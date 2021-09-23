Які інвестиції зроблять Україну успішною?

Думаючи про майбутнє країни і роль бізнесу в ньому, я починаю вірити, що треба трансформувати ціннісний фундамент, на якому будується місія та підходи до бізнесу.

Український бізнес набирається сили у боротьбі, яка часто спровокована хвилями локальних і світових криз. Та настав час важливих трансформацій.

Справа не стільки у необхідності припинити битви з одвічними проблемами, скільки у потребі змінити перспективу. Час змінити майбутнє і закласти фундамент для амбітних проектів із глобальним масштабом. А зараз для успіху нам понад усе не вистачає яскравих та масштабних українських компаній.

Власне моє бачення створення нових компаній змінилося після кризи, в яку потрапила Україна під час війни.

Бізнесмен сьогодення не має права думати лише про гроші.

Ще десять років тому багато хто з підприємців вважав (чесно кажучи, і я так думав), що його єдина соціальна відповідальність – це сплата податків. А вже країна має подбати про все інше. Та світ змінюється, починаєш розуміти, що у бізнесу набагато більше завдання.

Як на мене, ми стрімко рухаємося до нового формату підприємництва – до impact-інвестування. Глобальним завданням таких інвестицій є створення компаній здатних робити соціальний вплив. Змінювати на краще багато факторів навколо.

Мова не про благодійність, чи якусь формальну підтримку громад. Справа у бізнесі, який створює екосистеми, який робить людей по-справжньому свідомими, змінює суспільні відносини, дає поштовх новій якості життя цілих громад чи галузей.

Українському бізнесу як ніколи потрібно знайти баланс у взаємодії грошей і змісту.

Мене змусив переосмислити взяті на себе обов’язки 2014 рік.

На той час у мене було декілька компаній із великим потенціалом розвитку. Та найуспішнішою я вважав нову шахту, яку збудували з нуля, залучивши канадські інвестиції.

На початку війни понад 85% активів моєї інвестиційної групи залишилися на окупованих територіях, а відповідальність перед партнерами, банками і насамперед співробітниками тільки збільшилася.

Ми перевозили цілі родини наших співробітників з рідного дому у майбутнє, яке було абсолютно невідомим. Цей момент був переломним для мене, адже здавалося, що контроль над всім життям майже повністю втрачений. Я переконаний, що саме ці події, як не дивно, змусили мене стати набагато сміливішим.

Криза змушує багато втрачати, але й дає можливість пережити внутрішній конфлікт, шукати нові ідеї.

Того ж року ми з командою наперекір всьому вирішили будувати найбільший в країні медовий завод. Багато кому з бізнес-середовища це здавалося несамовитим та нерозумним. Коли закладаєш фундамент крутого заводу із 10 мільйонами євро інвестицій, а в країні війна, це все ж ризиковано.

Та для мене важливо мати глобальну й амбітну ідею в кожному проєкті. Лише вона здатна запалювати твою команду, партнерів до дії. Я певен, що саме така амбітна ідея дозволила всій команді пережити важкі часи з вірою в краще майбутнє.

Найважчим завданням було змінити уявлення світу про Україну, показати її через успішний проект, якісний бренд.

Закладаючи фундамент медового заводу ми поставили перед собою завдання дотримуватися найвищих стандартів якості виробництва. Це стосувалося триступеневого контролю якості меду: від перевірок пасіки, тестування на заводі вхідної сировини та готової продукції як у власній лабораторії, так і закордоном.

Ми строго дотримувалися правил, бо ідея показати світу і власній країні, що український продукт може бути якісним, не давала спокою всій команді. Насправді я вірю, що кожен такий проєкт створює навколо себе своєрідну екосистему, яка органічно змінює регіон, де базується бізнес, та розвиває людей, причетних до неї.

Пасічники, з якими ми працюємо, знають правила гри — якість без жодних компромісів.

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Жителі громади, де працює завод також знають наскільки ми одержимі дотриманням стандартів. Вони бачать приклад відповідальності, споживають продукт, яким можна пишатися. Впевнений, що і наші партнери, і громада, і власне малий і середній бізнес стає амбітнішим, адже вірить у результати власної роботи більше.

