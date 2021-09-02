Зустріч Зеленського та Байдена: найгірший сценарій не виправдався 

У червні Джо Байден прийняв у Білому домі президента Афганістану Ашрафа Гані. Примітно, що тоді президент США навіть не намагався замаскувати неминучість тяжких викликів, з якими зіткнеться уряд, коли американські війська покинуть країну.

Саме на цій зустрічі Байден вперше заявив: "Афганцям доведеться вирішувати своє майбутнє самим".

Чому так сталося? Після 20 років витрат у розмірі 2 трильйонів доларів та 2500 вбитих американців реальність на місцях в Афганістані не змінювалась, а навпаки. Бойовики на місцях тримали владу, коштом американців. Зрозуміло, що це не на руку американській владі.

Ситуація в Афганістані, схоже, свідчить про перебудову та переорієнтацію позицій США на "великій шахівниці".

Чи означає це зміни й стосовно України? Відповідь на це питання ми отримали після зустрічі двох президентів.

Байден підтверджує підтримку Україні у боротьбі проти "агресії Росії"

Президент Байден запевнив президента України, що Сполучені Штати продовжуватимуть допомагати протистояти "російській агресії" в регіоні, використовуючи засідання, щоб підтвердити свою підтримку лідеру нашої країни, якого збив з пантелику хаотичний вихід Америки з Афганістану.

Зустріч зі Зеленським також дозволила пану Джо "озвучити меседж" для Росії.

"Партнерство між нашими країнами стає міцнішим, і воно стане ще міцнішим", – сказав пан Байден, зазначивши, що дві країни, Україна та Америка, мають "подібну систему цінностей", яка включає зобов'язання щодо збереження "цілісності, свободи та миру в Європі".

Ці слова, Зеленський, здається, прагнув почути одразу після свого обрання у 2019 році. Звичайно ж, від Трампа. Однак, знайомство з Трампом призвело до того, що український президент мимоволі вплутався у міжнародний скандал, що призвів перший процес імпічменту проти Трампа.

Підтримка не тільки фінансова

Головними темами переговорів в Білому домі були питання безпеки. Про це сам Зеленський повідомив у твіттері за підсумками розмови. Він передав президентові США список із майже 450 полонених, щоб разом домагатися їхнього звільнення.

На зустрічі з @JoeBiden пріоритет – безпекові питання. Зокрема, безпека на #Донбасі, в окупованому Криму, в Чорноморсько-Азовському регіоні й енергетична безпека України та Європи. Передали @POTUS список з майже 450 утримуваних українців, щоб разом домагатися їхнього звільнення. pic.twitter.com/Pr5ilCvejI — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 1, 2021

Штати, крім заяви про пакет допомоги на оборону у розмірі 60 мільйонів доларів допомоги у сфері безпеки додали ще додаткових "бонусів підтримки" (тепер сума допомоги за рік складає 400 мільйонів доларів).

Зокрема, Байден сказав, що хоче подорожувати Україною, яку жоден американський президент не відвідував з часів президента Джорджа Буша у 2008 році.

Нагадаю, Джо Байден регулярно відвідував Україну як віцепрезидент за часів президенства Обами.

Президент США продемонстрував чітку прихильність суверенітету України. Рішення запросити Зеленського стати другим європейським лідером, який відвідав Білий дім після інавгурації, дало чіткий сигнал про те, що Україна залишається пріоритетом для країни.

Чого ще очікувати від цієї зустрічі?

Очікується, що адміністрація Байдена підпише переглянуті стратегічні рамки оборони для посилення співпраці з питань безпеки, кібербезпеки та обміну розвідувальними даними, створивши підґрунтя для тіснішої співпраці, яка покращить можливості українських військових.

Не обійшлося й без поразок

Загалом, зустріч можна назвати переможною, однак, було місце й для поразки.

На початку цього року адміністрація припинила вкладати будь-які зусилля у блокування завершення будівництва трубопровіду "Північний потік-2", який транспортуватиме природний газ безпосередньо з Росії до Німеччини, дозволяючи Росії обійти Україну та позбавити її доходу від транзитних зборів.

У спільній заяві, оприлюдненій після зустрічі, обидві країни зазначили, що продовжують виступати проти" Північного потоку-2 ", який розглядається як загрозу європейській енергетичній безпеці.

Адміністрація Байдена також ще не оголосила кандидата на посаду посла в Україні – ця посада залишається вакантною з 2019 року, ще з часів звільнення Марі Л. Йованович за очевидну нелояльність до Трампа.

Небезпека на кордонах: чому ця зустріч нам була конче потрібна

Очікується, що менш ніж за два тижні Росія та Білорусь підпишуть договір про більш тісну інтеграцію, що може привести до дислокації російських військ на північно-західних кордонах України.

Якщо це станеться, Україна буде майже оточена контрольованими Росією кордонами: на півночі – від Білорусі до самої Росії та на півдні – окупованим Кримом та непідконтрольними територіями Донбасу, які теж контролює Росія.

Тому цю зустріч, попри наявність "незначних поразок", є для України рятівною.



Денис Денищенко