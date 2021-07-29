Паломництво в Умані: чи пустять хасидів в Україну?

З року в рік представниках релігійної спільноти хасидів щороку десятками тисяч з’їжджалися в Умань для святкування Рош га-Шана (Нового Року).

Торік, через обмеження пов'язані з ковідом, їх було всього 2000. Ситуація може повторитися і цьогоріч.

Більш того, є ймовірність, що в Умань паломники так і не потраплять.

Почнемо з невеликого лікнепу.

Хто такі хасиди та чому вони з'їжджаються саме в Умані?

Хасиди – представники хасидизму. Таку назву має релігійно-містичний єврейський рух.

Він зародився у середині XVIII ст. на Поділлі з відгалуженнями на Галичині та Волині. Значна частина хасидів нині мігрувала в результаті двох Світових війн та низки громадянських конфліктів, та поствоєнної "боротьби з космополітизмом" у радянській імперії (де-факто – державного антисемітизму).

До хасидів нині належить певний відсоток євреїв-ортодоксів, котрі мешкають у Сполучених Штатах, Ізраїлі, Великобританії, Канаді.

Засновник цього руху Еліезер Баал-Шем-Тов жив в Україні. А цадик (верховний рабин-вчитель) Нахман, який поширював вчення, наприкінці життя переїхав жити до Умані. Він заповідав поховати себе в цьому місті, бо свого часу під час громадянського повстання, відомого нам з підручників як Коліївщина, тут було знищено чималу кількість євреїв.

У представників хасидизму існує повір’я, що святкування іудейського нового року – Рош га-Шана – має відбутися на могилі Вчителя, тоді рік буде щасливим та сповненим усіляких гараздів для вірянина. Саме тому хасиди в Умані з’являються кожного року.

Болюча тема: як було торік

Через пандемію коронавірусу у світі більшість хасидів торік уперше не змогли потрапити до Умані. А Умань не отримала свого щорічного заробітку на паломниках.

Розмови про те, що гостей Умані не пустять почалися ще в липні, коли ситуація з пандемією почала набирати нових обертів.

Тоді через поширення коронавірусу у середовищі ортодоксальних євреїв,

18 серпня уряди обох країн, України та Ізраїлю виступили із спільною заявою, в якій закликали паломників не утриматися від відвідування Умані.

Та ключовою датою стало 29 серпня. Саме з цієї дати на прохання прем'єр-міністра Ізраїлю, було ухвалене рішення про суттєве обмеження паломництва.

Фактично, хасидів перестали пускати в Україну. Однак, країни все ж пішла на поступки та дозволила деяким категоріям людей заїжджати в місто, зокрема, людей з посвідкою на постійне чи тимчасове проживання в Україні, біженців чи тих, хто потребує особливого захисту, дипломатів, працівників міжнародних організації та їхні сім'ї, а також тих, кого офіційно запросило МЗС тощо.

Попри заборону на в'їзд для іноземців, паломники намагалися будь-яким способом потрапити в Україну. Через це на кордонах України вишукувався ряд обурених паломників, яких не пустили до країни.

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Уряд Ізраїлю може не пустити своїх громадян до України

Уряд Ізраїлю не відкриватиме кордони через ризик ввезення нового штаму коронавірусу. Крім того, було вже заявлено, що також розглянуть й обмеження подорожей ізраїльтян в низку країн світу. Є ймовірність, що серед цих країн опиниться й Україна.

Генеральний директор міністерства охорони здоров'я висловив припущення, що найближчим часом кількість хворих знову збільшиться.

Тому додатково уряд розглядає заходи щодо обмежень поїздок за кордон. Вони розробляють розширений список заборонених для відвідування країн та планують зменшити кількість авіарейсів.

Судячи з того, що уряд Ізраїлю взявся за локалізацію проблеми – нового штаму вірусу, що поступово виходить з-під контролю. Ймовірно, що й цього року, ситуація обернеться не у бік паломників.

Що стосується української сторони, то поки офіційних заяв не було.

Тож, чи відвідають паломники Умань цьогоріч – питання залишається відкритим.

Олег Вишняков