і депутати змінюються, а СБУ зі штатом майже 30 тис працює: слідкує, прослуховує, фіксує. Попри підконтрольність президенту, СБУ не позбавлено певної самостійності і можливості діяти за законом. Тому, хто зловживає, тим зможуть зловживати у відповідь. Однак багатьом не потрібні ризики ще й в тилу.

А СБУ, розслідуючи кримінальні справи, в значній кількості займається й гречними справами. І якщо з одного боку це можливість намазати масло на хліб, то з іншого це елементарно робота для тисяч працівників, які отримують стаж, вислугу, звання і заробітну плату, а тому повинні виправдовувати своє перебування у нереформованому відомстві.

Тому, реформуючи, політичне керівництво розуміє доцільність дослуховуватися до тих, кого реформує. Таким чином питання слідства є серйозним об’єктом політичного торгу для СБУ. Тому не використати це і не притримати слідство на перехідний період – радше ризик для команди президента і певних депутатських груп.

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Збереження впливу на поточні процеси

Попри освоєння інституту РНБО, який дозволяє приймати рішення без слідства і суду, потреба використання СБУ, як органу розслідування не втрачає актуальності. Адже коли НАБУ наступає на п’яти наближених допомогти може лише лояльний орган розслідування. Справа Татарова, чи виведення коштів з Приватбанку тому приклад.

СБУ також розслідує факти держзради. Зокрема, випадки зриву операцій спецслужб, оприлюднення компрометуючих матеріалів тощо. Що особливо актуально, коли потенційними фігурантами можуть бути члени команди президента. Адже не кожен орган розслідування очолює друг.

Крім того, СБУ елементарно може починати розслідування по будь-якому факту і діяти в інтересах патронів піклуючись про їх інтереси. Тому слідство у СБУ універсальний інструмент, якого б умовний Макіавеллі нізащо б не віддав.

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Збереження піар-ресурсу для СБУ

Реформа покликана зосередити діяльність СБУ на контррозвідці, а не на слідстві. Дотримуючись цієї логіки діяльність СБУ має стати ще більш конспіративною, а повідомлень у ЗМІ про неї суттєво менше. Однак перспектива такого наслідку невигідна СБУ. Бо що як не про гучні затримання чи вилучені мільйони буде повідомляти прес-служба відомства?

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І дійсно, ми звикли, що успішність правоохоронного органу вимірюється гучними затриманнями чи вилученими мільйонами. І багатьом не важливо, чи можуть вони то розслідувати. Аби хтось наводив порядок. Розуміючи, СБУ використовує це.

А їм це зараз конче потрібно, адже позаду негативний бекґраунд, а попереду реформа, які необхідно прикрашати якимись успіхами. По-іншому СБУ буде мало не відрізане від інформаційного поля і можливості успішного висвітлення своєї діяльності. До слова Звіт діяльності СБУ за 2020 рік – гарна ілюстрація. Адже саме діяльність слідства дозволило наповнити Звіт цифрами і умовними успіхами, які б личили відомству зі штатом у 27 тис осіб.

Тому, слідство – це золота піар-жила СБУ, яку намагаються зберегти.

Важіль впливу на виборчі процеси 2024

Переконуючи нас у доцільності перехідного періоду до 2026 року з огляду на неготовність наприклад ДБР прийняти нову підслідність і сформувати штат для неї, автори ідеї лукавлять. Оскільки ключове тут не турбота про притягнення до відповідальності держзрадників, а збереження повноважень, які можна буде використати у 2024 році коли відбудуться президентські і парламентські вибори.

Адже СБУ з функцією слідства в руках президентської команди – сильна підтримка і засіб впливу на опонентів. Для прикладу проведене раніше аналітичне дослідження виявило аномальну активність СБУ напередодні минулих виборів у 2018 році: кількість розпочатих розслідувань по службовим злочинам у 3,14 рази більша ніж сукупна кількість за інші 7 років з 2013.

І якби не участь тоді позасистемного кандидата у президентських виборах, напевно це б дало свій результат для переобрання. Однак статус позасистемного нинішній президент втратив, а через свою політику набув потреби підтримки.

Слідство СБУ у 2024 році може зіграти важливу роль для політичних цілей нинішньої влади.

Ризик не виконати і цього – залишити СБУ слідство взагалі

Отримавши відгуки і рекомендації з різних секторів та від партнерів команда президента схоже намагається зіграти у гру в наперстки. Адже повідомивши про намір позбавити СБУ слідства до 2026 року, автори законопроекту здійснили лише декларативний жест.

Оскільки пропозицій до перехідних положень закону про СБУ недостатньо. Питання який орган і що може розслідувати визначається виключно кримінальним процесуальним кодексом.

І якщо до літа 2020 такі зміни можна було прописати у пакетному законопроекті реформи, то тепер необхідно приймати окремий закон по змінам до кримінально-процесуального кодексу. Тільки от цього законопроекту немає. Так як підготовлений до 1-го читання 4392 не містить цих змін взагалі.

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Тому слова про позбавлення СБУ слідства поки нагадують згадану гру, а не реальний намір. Що і як змінювати члени комітетів нацбезпеки та правоохоронної діяльності на робочій групі повідомлялися і отримували конкретні пропозиції.

Наступні кроки за комітетом з нацбезпеки і оборони, який має фіналізувати текст законопроекту 3196-д до другого читання і усунути закладені суперечності. А комітет правоохоронної діяльності привести у відповідність законопроект 4392 до задекларованої ідеї позбавити СБУ слідства. Якщо дійсно мають намір провести повноцінну реформу, а не підіграти СБУ на свою користь.

Віталій Цокур, адвокат, голова громадської організації "Осяжний Обрій"

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Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.