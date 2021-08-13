"Трембіта" в "Дії". Розповідаємо про нову систему передачі даних

Уявіть ситуацію. Вам треба зареєструвати новонароджену дитину. Як це було раніше: цілий комплекс інстанцій, які треба відвідати, щоб зібрати всі документи, довідки, витяги та інші папірці.

Як це відбувається зараз: одна заява в пару кліків – і ви зареєстрували немовля онлайн на порталі Дія за допомогою послуги єМалятко. Декілька років тому це було складно уявити. Сьогодні це буденність.

Раніше дані, що були потрібні для реєстрації, зберігалися в паперових журналах та не були пов'язані між собою. Тож зміна прописки чи отримання свідоцтва про народження дитини займали набагато більше часу, ніж сьогодні. Реєстри між собою не передавали дані, а листувалися ними. Це уповільнювало процес. То лист довго йшов поштою, то дані "неочікувано" виявлялися застарілими.

Проте зараз це можна зробити швидко завдяки "Трембіті".

Що таке "Трембіта" та чому вона потрібна?

"Трембіта" – система, яка створює зв'язок між реєстрами та їхніми інформаційними системами державних органів влади. Завдяки ній дані передаються швидко та безпечно. Кожне передання даних через "Трембіту" має назву "транзакція", а кожен вибудований зв’язок – "взаємодія".

Прототипом "Трембіти" стала естонська платформа X-ROAD. Вона реалізує механізми захищеного обміну даними між реєстрами. Це дозволяє держслужбовцям миттєво отримувати актуальну інформацію з держреєстрів замість того, щоб повторно змушувати людей приносити нескінченні ксерокопії.

Довгий час держреєстри розвивалися без загальних стандартів та правил. Зв’язок між реєстрами був слабким або його не існувало зовсім.

Навіть якщо система була електронною, вона не мала функції обміну інформацією й не витримувала великих навантажень. "Трембіта" направлена на виправлення цих помилок.

Система створює міцні та надійні "мости", які дозволяють передавати інформацію в декілька кліків, а ще й передає персональні дані громадян на абсолютно новому захищеному рівні.

В Україні "Трембіта" запрацювала у 2019 році завдяки ініціативі Міністерства цифрової трансформації. Тоді вперше обмінялися даними Національна служба здоров'я України (НСЗУ) та Держлікслужба в межах урядової програми "Доступні ліки". За цей час були здійснені понад 1,3 млн транзакцій.

Зараз через "Трембіту" побудовані взаємодії з багатьма реєстрами та здійснені понад 194 млн транзакцій. Наприклад, із моменту запуску Дії були побудовані взаємодії з Мін’юстом, НСЗУ, ЦВК, ПФУ, Державною судовою адміністрацією, МВС, ДМС, ДПС тощо.

Принцип роботи схожий на систему підземних тунелів. Вона велика та непомітна, з великою кількістю напрямків та поворотів, але мало хто про це здогадується. Так само і в "Трембіті": цифрові "тунелі" доставляють інформацію швидко й непомітно для людини.

Користь "Трембіти" для кожного українця на прикладах

Як я вже казав вище, "Трембіта" допомагає швидко отримувати дані з реєстрів. Для екосистеми Дія "Трембіта" є важливим елементом. Завдяки "Трембіті" необхідна інформація швидко відображається в застосунку та на порталі.

Один із прикладів якісної послуги, яку можна отримати через "Трембіту" на порталі Дія, – єМалятко. Комплексна послуга (усього їх дев’ять) для малюка за однією заявою онлайн. Це займає 10 хвилин, а раніше на це треба було витратити тиждень.

Реклама:

У межах реалізації послуги єМалятко та еПрописка були побудовані взаємодії між реєстрами Державної міграційної служби та територіальними громадами та вже здійснені понад 24 млн транзакцій.

Крім цього, у зв’язці Дія-"Трембіта" працюють такі послуги: ID14, реєстрація місця проживання дитини, е-Свідоцтво, довідка ВПО, виконавчі провадження та РНОКПП тощо. Також побудовано взаємодію між реєстрами НСЗУ та Пенсійним фондом у межах реалізації проєкту е-Лікарняний і здійснено понад 900 тис. транзакцій. Найближчим часом розпочнеться взаємодія щодо COVІD-сертифікатів.

"Трембіта" допомагає впровадити послугу з державної реєстрації прав на нерухоме майно в онлайн на портал Дія. Відтепер немає потреби відвідувати реєстратора, стояти в чергах та збирати купу паперів. Усі необхідні дані можна отримати за однією заявою без допомоги посередника. Людський фактор усунено, а антикорупційний ефект збільшено.

Те саме стосується і будівельної сфери. Минулого року був запущений портал e-constructuon, який вивів із корупційної тіні держреєстр ДАБІ та зробив будівельні процеси максимально прозорими. Крім цього, на порталі Дія є 10 основних послуг із будівництва, які можна отримати онлайн та не боятися, що комусь за щось треба буде віддячити. Ці послуги були одними з найбільш корупційних.

"Трембіта" та її постійний розвиток дуже необхідні для того, щоб Україна трансформувалася в комфортну та ефективну цифрову країну. Ця система є надважливим компонентом не тільки в Дії, а й у всій державі взагалі. Вона виступає стратегічно важливим електронним мостом, по якому дані можуть "пересуватися" безпечно. Для держслужбовців та українців це означає якісні, швидко надані та ефективні держпослуги.



Юрій Копитін

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.