Досить стояти в черзі. Чому важливий Закон про адмінпроцедуру

Мінцифра працює над тим, щоб Україна стала державою зі зручними сервісами.

Українцям уже доступні цифрові документи в смартфоні та їх шеринг у кілька кліків, реєстрація бізнесу за 15 хвилин, комплексна послуга єМалятко.

Однак, на відміну від країн ЄС, у нас і досі відсутня єдина та проста процедура надання всіх державних послуг. Також немає дієвого механізму, який би допомагав позасудово і швидко оскаржити неправомірні дії чиновників.

Колапс у цьому питанні кардинально виправить ухвалення законопроєкту № 3475 "Про адміністративну процедуру". Українці зможуть отримати більшість послуг у момент звернення — просто та сучасно. У березні комітет ВРУ рекомендував парламенту ухвалити законопроєкт у другому читанні та в цілому.

Що зміниться для людей після ухвалення законопроєкту?

Послуги надаватимуться за життєвими подіями — швидко і зручно

Зараз одна життєва ситуація — чи зміна прізвища у зв’язку з одруженням/розлученням, чи отримання земельної ділянки — змушує нас збирати пакети документів, неодноразово відвідувати різні держустанови, чекати на результат і по колу отримувати декілька послуг одну за одною.

Законопроєкт про адмінпроцедуру дозволить Уряду самостійно, не чекаючи на довгу зміну законів Парламентом, об’єднувати послуги за життєвими подіями.

Торік Уряду вдалося успішно запровадити цей підхід, запустивши дві експериментальні комплексні послуги.

Перша — єМалятко. Раніше, щоб отримати послуги для немовляти, батьки мали пройти нелегкий квест: зібрати та подати близько 37 документів та довідок, відвідати 11 держустанов, власноруч заповнити паперові заяви, а потім прийти ще раз за результатом. Натомість сервіс єМалятко об’єднав 9 послуг для батьків, які можна отримати за однією заявою онлайн на порталі Дія або офлайн у ЦНАП, ДРАЦС та пологовому будинку.

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Друга послуга — ID-14. Підлітки, які досягли 14-річного віку, тепер можуть отримати перший паспорт та податковий номер одразу і за одним зверненням — у ЦНАП, ДМС або паспортному сервісі.

Законопроєкт дозволить створювати більше таких комплексних сервісів.

Наприклад, українці, які хочуть отримати земельну ділянку, не витрачатимуть щонайменше 2 роки життя на півсотні зустрічей з різними держустановами. Люди зможуть отримати право на землю за одним зверненням.

Усі внутрішні погодження і проміжні документи будуть оформлені у "бек-офісі" держорганів, без зайвого клопоту для заявника. До того ж, зменшення кількості контактів з держорганами знизить і корупційні ризики.

Для отримання послуги не вимагатиметься купи документів та відомостей

Ще одна проблема, з якою стикаються українці під час отримання держпослуг, — біганина за довідками, витягами та пошуки "ксероксів" для сотні копій документів.

Законопроєкт про адмінпроцедуру вирішить і це. Держоргани зобов’язані будуть самостійно отримати відомості з реєстрів та інформацію від інших органів, необхідну для надання послуг. Це спростить процес та зекономить час українців.

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Команда Мінцифри працює над тим, щоб вже восени Україна перейшла в режим "без паперів". Подання документів у паперовому форматі стане правом людини, а не обов’язком.

Наприклад, одинокі мами зможуть отримати допомогу без подачі копії свідоцтва про народження дитини, витягу з Державного реєстру актів цивільного стану і купи інших документів та відомостей, інформацію про які держоргани будуть зобов’язані отримати самостійно. Крім цього, мамам навіть не доведеться вписувати дані у складні і незрозумілі форми заяв та декларацій.

Адміністратор все зробить замість вас, але не ручкою на папері, а в електронній формі. Мамі потрібно лише перевірити правильність інформації в роздрукованому примірнику й підписати його.

Результат послуги надаватиметься одразу в момент звернення

Уявіть, що ви проживаєте в невеличкому селі та плануєте виходити на пенсію. Для того, щоб вам призначили грошову допомогу від держави, потрібно приїхати до райцентру, зібрати пакет документів із різних установ та звернутися в територіальний орган Пенсійного фонду України, а далі чекати 10 днів рішення. Це час, витрати і часто потреба в повторному візиті.

А після ухвалення законопроєкту про адмінпроцедуру українці зможуть отримати переважну більшість послуг у момент звернення — швидко та за 1 візит.

Комп'ютер не бере хабарів. Автоматизація держпослуг — мінімізація корупції та економія часу



Торік Уряд запустив перші автоматичні послуги у сфері будівництва, що дозволило прибрати корупцію для приватної забудови (СС1). На черзі автоматична реєстрація ФОП та ТОВ.

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Автоматизація означає, що заява не просто подається онлайн на порталі, але й обробляється та оцінюється комп'ютером за спеціальним алгоритмом. Завдяки цьому вдасться мінімізувати корупцію, прибравши людський фактор, та зробити прийняття рішень прозорим і передбачуваним.

Усі результати послуг оформлюватимуться в машинозчитуваному форматі. Інформаційні системи автономно, тобто без участі людини, будуть моніторити якість послуг та ідентифікувати зловживання або втручання в роботу системи.

З ухваленням законопроєкту про адмінпроцедуру кількість автоматичних послуг збільшуватиметься щодня.

З’являться зручні засоби електронної ідентифікації

Наразі широке отримання послуг онлайн (подання податкової звітності або декларації службовців) обмежене обов’язком мати електронний підпис.

Незважаючи на безумовну надійність е-підпису, складність у використанні та недоступність для переважної більшості українців залишається великою перепоною для отримання електронних послуг.

Законопроєкт про адмінпроцедуру дозволить державі приймати різні засоби електронної ідентифікації.

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Підуть у небуття часи, коли індентифікувавшись з BankID для отримання субсидії онлайн, доводиться ще додатково прийти і особисто підписати ручкою всі документи в органі соціального захисту населення.

Відтак з’явиться можливість отримувати послуги, користуючись різними засобами електронної ідентифікації нарівні з е-підписом. Ви самі зможете обрати зручний для вас засіб е-ідентифікації.

Оскаржити незадовільний результат держпослуг можна буде легко та швидко

Зараз у законодавстві є суттєві розбіжності щодо порядку оскарження результатів послуг, а строки варіюються від 10 днів до 1 року. Вивчення правил кожного окремого відомства займає багато часу, а пропуск строків оскарження зводить нанівець усі зусилля.

Закононопроєкт про адмінпроцедуру запроваджує єдиний уніфікований строк оскарження. Це дозволить громадянам та бізнесу зекономити свій час. Разом із результатом послуги людина отримає інформацію про способи, строки і порядок оскарження послуг.

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Завдяки ухваленню законопроєкту можна буде подати скаргу не тільки письмово, а й онлайн, або навіть усно. Одразу після її отримання працівник адміністративного органу зафіксує скаргу в матеріалах справи.

Звичайно ж, усі окреслені вище зміни не запрацюють наступного дня після ухвалення закону. Проте ми станемо на шлях великих перетворень і українці вперше зможуть отримувати адмінпослуги за чіткими та однаковими для всіх правилами.

Це наблизить Україну до стандартів Євросоюзу, де діють узагальнені норми для всіх. А ми забудемо, що таке біганина кабінетами, складні бюрократичні процедури та згаяний час.

Людмила Рабчинська, заступниця Міністра цифрової трансформації

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.