Експорт українського меду за останні роки зростає на 30-50%. Вірю, що ми багато в чому дотичні до цього. Зараз наш мед в баночці стоїть на поличках 26 країн світу. А серед багатьох арабських країн, наприклад в Катарі, Судівській Аравії та Бахрейні ми бренд номер 1.

Коли ти амбітний настільки, що готовий робити революцію у будь-якій галузі економіки – ти знайдеш підтримку. Головне, щоб твоя ідея змінювала світ на краще і не важливо наскільки складно будувати нові заводи, чи привчати українців купувати товари з ресайкл упаковкою.

Подібна історія сталася, коли ми залучили в інвестиційну групу медичний стартап. Так само починали із глобальної ідеї – зробити українську медицину зручною, доступною для пацієнтів. У цю ідею ми вклали мільйони доларів, але головне, ми надихнули багатьох вірити, що це можливо.

Раніше Doc.ua був простим інформаційним довідником, зараз це багатофункціональна система медичних сервісів. Проект перейшов від пошуку інформації про лікаря до запису на прийом, діагностику, аналізи, замовлення в аптеках і аудіоконсультації. Шлях попереду довгий, але все зводиться до зміни уявлення про доступ до медицини.

Вже зараз я бачу як створена нами екосистема впливає на пацієнтів, лікарів та державу. Ми стали яскравим прикладом того, як потрібно дивитися на запити в системі охорони здоров’я, які сервіси створювати, як покращувати комунікацію між медичним закладом, лікарем та пацієнтом.

Ми поставили в центр пацієнта, надаючи йому зручний сервіс. Тим самим починає мінятися й життя лікаря, зростає його прибуток, умови роботи – змінюється вся системи охорони здоров'я.

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Яскравий приклад іmpact-інвестування – проєкт Promprylad.Реновація в Івано-Франківську, який вже декілька років трансформує старий завод у центр інновацій.

Багато в чому він унікальний в світі. Об’єднавшись, бізнесмени та інвестори змінюють місто, регіон, створюючи ефект кинутого у воду каміння. По суті, їхня діяльність зводиться до розвитку інфраструктури, людського потенціалу, культурних об’єктів із залученням людей до нового формату бізнесу.

Подібним способом розвиваються місцеві громади та соціальні новатори в Одесі, Дніпрі і Києві.

Сфера для застосування може бути різною від культурних проектів: концертів та фестивалів, до громадських просторів, освітніх проектів та ІТ, де працюють з відкритим кодом.

Головний виклик для успішного бізнесмена в Україні – дозволити собі бути амбітним.

Тільки після такої внутрішньої свободи можливо створювати дійсно сміливі ідеї, які змінять світ.

Я не бачу різниці в тому, куди підприємець спрямує свою енергію. Буде це реформація його маленького міста чи виведення продукту на ринки всього світу – розбіжність невелика.

Потрібно створювати те, чого не було до вас і не було б без вас. Наповнюючи бізнес сенсами, маєш шанс прожити життя недаремно.

Можна створювати проекти і змінювати всю галузь економіки. Можна знаходити нішу, або ж показувати власним прикладом як саме вона має працювати. Я цим керуюся вже декілька років, і з досвіду – зрушення величезні.

На початку літа ми закінчили будувати новий завод із виготовлення високопротеїнових кормових добавок. Вартість проекту складає 20 мільйонів доларів і це лише перше з трьох майбутніх підприємств. Зробити це було вкрай необхідно, адже галузь виробництва такого продукту була просто відсутня в Україні, а аграрним підприємствам важливо трансформуватися.

Ми впроваджуємо на ринку нові стандарти якості, суворі процедури для того, щоб змінити правила гри. Це дозволить фермерам, заготівельникам, виробникам кормів для тварин давати якісно новий продукт на вітчизняному просторі та експортувати продукт із високою доданою вартістю.

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Якісні кормові добавки, стандарти контролю за екологічною безпекою аграрних підприємств та громад збільшить не тільки прибутки бізнесів, а й дозволить міжнародній спільноті бачити інвестиційний потенціал України.

Вірю, що impact-інвестування допоможе створити краще майбутнє нашої країни. Виконавши "домашню роботу", навчившись втілювати багатогранні і сміливі ідеї, Україна стане успішною.

Ігор Ліскі

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.