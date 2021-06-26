Байден запевнив президента Афганістану в підтримці після виведення військ
Президент США Джо Байден у п'ятницю пообіцяв президенту Афганістану Ашрафу Гані"стійке" партнерство на тлі виведення американських військ та ескалації насильства талібів.
Джерело: АР, The Washington Post
Пряма мова Байдена: "Афганцям доведеться вирішувати своє майбутнє".
Деталі: Хоча Байден і пообіцяв подальшу допомогу і підтримку США Афганістану, він також переконаний, що настав час виведення американських військ.
Візит лідерів Афганістану до Вашингтону відбувається в той час, коли адміністрація Байдена запланувала завершити вивід військ до 11 вересня для закінчення майже 20-річної війни, яка принесла величезні витрати.
За словами Гані, він з повагою ставиться до рішення Вашингтону про виведення військ з Афганістану.
За даними Міністерства оборони США, у війні з 2001 року в результаті війни було вбито понад 2400 американських військовослужбовців та 20 000 поранено.
Ще більшими є втрати Афганістану: 66 000 афганських військовослужбовців загинули та понад 2,7 мільйона були змушені покинути свої домівки.
Очікується, що приблизно 650 американських військовослужбовців залишаться в Афганістані для забезпечення безпеки дипломатів після завершення виведення основних американських військових сил.
Передісторія:
- 9 березня Сполучені Штати почали виводити війська із Афганістану у рамках укладеної із радикальним рухом "Талібан" мирової угоди.
- Президент США Джо Байден вирішив повністю вивести американські війська з Афганістану, що залишилися в країні, до 11 вересня 2021 року.
- "Талібан" пригрозив атакувати війська США і НАТО, тому що 1 травня збіг термін для повного виведення іноземних військ.
- Дата 1 травня була узгоджена в минулому році талібами і офіційними особами США: 29 лютого у Штати підписали з "Талібаном" мирну угоду, метою якої було повністю вивести американські війська з країни. Відповідно до угоди, США у наступні 3-4 місяці скорочують свої сили від 13 тисяч до 8 600 осіб. Решта військ виходять з країни за 14 місяців. Також свої війська повинні вивести союзники США по НАТО.