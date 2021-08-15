Чому владі необхідно розпочати боротьбу з мілітаризацією українських дітей Росією?

Нещодавно низка ЗМІ поширила інформацію про те, що керівництво СБУ поінформувало Офіс Президента про високу ймовірність терористичної загрози з боку Росії.

Я ж хотів би звернути увагу на ще одну загрозу – мілітаризацію дітей з окупованих РФ територій, яка несе пряму загрозу національній безпеці нашої країни.

Вже сім років поспіль російська пропаганда системно промиває мізки українським дітям з окупованих територій, використовуючи для цього так звану систему військово-патріотичного виховання.

Назвати точні цифри складно, адже підрахувати кількість залучених дітей майже неможливо.

На етапі дослідження нам вдалося виявити кілька десятків військово-патріотичних клубів на території так званих "ЛНР" та "ДНР", але всі ми розуміємо, що насправді їх значно більше, а точну цифру з'ясувати неможливо.

"ЛНР" Фото: gp.gov.ua

Зрозуміло одне – це стратегія РФ щодо формування свідомості підлітків шкільного віку. До того ж на тимчасово окупованій території однієї тільки Луганської області активно функціонують кілька десятків кадетських класів, де посилено вивчаються предмети військової підготовки та російського православ’я, а учні зобов’язані носити військово-кадетську форму.

Кількість кадетських класів у Криму з 12 у 2016 році збільшилась до 109 класів у 2020 році. Важко навіть уявити, скільки їх може бути в Донецькій області!

Вже сьогодні десятки сотень українських дітей стають жертвами російської пропаганди в системі шкільної освіти.

Так, згідно з дослідженням Української Гельсінської спілки з прав людини "Освітнє поле на тимчасово окупованих територіях України", у Криму в 2019 році навчалися 200 тис. 700 школярів, а у 2021 році вже 220 тис. школярів.

У "ДНР" в 2019 році навчалося 143 тис. 409 школярів, а у 2020 році цифра зросла до 146 тис. 305 школярів.

200 членів "Юнармії" присягнули на вірність "ДНР" 23 лютого 2021 року (на "День захисника вітчизни"). "Молода Гвардія-Юнармія" була утворена у "ДНР" 5 квітня 2019 року. До її лав можуть вступати жителі тимчасово окупованих територій Донецької області від 8 до 35 років

Точних даних щодо учнів у "ЛНР" немає, але за приблизними підрахунками на окупованій території Луганської області налічується більш як 80 тис. школярів.

Росіяни працюють над пропагандою не тільки задля поширення "руського миру", а й для формування чіткого образу ворога у вигляді України, яка відмовилася бути частиною Російської імперії та обрала західний шлях розвитку.

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У нещодавньому дослідженні ГО iDemocracy проведені чіткі паралелі між діяльністю уряду РФ та ІДІЛ, адже їх методи вербування дітей та підлітків дуже схожі.

І уряд РФ, і екстремісти активно використовують соцмережі, перетворюють навчальні заклади на майданчики для ідеологічної обробки дітей, залучають їх на свій бік і спонукають вступити до лав бойовиків.

До того ж росіяни використовують "перевірені" методики КДБ ‒ дітям до рук дають зброю, залучають до військово-патріотичних клубів, проводять військово-патріотичні фестивалі та роблять все для того, щоб виховувати у них ненависть до України. До того ж вони підключають сучасні технології нейропсихології та нейропрограмування.

РФ методично йде до своєї мети та створює небезпечну базу для виховання смертників-терористів з українських дітей, поки в Україні йде війна. І ми з вами не маємо права втрачати час.

Я закликаю українську владу та СБУ взяти приклад з США. В цій країні давно зрозуміли всю небезпеку внутрішнього тероризму та розробляють кроки задля протидії.

Згідно з нещодавно опублікованою Національною стратегією протидії внутрішньому тероризму, Департамент внутрішньої безпеки США фінансує, втілює та планує діяльність, що пов’язана з поліпшенням навичок медіаграмотності та критичного мислення як механізмів посилення стійкості користувачів до дезінформації та неправдивої інформації онлайн для домашньої аудиторії.

Водночас Держдеп США та USAID веде схожу діяльність по всьому світу.

А згідно з Національною стратегією США щодо протидії тероризму, задля припинення вербування дітей уряд демонструє, що заяви екстремістів неправдиві та неефективні.

Ба більше, США визначають окремим напрямом протидію використанню терористами кіберпростору як глобального майданчика для висвітлення своєї жорсткої ідеології, фандрайзингу, радикалізації, вербування та мобілізації людей до насильства.

Цю тактику слід перейняти й Україні.

Микола Кулеба

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.