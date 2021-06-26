Байден запевнив президента Афганістану в підтримці після виведення військ

Президент США Джо Байден у п'ятницю пообіцяв президенту Афганістану Ашрафу Гані"стійке" партнерство на тлі виведення американських військ та ескалації насильства талібів.

Джерело: АР, The Washington Post

Пряма мова Байдена: "Афганцям доведеться вирішувати своє майбутнє".

Деталі: Хоча Байден і пообіцяв подальшу допомогу і підтримку США Афганістану, він також переконаний, що настав час виведення американських військ.

Візит лідерів Афганістану до Вашингтону відбувається в той час, коли адміністрація Байдена запланувала завершити вивід військ до 11 вересня для закінчення майже 20-річної війни, яка принесла величезні витрати.

За словами Гані, він з повагою ставиться до рішення Вашингтону про виведення військ з Афганістану.

За даними Міністерства оборони США, у війні з 2001 року в результаті війни було вбито понад 2400 американських військовослужбовців та 20 000 поранено.

Ще більшими є втрати Афганістану: 66 000 афганських військовослужбовців загинули та понад 2,7 мільйона були змушені покинути свої домівки.

Очікується, що приблизно 650 американських військовослужбовців залишаться в Афганістані для забезпечення безпеки дипломатів після завершення виведення основних американських військових сил.

Передісторія: